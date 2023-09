[Japonais Liqueur株式会社]

不定期・移動開催のアートラボ "numARTlabo" が「OSAKAアート&てづくりバザールVOL.43」に登場!



不定期・移動開催のアートラボ "numART labo" を9月16日(土)~9月18日(月)の3日間、大阪南港ATCホールにて開催いたします。





不定期・移動開催の "numART labo" とは?









「OSAKAアート&てづくりバザールVOL.43」で体験できるメニュー





お好きな文字入れができる大人気のメニューとなっております。※事前予約制



~高濃度のアルコールとインクに風をあてて、ゆらゆらと揺れるインクに癒されながら描けるアート~

アルコールを飛ばして描くアートなので、すぐに乾き完成するのでその場でお持ち帰りいただけます。



■体験可能メニュー

◎透明文字入れアート ¥6,500(tax in)

※事前予約制

※公式LINEにてご予約完了後、文字入れのご希望などやり取りさせていただきます。



◎透明アート(文字入れなし) ¥5,000(tax in)



■6種類から選べる絵柄





◎貼れるステッカー作り ¥1,500(tax in)



■体験可能日時

日程:2023年9月16日(土)~18日(月・祝)

時間:午前10時~夕方5時 ※最終受付は夕方3時50分

※イベント最終入場は午後4時30分です。



■開催場所

会場:大阪南港ATCホール

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10

ニュートラム 南港ポートタウン線「トレードセンター前」下車すぐ



■ブース番号:WS-05



■ご予約方法

numARTlabo公式ラインにて下記項目をお送りください。

透明文字入れアート以外の体験メニューは当日受付可能。

・お名前

・電話番号

・ご希望の日程と時間



■公式LINE

URL:https://lin.ee/4ld1OMw

ID:@216gqtde

QRコード





numARTlaboについて







▷コンセプト

大人になっても、ワクワクできる体験を



【公式Instagram】

https://instagram.com/numartlabo/





【お問い合わせ先】

Japonais Liqueur株式会社

担当:田川 真衣

メールアドレス:info@japonaisliqueur.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/16-20:40)