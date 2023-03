[合同会社GC'sブートキャンプ]

最大定員100名限定|2023年4月7日渋谷ヒカリエのTikTok for Business Japanオフィスで開催。





最先端のムービー広告プラットフォーム「Pangle」が主催する「Pangle|TikTok for Business|ひろはす:モバイルゲーム開発者向け広告収益最適化イベント」を2023年4月7日(金)18時より渋谷ヒカリエのTikTok for Business Japanオフィスで、モバイルゲーム開発者向けのイベントを行います。



本イベントには、「TikTok for Business」と、YouTubeでゲーム開発に関する情報を配信し、売れるインディーゲームクリエイターを育成するオンラインスクール「GC’sブートキャンプ」の講師を務めるひろはす(https://hirohasu.com)が登壇し、モバイルゲームの収益化について解説します。また、Pangleの担当者による初心者向けのPangle広告の導入手法やTikTokを使ったテストアプリ向け広告戦略についても解説します。



モバイルゲーム・カジュアルゲーム開発者なら誰でも参加費無料で参加することができます。最大定員100名限定のため、お早めにお申し込みください。GC'sブートキャンプ(https://gcsbootcamp.com)の受講生は希望者限定で優先的に参加できます。



ひろはすによるモバイルゲームの収益化について、Pangle担当者による初心者向けのPangle広告の導入方法やTikTokを使ったテストアプリ向け広告戦略についても徹底的に解説します。



「ゲームは、作っても面白い!」売れるインディーゲームクリエイターを叶えるための必須スキルである広告収入ノウハウの知見をそれぞれの視点から存分にお楽しみください。



【イベント名】

Pangle|TikTok for Business|ひろはす:モバイルゲーム開発者向け広告収益最適化イベント



【テーマ】

モバイルゲームの収益化、初心者向けのPangle広告の導入手法やTikTokを使ったテストアプリ向け広告戦略



【開催日時】

2023年4月7日(金)18: 00~21: 00



【こんな方におすすめ】

アプリゲームを開発したことがあるけれど、納得のいく結果を得られていない方

どのようなカジュアルゲームが稼げるのかを知りたい方

アプリ内広告の仕組みがいまいちわからない方

TikTok for Business広告を活用したい方



【会場・アクセス】

TikTok for Business Japan オフィス

〒150-8510 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 26F

※渋谷ヒカリエ11Fにイベント専用の受付がございます。

参加者パスを受取り、エレベーターで26Fへご移動ください。



【プログラム】

17:00~ 18: 00 受付

18: 00~18: 05 ご挨拶・案内

18: 05~18: 20 ゲーム開発系YouTuber ひろはす氏プレゼン:

-ひろはす氏が語るアプリ内広告戦略

-カジュアルゲームの広告収入だけで生きていく具体的な話

-少人数チームでも成功するアプリゲームの設計

18: 20~18: 40 TikTok for Business Japan Pangle Business Development Manager 井上 裕貴プレゼン:

-初心者向けPangle広告の導入手法

-TikTokを使ったテストアプリ向け広告戦略

18: 40~19: 00 トークセッション/質疑応答

19: 00~21: 00 ネットワーキングパーティー

当日は、定員100名のカジュアルゲームの開発者が参加予定です。

イベント後にはネットワーキングパーティーをご準備しておりますので、お気軽にご参加ください。



【参加方法】

下記からお申込みいただけます。

※最大定員100名限定のため、定員到達次第お申し込みは終了となります。参加可能者へは後日確認メールが届きますので、確認メールが届いた方はご参加いただけます。

イベントへの参加お申込みはこちら↓

https://www.pangleglobal.com/jp/resource/28065?invite_code=100251

また、個人事業でゲーム開発をされている方や、ゲームは開発中でリリース前の方のご参加も大歓迎です!

イベントへの参加お申込みフォームの、会社名またはアプリ欄の記載については、「個人事業主、未リリース」と記載いただければお申し込み可能です。









ひろはすプロデュース|売れるインディーゲームクリエイターを育成するオンラインスクール「GC’sブートキャンプ」



<会社概要>

合同会社GC’sブートキャンプ (GC’sbootcamp, Inc.)

・代表者氏名:

森 信虎

・所在地:

東京都渋谷区神宮前六丁目23番4号 桑野ビル2階

・公式HP:

https://gcsbootcamp.com

・公式Twitter:

https://twitter.com/GCsbootcamp

