[カモ井加工紙株式会社]

会場限定デザインのマスキングテープも多数ご用意!



2023年3月15日(水)~3月30日(木)の期間、BUoY(東京都/北千住)にてマスキングテープブランドmtによる大型エキシビションイベントを開催いたします。

会場限定デザインのマスキングテープの販売や、マスキングテープのつかみ取りなど企画盛り沢山のイベントです。











mt masking tapeはこれまで、国内外各地でマスキングテープに特化した大小様々なイベントを開催してまいりました。

その中でも、リノベーション施設や文化財に登録されているような歴史ある建物を会場に、マスキングテープの新しい魅力をお伝えしてきたmt EX展。

貼ってはがせるマスキングテープの特長を活かして建物をマスキングテープでデコレーションし、

古き良き建物とカラフルなマスキングテープが融合した空間を、多くの方にお楽しみいただいてきました。



今回の会場は、2階は元ボウリング場/地下は元銭湯という歴史を持つ廃墟を、カフェも併設するアートセンターとしてオープンしたBUoY(ブイ)。

2階にはBUoYカフェやギャラリーがあり、地下は主に演劇やダンスの公演をに使われる空間があります。演劇、ダンス、詩、建築、食、映像、現代美術といった多様なジャンルのコラボレーションにより「異なる価値観との出会いを創造する」をテーマに先鋭的なアートを紹介している施設です。

「異なる価値観と出会う」場所として立ち上がったBUoYを舞台に、マスキングテープの固定観念にとらわれない新しい発見と驚きをご体感いただけるインスタレーションの展示を行います。







イベント概要



イベント名:mt EX at BUoY







日程:2023年3月15日(水)~3月30日(木)

営業時間:11:00-18:00

会場:BUoY(ブイ) B1F/2F

〒120-0036 東京都足立区千住仲町49-11

https://goo.gl/maps/37D8JawQ3WNvgTXt7

アクセス:東京メトロ千代田線・日比谷/JR常磐線/

東武スカイツリーライン「北千住」駅出口1より徒歩6分、西口より徒歩8分

※会場へのイベントに関するお問い合わせはご遠慮ください



主催:カモ井加工紙株式会社

プランニング&アートディレクション:居山浩二(イヤマデザイン)



支払方法:キャッシュレス決済のみ

(クレジット決済、QRコード決済、交通系IC他)





会場でしか手に入らない限定デザインのマスキングテープも販売





mtイベントでは、各会場のある地域や名産物・開催シーズンにちなんだ限定デザインのマスキングテープを販売しております。

今回のmt EX at BUoYでは、銭湯やボウリング場にちなんだデザインを中心に、10種の限定マスキングテープが登場!



◎mt EX at BUoY 限定マスキングテープ

このイベントでしか手に入らない限定デザイン!

全5種 各319円(税込) 全て15mm幅×7m巻









◎mt EX at BUoY 限定まめまめテープ

小さな箱に入ったミニサイズのマスキングテープ。

全3種 各209円(税込) 全て15mm幅×1.5m巻



◎mt EX at BUoY 装飾柄テープ

メインビジュアルにも使用される今回の会場装飾柄もご用意。

人気の15mm幅と、小物リメイクなどにも使いやすい150mm幅がラインナップいたしました。

太幅マスキングテープはアレンジの幅も広がります♪



\さらに!/

◎限定マスキングテープアーカイブズ

過去のイベントでご好評いただき、当時欠品商品となった人気デザインのマスキングテープが限定復刻!

様々なモチーフデザインのマスキングテープからお気に入りのデザインを見つけてください♪



※限定品につきましては、数量限定販売となります。品切れする場合もございますので、予めご了承下さい。

※お会計はキャッシュレス決済のみとなります。現金決済が出来ませんのでクレジットカード、電子マネー、 QRコード決済等のご準備をお願い致します。





【大好評 】mtイベントコンテンツも実施!



イベントでは、マスキングテープを用いたインスタレーションの展示のみならず、

会場でしか手に入らない限定デザインのマスキングテープの販売や、

mtガチャ・mtつかみ取りなど、リアルイベントならではの企画をご用意。

ご家族連れでもお楽しみいただける内容となっております。





◆mtガチャ

参加料:1回100円(現金でのお支払い)

マスキングテープが必ず1個以上入ったマスキングテープガチャ。

あたり券入りのガチャが出たら非売品の限定マスキングテープの中から

お好きなものをお一つプレゼント♪







◆mtつかみ取り

参加料:1回500円(現金でのお支払い)

20秒のカウントの間に箱の中でマスキングテープを沢山つかみ、

取れたマスキングテープを全てお持ち帰りいただけるお得なつかみ取り!

つかみ取りでしか手に入らない幅違いのテープや、

過去のイベント限定で販売したレア柄のマスキングテープも…!







◆新mtスタンプアプリ

参加料:無料

各会場にて税込550円以上お買い物いただくとスタンプが貯められる

デジタルスタンプラリー。

スタンプを集めると、非売品の限定商品が貰えるイベント限定企画です。全国のイベントでスタンプを集めて、mt factory tourの参加優先権をゲットしよう!

※ご参加には専用のスマートフォンアプリのインストールが必要です。



その他、来場記念のスタンプや創業100周年記念企画「百年百円市」も開催予定!





今年度初のmt EX展をお見逃しなく!



2023年初開催のmt EX展となる「mt EX at BUoY」。

カモ井加工紙創業100周年イヤー1発目の大型イベント是非ご体験ください。



イベントに関する情報は随時更新イベントSNSにて配信いたします。

Instagram[mt event]:https://www.instagram.com/mt_maskingtape_event/



※イベント会場では感染予防対策を徹底致しますが、ご来場の際にはマスク着用など新型コロナウイルス感染防止拡大にご配慮、 ご協力をお願い致します。また、体調の優れない方は参加をお控え頂きますようお願い致します。





会社概要



ハエトリ紙製造メーカーとして設立し、現在は工業用養生テープや文具・雑貨向けマスキングテープなど創業当初より培った紙・粘着技術を活かした粘着商品の製造・販売を行っております。 2023年2月15日に創業100周年を迎えました。粘着製品の製造・販売を通して、様々な取り組みを発信してまいります。









会社名:カモ井加工紙株式会社

設立:1923年(大正12年)2月15日

所在地:

[本社・工場]〒710-8611 岡山県倉敷市片島町236

[矢掛工場]〒714-1215 岡山県小田郡矢掛町中808

[東京支店]〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-3-9 華山ビル

[大阪営業所]〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-9-28 TAIYOセンタービル202号

ホームページ:https://www.kamoi-net.co.jp/





\100周年記念ティザーサイト公開中/

https://www.kamoi-net.co.jp/100th/index.html







mtとは



2008年に初の文具・雑貨向けマスキングテープとして生まれた「mt」。

その誕生きっかけは3人の工業用マスキングテープのファンでした。

「色彩豊かなマスキングテープを作ってほしい」。そんな声から生まれたカラフルな文具用マスキングテープは、

誕生から15年となる現在、文具の領域を超え、アートや教育、介護の現場でも活躍の幅を広げるアイテムとなりました。





mtホームページ:https://www.masking-tape.jp/

mt LIFE STORE(公式オンラインショップ):https://shop.masking-tape.jp/



\創業100周年記念キャンペーン実施中!/

100周年記念特設サイト:https://masking-tape.jp/100th/



直営店舗

mtの新たな可能性を探り、その思考と実践をより深めていく場所としてmtの直営店をオープン。

カタログ商品はもちろん、店舗限定商品の販売や企画展示などを開催しております。





■mt lab. TOKYO

〒111-0042東京都台東区寿3-14-5

tel.080-1649-7715

OPEN 10:00~12:00/13:00~19:00 ※休業日は下記店舗SNSにてご確認ください。

インスタグラム:https://www.instagram.com/mtlab._kuramae/



■mt lab. OSAKA

〒531-0071大阪市北区中津3丁目6-21 S&S III 1F

tel.080-1640-0032

OPEN 10:00~12:00/13:00~19:00 ※休業日は下記店舗SNSにてご確認ください。

インスタグラム:https://www.instagram.com/mtlab._osaka/



\イベントや新商品情報を随時配信中!/

mt masking tape公式SNS

Twitter:https://twitter.com/mtmaskingtape

Instagram:https://www.instagram.com/mt_masking_tape/

Facebook:https://www.facebook.com/mt.maskingtape/



