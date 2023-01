[Slash Fintech]

First Bounty Hackathon of 2023, from Onboarding to Development to Earn $31,000



Slash Fintech Limited(British Virgin Island、代表取締役 佐藤伸介、以下「Slash社」)は、Astar Japan Lab(以下「Astar Japan Lab」)、博報堂キースリー(東京都港区、代表取締役 重松俊範、以下「博報堂キースリー社」)、日本マイクロソフト株式会社 (東京都港区、代表取締役 社長: アーメッド ジャミール マザーリ、以下「日本マイクロソフト社」) 、treavry株式会社(東京都目黒区、代表取締役:金城 辰一郎、以下「treavry社」)と共に、web3ハッカソン「Astar × Slash Bounty Bootcamp Hackathon」を2023年1月28日(土)~ 2月19(日)に開催することをお知らせいたします。









「Astar × Slash Bounty Bootcamp Hackathon」について



「Astar × Slash Bounty Bootcamp Hackathon」は、日本を代表するweb3projectであるAstarとSlashを通して、web3ビルダーへのオンボーディングを支援するブロックチェーン開発初心者向けのバウンティハッカソンです。



現在、多くの日本の事業者が、将来的な社会/ビジネス課題の解決に向けた「共創」による新規ビジネス領域の開拓を目指し、ブロックチェーン技術を活用したプロダクト/エコシステム開発に取り組んでいます。



事業者とデベロッパーコミュニティが連携したエコシステム構築によって、日本市場におけるWeb3ビジネスの活性化を促進することを目的としており、Astar Networkを活用したプロダクト開発については、各テーマとPrizeが用意されています。



その他にもSlash Web3 PaymentsやSlash Extensionを活用したプロダクト開発にもPrizeが用意されており、参加者には3週間のハッカソン開催期間に各テーマに準拠した開発に取り組んでいただきます。



私たちは、日本におけるweb3ハッカソンイベントの開催を通じて、事業者とデベロッパーコミュニティとの連携を促進し、より多くのビジネスユースケースを創出をすることを目指してまいります。



【開催概要】

共同主催:Astar Japan Lab、博報堂キースリー社、日本マイクロソフト社、treavry社、Slash社

日程:2023年1月28日(土) ~ 2月19(日) DEMO DAY 2月25日(土)

※リアルとオンラインのハイブリッド開催

賞金:総額 31,000USD

参加条件:誰でもエントリー可能です。

参加方法:下記ウェブサイトよりお申し込みください。



https://akindo.notion.site/Astar-Slash-Bounty-Bootcamp-Hackathon-7133ffb059624bbd9d2ba079058ad1fc



参加応募締め切り:1月29日(金)23:59

※プロダクトの提出締め切りまでエントリーが可能です。



「Astar × Slash Bounty Bootcamp Hackathon」各Prizeの詳細について







■Astar $25,000.



1.Front-end, tools, or utility service 3,000USDC

https://app.akindo.io/hackathons/WjJkZOEQ8toOQLMm



2.Token Bridge Contract Between WASM and EVM 10,000USDC

https://app.akindo.io/hackathons/BedOjMLvRUjqJll8



3.WebAssembly dApps 3,000USDC

https://app.akindo.io/hackathons/K8mdAL3qEhnBaakA



4.On-chain Identity Scoring System 4,000USDC

https://app.akindo.io/hackathons/mV8ExzgLGSlo8Zvd



5.Cross-chain dApps using XCM (Cross-consensus Messaging) 5,000USDC

https://app.akindo.io/hackathons/Vw4krwB9Btdor4RW



■Slash$6,000.



1. Bridging Smart Contract by Slash Extension 3,000USDC



・Slash での暗号資産決済と同時にそのままオンチェーン上で別のスマートコントラクトを呼び出すことができる「Slash Extension」を活用したプロダクト開発。



・2023年1月中にAstar Networkベースでの暗号資産決済に対応予定。その他の対応しているチェーンは、Ethereum、BNB Chain、 Polygon、Avalanche、 Dogechain。



https://app.akindo.io/hackathons/wKdGRjgXPFOlN4oX



2. Internet Based Merchants by EC Store Plugins and API Integration 2,000USDC



・Web3の知識ゼロ、ライブラリインストール等も一切不要で暗号資産決済を導入可能なSlashのAPIをインテグレーションしたウェブサービスの開発。



・WooCommerceなどの EC Store CMS に暗号資産決済を簡単に導入できるPluginsを2023年1月にリリース予定。こちらを利用してCMSベースのウェブサービスを構築するアプローチも可能。



https://app.akindo.io/hackathons/4egraox98uVRBXar



3.Outside the Internet by QR Code Merchants 1,000USDC



・Slash Web3 Payments QR Codeの導入によるビジネスユースケースの創出。



https://app.akindo.io/hackathons/GLoaBALzEudpp1zw



※いずれも2/19 23:59を提出の締め切りとします。



■エントリー方法



1.エントリーはAKINDO上から行う。

2.提出フォームは締め切り1週間前の2/13にOPEN。

3.DEMO DAYは各カテゴリで2~3チームを審査して招待。各カテゴリで1チームに決定。



■スケジュール



1/12(木) 19:00~21:00



オンラインAMAセッション



1/28(土) 13:00~21:00



オンボーディングイベント@マイクロソフト品川

〒108-0075 東京都港区港南 2-16-3 品川グランドセントラルタワー



2/19(日) 23:59



提出締め切り



2/25(土) 14:00-19:00



DEMO DAY



※開発期間3週間、審査期間5日を予定。



Astar × Slash Bounty Bootcamp Hackathonの初日となる1/28(土)には、マイクロソフト品川本社会場にてOnboarding Bootcamp Sessionを開催し、今年の普及が見込まれるブロックチェーン開発言語であるWASMのオンボーディングやSlash Payment APIの実装支援など各ハッカソンテーマの達成に向けた支援をオフラインにて行います。



その後も提出締め切りとなる2/19(日)まで、オンライン会場となるDiscord上では各社の所属/アンバサダーエンジニアによる支援を受けながら各開発テーマに取り組むことができます。



■ Astar Networkについて



Astar Networkは、日本人の渡辺創太氏が立ち上げた日本発のパブリックブロックチェーン。異なるブロックチェーンをつなげ、WEB3.0の基幹インフラを目指すポルカドットのパラチェーンに世界で3番目に選ばれており、将来性が期待されている。また「dAppsステーキング」というアプリ開発者を支援する仕組みがあるため、WEB3.0サービスを開発しやすい環境整備を行っている。



■ Astar Japan Labについて



Astar Japan LabはAstar / Shiden Networkを利用したサービス開発やビジネス創出に関わる事業者が日本国内において必要な情報の調査・研究、知見の集約、意見交換を積極的に行い、Astar経済圏のさらなる発展を目指すために設立されました。



Astar JapanLabの概要につきましては、下記のホームページにてご確認ください。



Astar Japan Lab公式ページ:https://japan.astar.network/

お問い合わせフォーム:https://forms.gle/t99q2EAPUHSwww7Z7

今後のUpdate情報を配信するメルマガにもご登録ください:https://astarjapan.substack.com/about



■ 日本マイクロソフト社について



日本マイクロソフト株式会社は、マイクロソフト コーポレーションの日本法人です。マイクロソフトは、インテリジェントクラウド、インテリジェントエッジ時代のデジタルトランスフォーメーションを可能にします。「Empower every person and every organization on the planet to achieve more.(地球上のすべての個人とすべての組織が、より多くのことを達成できるようにする)」を企業ミッションとしています。



日本マイクロソフトは、この企業ミッションに基づき、「革新的で、安心して使っていただけるインテリジェントテクノロジを通して、日本の社会変革に貢献する」企業像を目指します。

マイクロソフトに関する詳細な情報は、下記マイクロソフトWebサイトを通じて入手できます。



日本マイクロソフト株式会社 Webサイト http://www.microsoft.com/ja-jp/

マイクロソフトコーポレーション Webサイト http://www.microsoft.com/



* Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

* その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



■ 博報堂キースリー社について



博報堂キースリーは、株式会社博報堂とAstar Networkを開発するStake Technologies Pte LtdのCEO渡辺創太氏が共に2022年12月に設立した企業です。WEB3.0ハッカソンの企画・運営を行いながら、クライアント企業と共により多くの生活者がWEB3.0に参加できる社会の実現に貢献していきます。

会社名:株式会社博報堂キースリー



所在地:〒107-6322 東京都港区赤坂5丁目3番1号 赤坂Bizタワー

設立 :2022年12月5日

資本金:100百万円

事業内容:WEB3.0ハッカソン、WEB3.0プロモーション、WEB3.0サービス開発

URL:https://key3.co.jp/

Twitter:https://twitter.com/H_KEY3



■ trevary社について



trevaryはweb3プロジェクトのためのHackathon platformであるAKINDO( https://akindo.io/ )を開発運営するスタートアップ企業です。Lisk、IOTA、tezosなどL1チェーンを展開するweb3プロジェクトと対話を進める中でその課題を解決するためにAKINDOを開発しました。AKINDOは世界中のweb3プロトコルとデベロッパーコミュニティを繋ぎ、web3エコシステムを構築していくためのプラットフォームです。



所在地:東京都目黒区中目黒

代表者:代表取締役社長 金城辰一郎

Twitter:https://twitter.com/illshin

メール:sk@trevary.com

ウェブサイト:https://trevary.webflow.io/



■ Slash Fintech Limitedについて



企業名:Slash Fintech Limited(British Virgin Island)

所在地:4th Floor, Water’s Edge Building, Meridian Plaza, Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110.

代表:代表取締役社長 Shinsuke Sato

設立:2021年11月23日

サイトURL:https://slash.fi/

White paper :https://slash-fi.gitbook.io/docs/whitepaper/slash-project-white-paper

Twitter:https://twitter.com/SlashWeb3



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/10-12:46)