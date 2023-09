[株式会社Xmaker]

ブランド開発とD2C事業支援を行う株式会社Xmaker(東京都日野市、代表取締役:小沢勲男、以下Xmaker)は、日本における数々のタイトルを獲得してきたヒューマンビートボクサー「TATSUAKI」がプロデュースするライフスタイルブランド「voice」をローンチいたしました。









ライフスタイルブランド「voice」について





「声をあげよう」

2021年、voiceはライブグッズからスタートしたプロジェクトです。国内の数々の大会にて優勝実績のあるヒューマンビートボクサー「TATSUAKI」がプロデュースするライフスタイルブランドです。

コロナ禍という物理的にも精神的にも人と人との距離が断絶されたことをきっかけに、多くの人が日常的な会話すら薄れてしまった声無き時代にヒューマンビートボックスのカルチャーをバックボーンに立ち上げました。ライブやフェスが解禁された今、音楽は力と熱を取り戻し、地面が揺れるほどの盛り上がりが帰ってきました。熱狂的な空気を、体現するためにブランドは立ち上がりました。

voiceはビートボックスの核となる「声」を象徴しており、同時に自分の感情や思考を隠さずに表現する勇気を意味しています。ジャンルや国籍、世代など、いろんなボーダーを自由に飛び越え愛される、そんな存在を目指していきます。



ストアサイト

https://voicestore.jp/



プロデューサー「TATSUAKI」









プロフィール

地元の小さなライブハウスで経験を積み、高校卒業後札幌へ移住。ヒューマンビートボックスの日本一を決める大会JAPANBEATBOXCHAMPIONSHIP2012では初出場で高校生ながらBEST4、そして2016年にはソロ、タッグで日本チャンピオンに輝き、日本初の二冠という快挙を成し遂げた。2018年にはビートボックスアーティストチーム、4thGASを結成しビートボックスシーンに新たな風を作り出した。台湾で行われたASIABEATBOXCHAMPIONSHIPでは2年連続の準優勝、タッグでは2位という世界レベルの成績。世界最大規模BEATBOXの大会GRAND BEATBOX BATTLEには日本人初のタッグで出場。公式世界大会ではソロ、タッグで日本代表で出場。めざましテレビでは独占インタビュー、生放送に出演とメディアにも露出し活躍の幅を広げている。2019年にはももいろクローバーZとさいたまスーパーアリーナ、大阪城ホールで共演を果たしビートボックスに新たな可能性を知らしめた。2022年に開催されたJPN CUPでは3回目の全国制覇を成し遂げ、JPN CUP初代日本チャンピオンに輝いた。現在はイベントを主催しながら、札幌を中心に様々なイベントに出演し、全国、海外のビートボックスの大会にも出場。日本トップアーティストとのコラボもこなし、ニュースクールスタイルで魅せるビートボックスは見ている人を楽しませる。日本を代表するヒューマンビートボクサー。





コメント

ビートボックスを通して得た様々な出逢い、経験を元にスタッフ達と共感し話合って作ったブランドです。ビートボックスの聴覚的な表現から抜け出し、視覚的な表現方法として、今回は「服」という形に落とし込みました。音楽に限らず人それぞれのライフスタイルの中で着てほしいブランドです。今後のアイテムのリリースにも乞うご期待ください。

1st Products「T-shirts collection」





第1弾のコレクションとして、ライブグッズとして販売していたT-shirtsを完全受注生産にて販売中です。ライブグッズの枠を超えたライフスタイルブランドを目指した限定グッズです。ぜひこの機会にサイトでご確認ください。

https://voicestore.jp/collections/t-shirts-collection





10月発売商品:「SET OFF HOODIE」





10月よりライブでは未発売の「SET OFF HOODIE」を発売予定です。まずはアパレルラインより展開しているライフスタイルブランド「voice」としての第一歩をご期待くださいませ。

















「voice」に関するお問い合わせ





「voice」では音楽シーンなどとのコラボレーションを今後積極的に展開する予定です。コロナ禍を超えて、フェスなどが復活する中、私たちは自分たちのやり方で業界に貢献していきます。本件に対するお問い合わせ先は下記のメールアドレスまでお気軽にご連絡くださいませ。



▼voice運営事務局

info@https://voicestore.jp



Xmakerについて





Xmakerは自社ブランドの開発、協業でのブランドの開発や支援を行っております。多くの方に愛される製品を生み出すために、今後も努力を続けて参ります。また自社主体の運営のみならず、他社ブランドのマーケティング戦略・実行のご支援も行っております。AIの登場と発展により、人がどうあるべきかが変わろうとしている昨今。インターネットの登場以降の半世紀、技術革新は加速度的に時代を変えて、人のあり方を変えています。すでに難しいことを考え、実行することをAIとロボットが代替する未来が近い。そんな未来における人らしさは、想いをもったものづくりが代表されるものになると考えています。今後もXmakerはブランド開発事業に注力し、多くのものづくりを支え、素晴らしい製品との出会いを創造していきます。



コーポレートサイト

https://xmaker.jp/



アートグッズマーケットプレイス「HOUSE OF PICTURES」

https://house-of-pictures.com/



