[KKCompany Japan 合同会社]

2023年9月27日(水)~9月28日(木)@東京国際フォーラム



台湾、シンガポール、マレーシア、そして日本… アジア太平洋圏に事業拠点を持つグローバルメディア&テクノロジー企業グループ KKCompany Technologies Inc. の日本法人である KKCompany Japan 合同会社(本社所在地:東京、代表:トニー・マツハシ、以下 KKCompany)は、2023年9月27日(水)~9月28日(木)に東京国際フォーラムで開催される「日経クロステックNEXT 東京 2023」に出展いたします。





会場では、今年6月に全世界で販売を開始した、より簡単にかつ低廉な価格で動画・ライブ配信を可能とするオールインワン・パッケージ型の動画共有・配信プラットフォーム「BlendVision One」の実機デモほか、搭載されている先進技術のご紹介、実際に「BlendVision One」 使った4Kの高画質や超低遅延配信のデモなどを実施いたします。



出展概要は以下の通りです。

イベント名:日経クロステックNEXT 東京 2023(会場:東京国際フォーラム)

ブース:エンタープライズDXエリア 小間番号320

主なブース展示:

・6月に発売開始したBlend Vision One の実機デモ

・BlendVision One に搭載されている先進技術のご紹介

超低遅延: 業界最高クラスの3秒以内の超低遅延配信

PTE (Per-Title Encoding): 高画質を維持しながら圧縮。配信帯域とストレージコストを最大60% 削減 デジタル著作権保護 (DRM): コンテンツの不正アクセスなどからの保護

・BlendVision One を使った4Kや超低遅延配信のデモ

※ 実際の展示内容は変更となる可能性があります

関連セミナー:

・タイトル:「動画の力でビジネスを動かす ~なぜ今、ビジネスに動画配信が必要なのか?~」

・日時:9月27日(水)15:00-15:30 E会場

・講演者:KKCompany Japan 製品マーケティング部 福田恭司

・講演内容:

ビジネスシーンにおいても、動画を活用した発信・コミュニケーションは広まりつつあり、今後もますます活用場面が増えていくことが予想されます。

本セミナーでは、動画活用の制作・配信・ストック/管理のうち、特に配信・管理の観点から、企業での活用で知っておきたい・気をつけたいポイントをご紹介します。



- 製品概要 -

●機能:ライブ配信(最高4K画質、超低遅延配信)、

VOD(ビデオ・オン・デマンド、AI による高精細画像処理)、

視聴制御やデジタル著作権管理(DRM)等のコンテンツ保護機能、

見逃し・追っかけ再生、チャットやアンケート機能、など

●価格:ライトプラン(50,000円/月)

ベーシックプラン(100,000円/月)

プラスプラン(200,000円/月)

エンタープライズプラン(価格応相談)

初期費用無料。いずれも税抜価格

●製品ページ:blendvision.com/ja-jp

●想定ユーザー:金融、医薬品、流通・小売、外食、教育、建築・建設、製造業などあらゆる業界

●想定活用例:顧客向けセミナー、接客・店舗スタッフ教育動画マニュアル、オンライン授業、全社会議など







【KKCompany について】

台湾、シンガポール、マレーシア、そして日本… KKCompany Japan 合同会社は、アジア太平洋圏に事業拠点を持つグローバルメディア&テクノロジー企業グループ KKCompany Technologies Inc. の日本法人です。

2004年の創業以来、最先端のIT/メディアテクノロジー、クラウドやAI 技術を活用して、KKBOX 音楽配信事業、動画・ライブ配信ソリューション「BlendVision」を展開するマルチメディア事業、クラウド DX 推進事業など、多様なビジネスをワールドワイドに展開しています。



