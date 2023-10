[ALTAME株式会社]

【公式サイト】 https://mirokunosato.com/miroku-the-shineworks/



MIROKU THE SHINEWORKS実行委員会は、10/28(土)広島県・福山市で開催する「MIROKU THE SHINEWORKS」第1弾 出演アーティストを発表いたします。







【DJ】

JUNKO ONAGI / DJ SENA / DJ AKI / DJ Nahomy / DJ SARASA / SACHIPO / DJ Mariennu / ぬるま湯よしだ / DJ 92 / DJ CHINGHAO / RHYME





【ダンサー】

HIROSHI / HOROMASA / REINA / SAYAKA / HAMAYU / KONOMI / KOMOMO / ヨシオミズキ



【Dancer 協力】

DANSPORT & STUDIO FLEX



MIROKU THE SHINEWORKS開催概要













※入園時のお願い

・すべての方に快適にお楽しみいただくため、

鑑賞場所の譲り合いなど、

周りの方へのご配慮をお願いいたします。

・お持ちのチケットで当日運行している

アトラクションを乗り放題で

ご利用いただけます。

園内の混雑が予想されます。

順番待ちが発生する可能性がございます。

・外部からの飲食物の持ち込みは

固くお断りします。

・スタッフの指示に従っていただけない方や

他のお客様に迷惑を及ぼす行為を行ったと判断

した場合、ご退場いただく場合がございます。

・天候その他の事情により、

予告なくイベントの全部又は一部の運営を

変更又は中止する場合がございます。



DJ出演エリア







【 Kids エリア】



★ JUNKO ONAGI

2012年よりTechno とHouseを軸としDJを開始。ベニュー問わずオファーが絶えず、ピーク時は年間150本以上の現場をこなし、海外へのクラブや野外イベントへと活動の現場が拡がる。



★ DJ SENA

Female DJ Sena☆9 years old☆Repezen OKAYAMA☆6歳からDJを始めSNS最高再生回数46万を記録。RHYMESTER (Mummy),OZROSAURUS(DJ SN-Z)からも激励コメント頂きました!プレイも口も達者。



★ DJ AKI

独自の感性によるジャンルや新旧にとらわれることのない男勝りなDJ PLAYには定評があり、CLUBではもちろんのことファッションショーやラジオでのPLAYや、シンガポールやロサンゼルスと海外での活躍も。





【Family エリア】



★ DJ Nahomy

長年のキャリアで築いた幅広い選曲と確かなスキルを武器に、広島の老舗HIPHOP箱club Gでのレギュラーパーティーを中心に、県内県外問わず様々なイベント・パーティーに出演中。



★ DJ SARASA

グラミー賞受賞アーティストQuestlove(The Roots)もツイッターで大絶賛するなど、独自の世界観とDJスキルを持ち、日本はもとより世界を股にかけるインターナショナルDJとして活動している。





【Adult エリア / 広場】



★ SACHIPO

青春時代をヒューストンで過ごし、世界を旅しながら出逢い続けた音楽たちを全肯定することで、多幸感溢れる空間を産み出す。Summer Sonic等の音楽フェスやクラブ~ホテルラウンジやバーまで多様なシーンで活動。



★ DJ Mariennu

多種多様な音楽を好む事からジャンルを問わないDJスタイルを確立させる。日本のみならず、メキシコ、パリ、ロンドン、スイス、香港、台湾など国外でも幅広くプレイしている。2017年からWarner Music Japan のATLANTIC JAPAN より世界へ向けた多国籍エレクトロニック・ダンスミュージック・プロジェクトのDJとしても活動し毎年ヨーロッパツアーを行なっている。





【Adult エリア / ジェットコースター】



★ ぬるま湯よしだ

人よんで「影響力の見えないカリスマ」DJとして仲の良い友達から高い評価を得ている。



★ DJ 92

DJのみならず、CLUB、店舗のプロデュース、音響等も手がけ、近年ではファッションショー、ホテル、飲食店等で開催されるパーティーでもプレイ。





【Adult エリア / Club Zone】



★ DJ CHINGHAO

1987年生まれ。10~20代はハードコアパンクに傾倒しバンド活動やローディーをしていたが、30歳目前の2016年に心機一転でDJを始める。ハウス、テクノ、ベースから珍曲まで幅広い選曲が定評を得ている



★ RHYME

東京を拠点に活動するオーストラリア人シンガーソングライター。作詞・作曲のみならず、フィギュア・アイススケート選手、彼女の活動は多岐にわたり、自らのジャンルを22世紀のミューズと称している。





※※※※※第二弾発表でスペシャルゲストを発表いたします!※※※※※







Dancer







【出演Dancer】



DANSPORTは、「地域密着型」の西日本最大級のダンスサークルです。広島県を中心に、広島・山口県内に約170サークルを展開しており、お家の近くで安心してレッスンに通うことができます。ダンススタジオFLEXは広島・呉・五日市の3校があります。

ダンスの名門校として知られており、 キッズクラス・通常クラスはもちろん、 社会人向けのクラスやヨガ、 イベントを目指すユニットクラスから プロを目指すアドバンスクラスまで 充実したレッスンプログラムをご用意しています。DANSPORT & FLEX共に個人のライフスタイルに合わせて、 楽しくしっかりダンスを学ぶことが出来ます。



チケットについて







【チケット料金】



・Kids エリア / Family エリア

大人(中学生以上) 3,000円

子ども(3歳~小学生まで) 1,500円



・Adult エリア

大人(20歳以上限定) 4,500円



・観覧車VIP 30組限定

大人(20歳以上限定) 20,000円

※最大2名までご入場可能で、

Adult エリアの入場料含みます。



・S-VIP Coming soon

・Club VIP Coming soon





【チケット販売先】



※当日券の販売はございません。



◯イープラス

販売サイトURL:https://eplus.jp/miroku-shineworks/

チケット販売期間:10月27日(金)23:59まで

チケット発券期間:開催の1週間前から発券可能(変更の可能性あり)



◯ぴあ

販売サイトURL:http://ticket.pia.jp/pia/event.ds?eventCd=2337138

チケット販売期間:10月27日(金)23:59まで

チケット発券期間:購入翌日には発券可能



◯ローソン

販売サイトURL:https://l-tike.com/event/mevent/?mid=703285

チケット販売期間:10月27日(金)22:00

チケット発券期間:購入翌日には発券可能、10月27日(金)23:59まで



※チケットご購入時の注意事項

・別途、発券手数料、システム利用料等が発生します。

・雨天決行。公演中止以外の払い戻しはありません。

・券種の変更はできません。

・当日入場時に専用のリストバンドとの交換が必要です。

・天候その他の事情により、

予告なくイベントの全部又は一部の運営を

変更又は中止する場合がございます。

・販売時間は予期せず変更する場合がございます。



お問い合わせ先







【公演、プレスに関して】



TEL 084-988-0001

MAIL webmaster@mirokunosato.com



【チケットに関して】



MAIL mts-ticket@altame.jp



アクセス







道路が混み合うことが予想されますので、シャトルバスのご利用にご協力ください。



【お車でお越しの場合】



遊園地の開場は15:30からですが道路混雑を回避するために駐車場は13:00よりご入場いただけます。

お時間に余裕を持ってお越しください。



※シャトルバスご乗車時の注意事項

・周辺道路が混雑して来場できなかった場合も

ご返金はございませんので、予めご了承くださいませ。

・シャトルバス乗車時にチケットを確認させていただきます。

チケットをお持ちでない方はご乗車いただけません。















