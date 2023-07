[株式会社Carelogy]

レポート「CPD monthly report - June 2023」も発行しております。



株式会社Carelogyが開発した、猫の痛み検知AI「CPD(Cat Pain Detector)」が、2023年7月4日12:00時点で世界39か国5.5万ユーザーにご利用いただきましたことをお知らせいたします。





AIを活用したペットテック事業を展開する、株式会社Carelogy(本社:東京都中央区、代表取締役:崎岡豪)は、2023年5月16日にリリースした猫の痛み検知AI「CPD(Cat Oain Detector)」ユーザーが、世界39か国・55,000人を突破いたしました。

リリースから2ヵ月弱という短期間で、これほど多くの地域・数にユーザーの皆様にご利用いただき、大変喜ばしいのと同時に、飼い猫の家庭内ケアのニーズの大きさを痛感しております。



「CPD」によって収集したデータセットをAI学習に活用し、更なる精度向上を目指してまいります。

また、ユーザーの皆様からご要望いただいた「複数飼育者向けの機能」や「動物病院への来院判定機能」など、新しい機能を多く搭載した有料版の「CPD Premium」の開発を進めており、今秋までのリリースを予定しております。



引き続き、CPDを利用する皆様が楽しく・簡単に飼い猫の家庭内ケアできるよう、日々開発を進めてまいりますので、今後とも変わらぬご愛顧をどうぞよろしくお願い致します。



https://cpd.carelogy-japan.com/



株式会社Carelogy, CEO - 崎岡豪





Our app, CPD (Cat Pain Detector), reached 55,000 users in 39 countries less than two months after its release. While we are pleased about such a result, we are also surprised by the high expectations of cat lovers for CPD.



We use the data set gathered through "CPD" for AI training to improve its accuracy further.

In addition, we are developing a paid version, "CPD Premium," which includes many new features requested by users, such as "functions for multiple breeders" or "functions to judge whether to see vets or not," and it will be released by this fall.



Thank you!



https://cpd.carelogy-japan.com/en/



Carelogy Inc, CEO - Go Sakioka



CPD6月レポート発行(CPD Monthly Report - June 2023)







「CPD」の判定結果の統計データやユーザーレポートなどをまとめた、『CPD Monthly Report - June 2023』(無料)を発行いたしました。



https://cpd.carelogy-japan.com/report_monthly/202306



"CPD Monthly Report - June 2023 (Free)," which summarizes statistical data on the assessment results of "CPD" and user trends, has been published.















AI開発者コメント(Commnt from the head of CPD's AI)







「CPDは、6,000枚もの猫の画像を獣医師が一枚ずつ目視で痛みの有無を分類し、地道な調整を行いながら学習されたAIを基に生まれました。本アプリのAI開発を担当した者として、数多くの飼い主様とその”ご家族”の幸せに貢献できたのであれば、これほど嬉しいことはございません。

本アプリの利用者がさらに拡大し、多くの飼い主様と猫が幸せになることを切に願います。」

株式会社Carelogy - 取締役CDO 工藤貴弘



"CPD was based on an AI trained by vets who visually classified pain or no pain in 6,000 images of cats, one by one, and made steady adjustments. As the person in charge of developing the AI, I could not be more pleased if I could contribute to the happiness of many owners and their 'families.' I sincerely hope that the number of users of CPD will further expand and that many owners and their cats will be happy. I look forward to your continued patronage in the future."

Carelogy Inc, Chief Digital Officer - Takahiro Kudo





会社情報





社名:株式会社Carelogy

所在地:東京都中央区銀座8-15-10, 銀座ダイヤビル1012

設立:2021年2月

代表取締役:崎岡豪

事業内容:診療支援AIの企画開発、およびDX推進コンサルティング

HP:https://carelogy-japan.com



株式会社Carelogyは、「医療の民主化(=だれでも、どこでも、簡単に高度医療が享受できる世界)」を実現するAIカンパニーです。



お問い合わせ先





株式会社Carelogy

マーケティング担当者:尾関大地

メールアドレス:daichi.ozeki@carelogy-japan.com



