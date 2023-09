[株式会社Fifty Third International]

DJ SNAKE が手掛ける『PARDON MY FRENCH』が、9月17日(日)東京 原宿にて一日限定のエクスクルーシブポップアップを開催いたします。









DJ SNAKE(DJ スネイク)が設立したファッションレーベル〈PARDON MY FRENCH(パードンマイフレンチ)〉は、昨夏新たなビジョンの下にブランド初となるカプセルコレクションを発表。ファッションレーベルとしてネクストステージへと進化を遂げました。



その現在急成長中の注目ブランド〈PARDON MY FRENCH〉が、東京でのエクスクルーシブポップアップの開催を決定。ブランドの定番アイテムに加えて、東京で初披露される独創的なポップアップ限定コレクションがリリースされるほか、先日発表されたマクドナルドとのコラボレーションコレクションからも一部のアイテムが購入可能です。その他、サイン入りTシャツを始めとしたスペシャルアイテムが当たるUFOキャッチャーの展示や、〈PARDON MY FRENCH〉オリジナルコーヒーの販売などを予定しています。



〈PARDON MY FRENCH〉のポップアップストアは、9月17日(日)一日限定で開催予定。入場の際は事前のWeb予約による入場整理券が必要となります。





PARDON MY FRENCH POP-UP STORE

(※入場には下記のURLよりご予約が必要です。)



会期:9月17日(日)

住所:東京都渋谷区千駄ヶ谷3-54-8 1F

営業時間:12:00-18:00

予約特設サイト:https:/pmftokyo.com/products/rsv/

公式Instagram:https://www.instagram.com/pardonmyfrench/





DJ SNAKEについて



ストリーミング総再生回数400億回を超えるDJ Snakeは、グローバルなダンスミュージックの概念を最も体現するアーティストである。ウィリアム・グリガシン(DJ Snake)はパリの自宅でDJとしてのキャリアをスタートさせ、間も無く音楽制作も開始。彼は“アメリカで成功する”ために大西洋を越えることを決断し、彼の初のアンセム「Turn Down For What!」で注目を集めた。それ以来、DJ Snakeは「Let Me Love You」、「Middle」、「Lean On」、「Taki Taki」など、一貫して全世界でメガヒットチューンを量産。ジャスティン・ビーバー、カーディB、セレーナ・ゴメス、フューチャーなど、トップクラスのポップアーティストとも共演を果たし、名実共にトップアーティストとしての地位を不動のものにしている。





PARDON MY FRENCHについて



PARDON MY FRENCHは単なるアパレルブランドの枠組みを飛び越えた、アーティスティックコミュニティです。DJ SNAKEが生み出す音楽とファッションが完全調和した世界を体感してください。PARDON MY FRENCHはクリエイティビティとスタイルの大胆な融合を体現したブランドであり、生み出されるアイテムの一つ一つが手に取る人の芸術的な感性を刺激します。





高品質でスタイリッシュなコレクションをより多くの人へ届けることをブランドのゴールとして掲げるPARDON MY FRENCHは、約¥7,100から¥28,250の価格帯でコレクションを展開。通常のシーズナルコレクションに加えて、希少なカプセルコレクションも一年を通して展開予定の他、限定コラボレーションなども計画されています。



