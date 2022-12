[LILITH NETWORK HK LIMITED]



『Rise of Kingdoms―万国覚醒―』が日本リリース3周年を記念し、公式オフ会/テーマソング/豪華クルーザ貸切パーティーを商品とした最大級プレイヤー参加型イベントなどを開催。



3周年記念サイト:https://rok-jp.lilith.com/3rd-anniversary/





ライキン3周年記念公式オフ会 現代の関ヶ原の戦い!ライキン東西決戦









<スマホ向けのリアルタイム戦略RPG『Rise of Kingdoms―万国覚醒―』が「現代の関ケ原の戦い・ライキン東西決戦」をテーマに、日本ROK初の公式オフ会を開催いたします。

スペシャルステージ、豪華なコスプレイヤーが出演する企画、オフラインとオンラインで両方参加可能なミニゲームとオリンピアトーナメント戦などのプログラムを予定しております!



当日ライブ配信もする予定(12/18 15時~):https://www.youtube.com/watch?v=X7pwLTMJ0fI



プレイヤーの皆さんに東軍or西軍の一員となってもらい、仲間とともに色んな対戦イベントを楽しんでいただきます。



■入場特典

オフラインイベントに参加した方に様々な公式グッズに当たるチャンスも!

参加者全員に、トートバッグとステーカーを配布します。



■会場MAP









3周年記念テーマソング



3周年記念としてライキンプレイヤーのSAI5さんとコラボし、テーマソング「Reason of Knights/ROK」を制作いたしました。

皆様への還元の気持ち、そしてSAI5さんの思いを入れた一曲なので、是非お聞きください。



https://youtu.be/qFQDRvxtfqs



■ディレクターSAI5さん メッセージ

ライキンライフの思い出や過去のそれぞれの歴史に彩りを添えれる曲にしたいと思い作りました。

数日間、ライキンプレイヤーの事ばかり考えていて、様々なシーンの感情を思い出したり、想像したり、、、もう考えすぎて、、、

できるだけたくさんのライキンプレイヤーに届く事を願ってます!





3周年記念ゲーム内イベント 現代の関ヶ原の戦い!ライキン東西決戦



3周年を記念して特別ゲーム内イベント 現代の関ヶ原の戦い!ライキン東西決戦を開催します。

12/18 ~ KVK1終了まで東軍と西軍がそれぞれに、2つの隣接新規王国に参加し、KVK1での勝利を掛けて対戦するイベントです。

イベントの結果に合わせて、KVK優勝王国や戦力上位者に豪華賞品をご用意!



■賞品

KVK優勝王国 戦力上位100位に豪華クルーザー貸切パーティーオフ会ご招待



是非掛け替えのないライキン仲間と、一生に一度の思い出を作りましょう。



さらに、ライキン復帰者特別招待枠50名分をご用意!

(#ライキン復帰 をつけてTweetした上、こちらのGOOGLE FORM( https://forms.gle/Gi1hhzLbUnSiFFca8 )にてゲームIDをご記入いただければ運営よりチェックの上ご連絡いたします)



昔の友達を呼んで一緒に思い出を作りましょう!



詳細は、3周年記念サイトにて、ご確認ください。

https://rok-jp.lilith.com/3rd-anniversary/





全世界一億ダウンロードを突破!『Rise of Kingdoms ―万国覚醒―』とは



古代文明をテーマにした、リアルタイム・育成型戦略シミュレーションゲーム (SLG)です。好きな文明を選択して、自らが総督となり、兵隊をかき集め、内政を整え、勢力を拡大し、世界を制覇せよ!

他のプレイヤーと同盟を結び、力を合わせて領土を拡張!

バトルを繰り広げながら敵の領土や資源を奪い、自分の同盟を大きくし続け、仲間と共に頂点を目指そう!





