元力士 豊ノ島さんTVCM初出演!



撮影スタジオの床が震えるほどの迫力ある四股を披露





一般社団法人健寿会(本社:東京都江戸川区)が展開する膝関節治療専門クリニック『どすこい膝クリニック』(https://dosukoi-clinic.jp/)は、元力士 豊ノ島さんを起用したTVCM「どすこい膝クリニック 待ったなし!」篇を7月19日より公開いたします。

『どすこい膝クリニック』は変形性膝関節症などの膝関節治療の専門クリニックで、患者様のご希望やご容態に合わせた新しい治療やリハビリテーションを提供しています。







当CMでは、元力士であり現在タレントとして活躍する豊ノ島さんに出演いただきました。豊ノ島さんは、力士時代に足に大きな怪我を経験され、三ヶ月半にわたる治療やリハビリを経て復帰し、再び土俵で活躍されました。後進の指導を経て、現在はタレントとして活躍されています。

ひざに悩みを抱える方々にも、力強く健康に歩み続けていただきたい思いから、豊ノ島さんをイメージキャラクターとして起用させていただきました。

タレント豊ノ島として初出演となる本CMでは、豊ノ島さんが迫力の四股を披露する内容となっています。

また、CM公開に伴い、豊ノ島さんを起用したWebサイトや看板広告も順次公開いたします。



動画URL :https://dosukoi-clinic.jp/promotion/tvcm.html





◆豊ノ島さんコメント

「久しぶりの四股で翌日筋肉痛になりました。笑

現場の雰囲気も良くて楽しく撮影できました。

現役時代、いろんな怪我をしましたが再生医療と出会ったのはアキレス腱断裂の時で、とにかく早く復帰したいと思っていて何かいい治療方法はないかと思っていた時に、

「再生医療ってあるよ。」

と聞いて治療を受けました。

4回再生医療の治療を受けてアキレス腱断裂した部分も太くなり怪我から4ヶ月後には復帰できました。

再生医療には本当に感謝してます!」

※当院で行った治療ではありません





◆撮影時のエピソード

撮影は都内のスタジオで行われ、豊ノ島さんは明るい表情でスタジオへ入られました。元力士であり現役タレントでもある豊ノ島さんは、終始明るく柔軟な対応力でCM撮影は終始スムーズに進みました。

撮影終了後、感想を伺うと「やっと終わったな(笑)」とコメントしスタジオを笑いに包みました。自身もアキレス腱の接合手術の後に再生医療を受けられたという豊ノ島さんは「実際に再生医療を受けてみて、明らかに回復が早く、アキレス腱の部分も太くなり凄いなと思いました。生活においても選手としても復帰が早まったのでやってよかった※」とコメント頂きました。※当院で行った治療ではありません





◆TVCM概要









◆出演者プロフィール



豊ノ島

1983年6月26日生まれ 高知県出身宿毛市出身

豆腐店(梶原豆腐店)の長男として生まれ、6歳の時に相撲を始める。

宿毛高から体の小さな希望者を対象とした第2新弟子検査に合格し、2002年1月場所で初土俵。

170センチ前後の身長ながら差し身の良さと鋭い投げを生かし、三賞を10度受賞した。

最高位は東関脇(2012年5月場所)。

幕内在位は71場所で、三役通算13場所の名力士だった。

2020年に現役引退し、年寄・井筒を襲名。2023年1月4日に退職。2011年に竹内沙帆さんと結婚。2012年に娘を授かる。現在は力士らしからぬ軽妙なトークを武器に、相撲界を盛り上げるべくタレント活動を始めている。

力士をやめた今の目標は、タレントとして横綱になること!





◆スタッフ

Agency:(同)KAZA2NA

Production:(株)アットアームズ

クリエイティブディレクター:中尾孝年

CMプランナー:中尾孝年

コピーライター:中尾孝年

アートディレクター:韓友士

プロデューサー:勝野陽介、浅田智弘

プロダクションマネージャー:佐藤史歩

監督:寺尾学ぶ

ナレーター:あべ まみ

コミュニケーションプランナー:中尾孝年





◆どすこい膝クリニックについて

どすこい膝クリニックは「歩行に関わる健康寿命を伸ばす」をMissionとした、ひざ治療専門の再生医療クリニックです。国内でおよそ3,000万人の方が抱える*ひざ関節の病気(変形性膝関節症)に対して、再生医療というアプローチで解決していきます。

※厚生労働省「介護予防の推進に向けた運動器疾患対策に関する検討会」の報告書(平成20年)





◆患者様へ徹底的に寄り添う医療を目指す当院の特徴

・膝関節治療に特化

3,000万人の方が抱えるひざ関節の病気(変形性膝関節症)に特化しています



・整形外科の専門医

ヒアルロン酸注射や人工関節手術の経験がある日本整形外科学会認定の専門医が診察します



・選べる来院型と訪問型

来院型診療の他、外出が難しい方向けに訪問診療を実施しています(訪問診療は東京都23区全域対象)



・完全予約制

患者様をお待たせせずに、かつ医師の対応時間を長く設けるため、完全予約制としております



・再生医療の効果を最大化するアフターケア

ウェアラブルデバイスを用いて歩行能力を測定し「データをもとにした運動療法」を提供しています





◆「再生医療」で膝関節症治療に新たな選択肢を

再生医療は、細胞や遺伝子を活用した治療法です。自身の血液などを加工して注入することで、自己治癒力をサポートする効果があります。保存療法と手術療法の中間の第三の選択肢として、痛みを緩和し進行を遅らせることが期待できます。当院では、患者様に低負担で痛みが少ない以下の治療法に注力しています*。



・PRP-FD療法

血液中の血小板から成長因子を抽出し膝関節に注入します。この成長因子は傷ついた組織の修復を促します。

・培養幹細胞治療

皮下脂肪から抽出した幹細胞を培養し膝関節に注入します。この幹細胞は痛みの原因である炎症を抑え、傷ついた組織の修復を促します。

※治療のリスク・料金について

・採血による合併症は極めて稀ですが、神経反応による失神・吐き気、また穿刺に伴う静脈炎・内出血斑・神経損傷を生じる可能性があります。

・PRP-FDの注射では穿刺に伴う関節内の感染、神経・血管損傷、関節内出血や薬液によるアレルギー反応、注射後の一時的な腫脹の可能性が考えられます。しかしPRP療法は、一般的なヒアルロン酸や生理食塩水の投与と比較した試験で、有害事象のリスクを上昇させなかったことが報告されております(Dai WL, et al. Efficacy of Platelet-Rich Plasma in the Treatment of Knee Osteoarthritis: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Arthroscopy. 2017 Mar;33(3):659-670. 2016.)

・自由診療165,000円(税込)~

・その他、詳細はこちらのページをご参照ください

https://dosukoi-clinic.jp/medical-treatment/





◆どすこい膝クリニックの概要

<どすこい膝クリニック 表参道院>





<院長>

郷 真知(ごう まさとも)



私は大学卒業後、大学医局に所属し様々な関連病院を周りながら臨床一筋で整形外科医として勤務して参りました。多くの変形性膝関節症の患者様の保存治療、人工膝関節全置換術などの手術療法に携わってきました。

変形性膝関節症の治療の第一選択としては痛み止めの内服やヒアルロン酸の注射・運動療法などの保存療法ですが、こうした保存療法で症状が改善されない患者様が一定数おり、手術適応となってしまう方々が少なからずいました。手術療法はとてもいい治療ですが、全身麻酔や長期入院、術後痛みの中でリハビリなど、特にご高齢の患者様への負担が大きく「不安で一歩を踏み出せない方」や「術後思った通りの成果が出なかった方」もいらっしゃいました。そのような経験から、疼痛でお悩みの患者様のために、新たな選択肢として再生医療を提供したいと考えました。しかし、再生医療はまだ一般的ではなく、堅いイメージがあるという声をよく聞きます。私は再生医療をより身近に安心して選択いただくため、クリニックに「どすこい」と名付けました。「どすこい」という名に合わせて、元気で馴染みやすいクリニックにしていきたいです。



■免許・資格

日本整形外科学会 整形外科専門医

日本整形外科学会認定 運動器リハビリテーション医

一般社団法人日本内科学会認定 JMECC修了

日本外傷診療研究機構 JATECコース修了

■略歴

横浜市立大学医学部医学科 卒業

横須賀共済病院

藤沢市民病院

横浜市立大学附属病院 整形外科

横浜市立大学附属市民総合医療センター

横浜市立市民病院

横須賀市立市民病院

どすこい膝クリニック





<理念>

私たちは「歩行に関わる健康寿命を伸ばす」ことを使命としています。使命を果たすべく、関節痛治療の選択肢として「再生医療を身近な存在にする」というビジョンを掲げています。







膝のお悩み無料相談も実施中です。

電話相談:0120-355-130

LINE相談:https://lin.ee/1deZ2NF



