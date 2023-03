[株式会社OFFICE-HAYASHI]

地域活性化とビジネス拡大に向け,廿日市FCとのパートナー契約を締結。同時に,Google Cloudのスタートアップ支援プログラム対象企業の認定を受けました。





【株式会社OFFICE-HAYASHI,廿日市FCとの地域活性化パートナー契約を締結】

スマートフォンアプリ「droptip」を開発,運営している株式会社OFFICE-HAYASHIは,広島県廿日市市の地域活性化に取り組むことを目的とし,廿日市FC(ホームタウン:広島県廿日市市 ゼネラルマネージャー:中村考宏)と地域活性化パートナー契約を締結しましたことをお知らせいたします。



廿日市FCは,廿日市市をホームタウンとするサッカークラブであり,地域の人々にスポーツや文化を通じた交流を提供することを目的に活動を行っています。

当社は,廿日市FCと共に地域活性化に貢献し,地域の発展に取り組むことを目指しています。

今後,当社は廿日市FCとの連携を通じ,地域イベントの開催や,地域の発展に向けた様々な取り組みを行ってまいります。

また,当社が開発・運営しているスマートフォンアプリ「droptip」を活用し,廿日市FCを盛り上げ,地域社会に貢献し,地域の発展に取り組んでまいります。



廿日市FC公式サイト:https://hatsuf.com/

droptip公式サイト:https://droptip.jp/

※「droptip」は株式会社OFFICE-HAYASHIの登録商標です。





【株式会社OFFICE-HAYASHI,Google Cloud のスタートアップ支援プログラム「Google for Startups Cloud Program」に認定】

株式会社OFFICE-HAYASHIは,Google for Startups Cloud Programに認定されましたことをお知らせいたします。

Google for Startups Cloud Programに認定されたことで,技術支援/資金面/ビジネス面全般の支援を通じ,プロダクト開発やサービス展開を強化します。

今回の認定を受けることで,さらに効率的なビジネス運営が可能になり,スマートフォンアプリ「droptip」の事業成長を加速してまいります。



Google for Startups クラウド プログラム:https://cloud.google.com/startup





【株式会社OFFICE-HAYASHI,Googleのマーケティングソリューション支援プログラムに選定】

株式会社OFFICE-HAYASHIは,Googleより今期の無償プロモーション支援対象の企業に選定されましたことをお知らせいたします。



現在,Googleは日本の市場に注目し,日本国内でのオンラインマーケティングの成功事例を作る施策を行っています。

通常,Googleから企業へ直接お声掛けされる事は無い中,

「通常,Googleから企業様へ直接お声掛けする事はございませんが,当チームにて貴社のスマートフォンアプリ「droptip」ビジネスのマーケット規模や情勢,サイト構成等を精査した結果,オンライン広告施策との相性も良く,事業拡大のポテンシャルが非常に大きいと判断し,今期の無償プロモーション支援対象の企業様として選定させて頂きました。」

と,お声掛け頂きました。



今回,今期の無償プロモーション支援対象の企業に選定されたことで,マーケティングソリューションチームより無償サポートを受けることができます。

当社は,Googleのエキスパートによるカスタマーサポートを通じ,より効果的な広告運用やデータ解析など,スマートフォンアプリ「droptip」ビジネスの成功に必要な知識を習得し,事業の成長を促進してまいります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/02-21:45)