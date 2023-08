[独立行政法人 日本貿易振興機構(ジェトロ) デジタルマーケティング課]

―過去最多の190社を採択し、「匠」企業の横のつながりを構築―



独立行政法人 日本貿易振興機構(以下ジェトロ)は、日本各地の魅力ある工芸品、伝統工芸品、日用品等の輸出を総合的に支援する事業「TAKUMI NEXT 2023」(タクミネクスト2023)を実施します。今年度は次世代のものづくりを担う「匠」企業として、過去最多の38都道府県190社を採択しました。ジェトロが連携する海外バイヤーとのオンライン商談を実施するとともに、海外目線での産地・商品のストーリーの組み立て方、ソーシャルメディアでの発信の仕方などを議論するグループディスカッションを通じ、全国の「匠」企業の横のつながりを形成し、日本の地域の産品を海外に発信していきます。また、2023年度は初めて、米国で現地スタートアップと連携し、ニューヨークでのテストマーケティングを実施します。





「TAKUMI NEXT」は、日本全国から次世代を担う「匠」企業を募集し、各企業の海外販売を、経営面、販売面、広報面から総合的に支援することで、地域資源を活用した高付加価値商材の海外販路拡大を目指す通年プログラムです。「TAKUMI NEXT 2023」では海外のバイヤーによって選ばれた190社を支援します。米国、カナダ、フランス、南アフリカ共和国、オーストラリア、シンガポール、香港、台湾などから約30社の海外バイヤーと連携しており、それぞれ商談を実施します。



本年度は、米国でD2Cブランド向けに店舗小売サービスを展開するショーフィールズ(Showfields)と連携し、テストマーケティングを実施します。米国では、小売りに占めるECでの販売総額の割合が2割に近づいていく中、小売店舗の新たな意義づけが問われています。そうしたなかで、店舗をモノを売る場としてではなく、顧客の体験価値を最大化する場と位置付ける小売りのサービス化(RaaS:Retail as a Service)と呼ばれるビジネスモデルが現れつつあり、ショーフィールズはRaaSに取り組むスタートアップの一つとなります。「世界で最も面白いお店」をコンセプトに米国で店舗を展開するショーフィールズを通じ、Z世代を中心とした訪問客にTAKUMI NEXTの商品をPRするとともに、訪問、販売データを分析し、参加企業にフィードバックします。



また、本年度は採択企業を集めて実施するキックオフミーティングを地域ブロック別にリアルで開催します。リアルとオンラインをうまく組み合わせることで、「TAKUMI NEXT」の目的の一つである参加事業者同士の横のつながりを構築していきます。





「TAKUMI NEXT 2023」事業概要

1. 主催

ジェトロ



2. 共催

経済産業省



3. 対象品目

メイドインジャパン製品であり、デザイン性の高いもの、工芸品、日用品、文具、家具、アクセサリー、テーブルウェア、食器、カトラリー、キッチン用品、ファッション衣類・小物、その他(プロダクト製品)



4. 支援内容

1.オンライン商談:海外セレクトショップ、EC事業者との商談マッチングをオンラインで実施します。

2.メンタリング(リアル・オンライン):商談会に向けた準備として、国内メンター、海外展開サポートメンバーがバイヤー情報や海外展開に向けたアドバイスを行います。

3.海外でのテストマーケティング:リアル店舗でのテストマーケティングを実施します(米国を予定)。

4.匠同士のコミュニティ形成:リアル、オンラインでのグループメンタリングを通じ、匠同士のコミュニティを創出することで、分野ごとの連携や新商品開発に向けた協力、更には同じような課題への対応等、匠同士が産地を超えて連携・協力できるプラットフォームを提供します。

5.インスタグラム、海外バイヤー向け特設ページでの発信:1万2000人以上のフォロワーを抱えるTAKUMI NEXT公式インスタグラムアカウント「Essence Of Japan」、バイヤーからのインクワイアリー受付等をまとめた海外バイヤー向け特設ページなどを通じ、匠とバイヤーをつなぐプラットフォームを構築します。



〇海外バイヤー向け特設WEBページ

https://www.jetro.go.jp/en/eccj/takumi_next.html



〇Instagramアカウント「Essence of Japan -mastery collection-」

https://www.instagram.com/essence_of_japan_mc/?hl=ja



〇オンラインカタログ

https://www.jetro.go.jp/services/takumi_next/catalog2023/index.html



5. 採択事業者・団体数

190社・団体(匠企業)



6. 都道府県別(38都道府県)採択事業者数一覧





7. スケジュール



※海外バイヤー概要、全体スケジュール等は募集要項を参照

募集要項(https://www.jetro.go.jp/ext_images/services/takumi-next/pdf/2023/TAKUMINEXT2023_rev.pdf )



●別紙(参考資料)

・TAKUMI NEXT 2023採択事業者一覧(https://www.jetro.go.jp/ext_images/_News/releases/2023/135c7e8bc6fa332f/list.pdf )

・TAKUMI NEXT 2023オンラインカタログ(https://www.jetro.go.jp/services/takumi_next/catalog2023/index.html )





「TAKUMI NEXT」について

「TAKUMI NEXT」は、2019年度から実施。地域資源を活用した高付加価値商材の海外販路拡大を目指し、日本全国から次世代を担う「匠」企業を募集、「匠」企業の海外販売を、経営面、販売面、広報面から総合的に支援する通年プログラム。

ジェトロが連携する海外バイヤー(セレクトショップなど)とのオンライン商談のほか、海外でのテストマーケティング、インスタグラムでの発信などを通じ、販売、広報での支援を行うとともに、ブランディング、アジア・欧州・北米それぞれの市場に精通したメンターから、現地市場のトレンドや各市場における強み・弱みの分析、商品の魅せ方などをアドバイスするグループセッションを実施している。また、NY NOWなど海外での広報ブースの出展も昨年度は実施した。過去のTAKUMI NEXTプログラムを通じて海外展開に成功した事業者へのインタビューはジェトロ活用事例を参照。



過去に採択した国内企業数の実績

・TAKUMI NEXT 2019 101社

・TAKUMI NEXT 2020 121社

・TAKUMI NEXT 2021 155社

・TAKUMI NEXT 2022 161社





