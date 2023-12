[Talent x Buzz Inc.]

総合人材サービスを通して世界へ挑戦するTalent x Buzzは、ベトナム・ダナン支社を移転し、同時にベトナムにおけるローカルリクルートメント事業をスタートしたことを発表いたします。



Talent x Buzz Inc.(本社:東京都渋谷区、CEO:高 功)は、事業拡大に伴い、2023年11月よりベトナム・ダナン支社をミーケービーチ沿いへ移転しました。同時に、ベトナムにおけるローカルリクルートメント事業を始めました。





新オフィスは、綺麗なビーチが近く、オーガニックレストランやカフェなどが点在しており、ウェルビーイングを目的とするライフスタイルを重視する欧米人にも人気があるエリアで、ベトナムでのさらなるプレゼンスを確立していく予定です。







102平方メートルの広さを持つこちらのオフィスでは、仕切りがないオープンスペースで、普段あまり話す機会のない社員同士のコミュニケーションを活性化させることを目的としています。

壁には、Talent x Buzzが世界へ挑戦する意気込みを表す、新たなデザインが施されています。”Impact the world, create new standard, become a global leader”(世界に影響を与え、新たなスタンダードを創造し、グローバルリーダーとして活躍する)



新オフィスへの移転を機に、さらに高品質な人材紹介サービスをご提供すべく、社員一同一丸となって取り組んで参ります。





【新オフィスの概要】

2nd floor, 88 Tran Van Du, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang, Vietnam



【Talent x Buzzとは】

ハイクラス層・バイリンガル人材を中心とした、ヘッドハンティング型の人材紹介事業を展開。グローバルかつ、デジタルな環境において、人材・企業双方の採用活動全般にイノベーションを起こすべくボーダーレスに新時代の価値提供を行う。1人のコンサルタントが求人企業と候補者を担当する “360 °型ヘッドハンティング”で、即戦力人材の採用を数多く成功。SCMを始めとする11業界に専門性を持つバイリンガルコンサルタント在籍。





【会社概要】

会社名:Talent x Buzz Inc.

所在地:東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア WeWork 39F

CEO:高 功

事業内容:有料職業紹介業、人材コンサルティング、RPO、システム開発

E-mail:contact@talentxbuzz.com

WEB:https://www.talentxbuzz.com/jp/



