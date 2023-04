[NO THIKER SUPPLY]

バス釣りやアウトドアライフスタイルをベースにカジュアルコレクションを展開。フィールドからストリートまで、シーンを問わず気軽にチョイスできるデザインを提案しています。



【2023春夏 SPRING COLLECTION】

NO THINKER SUPPLYは2023年4月20日、2023SSのスプリングアイテムを、「NO THINKER SUPPLY 公式オンラインストア」にて発売を開始しました。

おしゃれ、そしてかっこかわいい春先に着やすいパーカー、ロンT、ポロシャツ、ジャケットなどのアイテムが、バス釣り好きの冒険心を刺激するコレクションです。





2023春夏・BIG BASS TODAYダントツに気になる蛍光スカルアイテム

ユーモラスなデザインでフィールドのバス釣り好きたちの目を釘付けにする、2023SS注目の「BIG BASS TODAY」蛍光スカルアイテムをご紹介します。



【蛍光スカル BIG BASS TODAY ロンT】

暗闇でドッキリ光る蓄光インクでスカル&ボーンズをデザインしたロンT。 世界中で愛されるバス釣りだけに、「WORLD WIDE」というビッグマウスなメッセージをプリントしました。



●アイテム価格:5,830円(税込)

●素材:綿100%

●サイズ展開(ユニセックス): M~XL

●カラー:⿊、白、スモーキーグリーン







2023春夏・1 point bass・バスモチーフのワンポイント刺繍アイテム

ブラックバスモチーフのワンポイントがかわいい「1 point bass」シリーズ。2023SS注目のアイテムをご紹介します!白や⿊、グレーといった今年人気のカラーがそろっているので、コーデに取り入れやすいことがポイントです。



【春先に着やすいフーディー&スウェット 】

バス釣りだけではなく、会社、デートにも着ていけるフーディー&スウェットが、2023SSで登場です。春のバス釣りはまだまだ寒い日も多いもの。フーディー&スウェットは、フィールドからオフィス、仕事が終わったあとのデートにも着ていける「バーサタイル」な1枚です。



【バスモチーフのワンポイントがかわいいポロシャツ】

どこかで見かけたようなワンポイント。ユーモラスでありながらも折り目正しいトラッドスタイルのポロシャツは、ゴルフにも着ていける、シリーズ一の汎用性の高さを誇る1枚です。





キャップ・フーディー・ポロシャツ・スウェット、ロンT

●アイテム価格: 4,950円~7,700円(税込)

●サイズ展開(ユニセックス): M~XL

●カラー:白、⿊、カーキー、ナチュラル、グレー、バーガンディ、ベージュ





2023春夏・NO THINKER SUPPLY定番「LET'S GO CATCH 'EM 」

NO THINKER SUPPLYおなじみの「LET'S GO CATCH 'EM」に、バス釣り好き待望のカバーオールが加わりました!



【LET'S GO CATCH 'EM(アイツら捕まえに行こうぜ!)カバーオール】

NO THINKER ではもはや定番のデザインになった「LET'S GO CATCH 'EM(アイツら捕まえに行こうぜ!)」。この人気シリーズにバス釣り好き待望のカバーオールが登場です。バスの活性が上がりこれからが楽しくなるバス釣り。仲間たちといっしょに釣りに出かけたくなる、春のフィールドにぴったりの1枚に仕上がりました。



カバーオールの左胸にはブランドのアイコンでもあるフックのロゴを刺繍。バックには「LET'S GO CATCH 'EM」のスローガンをあしらいました。クラシカルなディテールのカバーオールは、フィールドに街に、バーサタイルに活躍してくれること確実です。



【BIG BASS HUNTING フーディー】

人気のグラフィック「BIG BASS HUNTING」のパーカーバージョンにZIPパーカー登場です!左胸には(C)をもじったフックアイコンをあしらいました。



LET'S GO CATCH EM Coverall Jacket

●アイテム価格: 9,680円(税込)

●素材 ポリエステル:65%、綿:35%

●サイズ展開(ユニセックス): M~XL

●カラー:ネイビー





BIG BASS HUNTING Hoodie

●アイテム価格: 7,700円(税込)

●素材 綿:100%

●サイズ展開(ユニセックス): M~XL

●カラー:黒、グレー、ベージュ





2023春夏・LARGE BIG MOUTH & OUTFITTERS

2023春夏では、人気の「LARGE BIG MOUTH」のニューアイテムが登場するほか、アウトドアテイスト満載のデザイン「OUTFITTERS」がデビューします。



【LARGE BIG MOUTH スウェット】

ブラックバスの正式な名前は「LARGE MOUTH BASS」。その「LARGE MOUTH」と、「大口をたたく」を意味する「BIG MOUTH」をかけた【LARGE BIG MOUTH シリーズ】に、2023SSの春アイテムとしてスウェットが加わりました。



【OUTFITTERS ロンT】

バス釣り好きの冒険心をかきたてる、アウトドアテイストあふれるグラフィックをプリントしたOUTFITTERSロンT。2023SSのスプリングアイテムとして、満を持して登場です。バックの襟下には「BIG BASS HUNTING」のワンポイントをあしらいました。



LARGE BIG MOUTH スウェット

●アイテム価格: 7,700円(税込)

●素材 ポリエステル:65%、綿:35%

●サイズ展開(ユニセックス): M~XL

●カラー:グレー、ベージュ



OUTFITTERS ロンT

●アイテム価格: 5,830円(税込)

●素材 ポリエステル:65%、綿:35%

●サイズ展開(ユニセックス): M~XL

●カラー:⿊









2023春夏・NO THINKER

おなじみの「NO THINKER」デザイン。2023SSコレクションでは、フィールドに映えるフーディーがラインアップに加わりました。



【NO THINKER Hoodie】

10 ozの裏⽑生地を使ったZIP付きのフーディーは、サラッと着られるのでバス釣りだけではなく、ちょっとしたお出かけにもおすすめです! 左胸には「LET’S GO CATCH ‘EM」のメッセージを、バックサイドにはおなじみのブラックバスロゴを大きめにプリントしました。



NO THINKER Hoodie フーディー

●アイテム価格: 7,700円(税込)

●素材 ポリエステル:48%、綿:52%

●サイズ展開(ユニセックス): M~XL

●カラー:オリーブ、オレンジ、グレー





このほかにも、まだまだたくさん、新しいアイテムをとりそろえています。これからの季節に向けて夏にぴったりのアイテムも新たにラインアップに加わる予定です。「NO THINKER SUPPLY」のサイトで、ぜひチェックしてください。





NO THINKER SUPPLY【ノーシンカーサプライ】





バス釣りだけではなく、アウトドアやキャンプなど、釣り以外のシーンや街着などでも気軽にチョイスできるデザインを提案しています。





"Don't think! Just fish!"(考えるな、釣りをしよう!)というメッセージを 『NO THINKER』というブランド名にこめています。



ユニークでカッコいい、ボーイズ&ガールズも釣りが楽しくなる釣りアパレルブランド



「NO THINKER SUPPLY」。



カラフルでキュートなブラックバスのロゴがあしらわれたアイテムは、バス釣りをより楽しく、エキサイティングなものにしてくれます。



「NO THINKER SUPPLY」は、バス釣りはもちろん、キャンプなどのアウトドア、タウンユースにも幅広く使えるストリートカジュアルブランドです。





【ブランド概要】

NO THINKER SUPPLY(ノーシンカーサプライ)



NO THINKER SUPPLYはバス釣りをモチーフにしたアパレルブランド。釣りやアウトドアライフスタイルをベースに、カジュアルコレクションを展開。街着などでも気軽にチョイスできるデザインを提案しています。



NO THINKER SUPPLY 公式オンラインストア:https://nothinker.jp/

NO THINKER SUPPLY 2022AWカタログ:https://nothinker.jp/pages/2023-ss-collection

NO THINKER SUPPLY ZOZO ストア:https://zozo.jp/brand/nothinker/



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/20-18:46)