AIと自動化によるホテルオペレーションの未来を探る



ホスピタリティ業界に革新的なソフトウェアソリューションを提供するリーディングカンパニーであるAielloは、全てを網羅した完全にカスタマイズ可能なホテルオペレーションソフトウェア「タスク管理システム(TMS 2.0)」のアップグレードを喜んで発表いたします。TMS 2.0は高度な機能と最先端のテクノロジーを備え、ホテルが業務を合理化し、生産性を向上させ、ゲスト体験を向上させることを可能にします。





デジタル時代において、ホテルは生産性を最大化し、変動する市場の要求に適応するための効率的で柔軟なツールを必要とします。TMS 2.0は、このような課題に立ち向かうために設計されており、人工知能とデータ駆動型の分析力を活用した包括的なソリューションを提供します。



DXによる生産性の向上

AielloのTMS 2.0は、先進的なタスク自動化により、チーム全体でのタスクの割り当て、管理、監視、エスカレーションをシームレスに行うことができます。タスクを後日スケジュールすることや、チームの予定を表示し、リアルタイムコメントを使用して容易に共同作業することも可能です。高度にカスタマイズ可能なワークフローテンプレートにより、ユニークなビジネスニーズに合わせたワークフロー、モジュール、およびタスクを自由に作成することができます。



TMS 2.0の使いやすいインターフェースと直感的なデザインにより、ホテルスタッフはシステムを使い始めるためのトレーニング時間を短縮することができます。タスク管理は自動データ入力により合理化され、手作業の手間を減らし、正確な情報の収集を保証します。



TMS 2.0を使用することで、フルタイムスタッフを100室ごとに1人削減することができ、サービス品質を損なうことなくリソースを最適化することができます。これは、日本の労働力不足の問題に対処する上で特に重要な利点です。





分かりやすく使いやすいTMS 2.0の操作画面



Aiello音声アシスタント(AVA)との統合

TMS 2.0は、ホテル業界に特化した当社の主力製品である24時間365日対応の多言語対応音声アシスタント「AVA」と簡単に統合することができます。AVAは高度なマルチインテントとマルチ言語処理技術を使用し、ゲストとの新しい対話を作り出し、データ駆動型のバックエンドサービスを提供します。そのオープンAPIにより、今後はプロパティマネジメントシステム(PMS)、電話システムなど他のシステムとのシームレスな統合が可能です。



TMS 2.0とAVAの統合により、ホテルオペレーションにおいて便利さと効率性が向上します。AVAの高度な対話型AI機能とTMSの包括的なホテル管理機能により、ホテルスタッフは管理業務にかける時間を短縮し、貴重なリソースを優れたゲスト体験に注力することができます。



AIによるパワフルな分析

TMS 2.0には、AIによるデータ駆動型の分析機能が搭載されており、ゲストに関する貴重な情報を提供し、エクスペリエンスのパーソナライズとゲスト満足度の向上を実現します。また、総合的なレポートを活用してチームのパフォーマンスを把握し、ホテルオペレーションを改善するための潜在的な機会を特定することも可能です。



Aiello Inc.のCEO、Vic Shenは「Aielloでは、ホテルの業務を革新し、ゲストエクスペリエンスを向上させる最先端のテクノロジーを提供することに取り組んでいます。このアップグレードにより、生産性を向上させ、貴重なインサイトを提供し、スタッフがホテルシステムとのインタラクションを簡素化するための完全にカスタマイズ可能で柔軟なソリューションを提供しています。全ての規模のホテルにTMS 2.0の力を活用し、業務を新たな高みに導くことをお勧めします。」と述べています。



TMS 2.0は既存のホテルクライアントに自動的に展開されます。



Aiello Management Systemがどのようにホテルオペレーションを変革するか詳しく知るには、 HPをご覧いただくか、無料デモを予約してください。

HP: https://bit.ly/3NCQLDJ

ご予約:https://bit.ly/3JKsSZI



Aiello Inc.について

Aielloは、生産性の向上、ゲスト体験の向上、オペレーションの簡素化を目指した革新的なソフトウェアソリューションを提供するホスピタリティ業界の主要なプロバイダーです。Aiello音声アシスタント(AVA)は、ホテルオペレーションを合理化し、ゲストエクスペリエンスを向上させ、顧客行動に関するインサイトを収集するために設計された、受賞歴のあるトーク&タッチ音声AIテクノロジーソリューションです。2019年以来、AVAは50以上のホテル、10,000室以上に展開され、中国語、日本語、英語、タイ語で150万人以上のユーザーから1250万回以上の問い合わせに回答しています。





