第一弾となる今回は、スウェット素材のセットアップ3色と、同型のデニム素材のセットアップを発売。ワンサイズ展開で、ユニセックスで着用可能な仕上がりとなっている。





2023年7月3日(月)より、G.V.G.V.の新ライン『WHERELESS(ウェアレス)』が発売









年齢やジェンダー、シーズン、場所など、すべての垣根を越える『WHERELESS(ウェアレス)』。

MUGの中にonとoffがあるのならば、offの時に着たい、作りたいと思うモノづくりをベースに、今後エイジレス、シーズンレス、ジェンダーレス、“WHERELESS“に着用可能なウェアや小物を定期的に発表予定です。



■SWEAT TOP / SWEAT PANTS













Size:One Size

Color:WHITE , GREY , BLACK

Price:¥22,000- / 27,500- (tax in)





■DENIM TOP / DENIM PANTS





Size:One Size

Color:One Color

Price:¥22,000- / 27,500- (tax in)





'23 AW COLLECTION







今季はモノトーンを中心に、よりユニセックスでご着用頂けるようなコレクションを展開。

ブランドらしさを感じることのできるエコレザーのシリーズをはじめ、マルチに着用出来るシリーズや、22awコレクションでも人気を博したイタリー糸のシリーズを引き続き展開。





ABOUT G.V.G.V.









DESIGNER MUG(マグ)

G.V.G.V. - Established in 1999.



マニッシュな世界観をベースにセットアップやフィットするインナー等を、シーズン毎に新しいテーマで提案。

自由な発想で繰り出すコレクションは、ミュージシャン、アーティスト、ファッション業界などを中心にコアなファンを築いた。

ブランドスタートから20年の節目となる2019年より、素材やシルエットへの更なる拘り、ミニマルとエッジの調和の取れたバランスに注力したコレクションを再考。

ファッションに夢中になって年を重ねてきた女性たちが楽しめる、大人に向けた服とスタイルを提案している。

2019年には残布を使用したアップサイクルバックを発売、さらに21SSコレクションでは廃棄された食材や自然素材から抽出された染料で生地染めをするなど、素材の再利用の取り組みを始める。





