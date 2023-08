[一般社団法人アザレア・スポーツクラブ]

女子ラグビーチーム『アザレア・セブン』vs女子ソフトボールチーム『NECプラットフォームズレッドファルコンズ』



「叫べる街、かけがわ」を女子アスリート達がアピール。





2023年8月5日(土)掛川駅前にて行われた「第四回大声選手権」にアザレア・セブンの選手5名が参戦しました。今回は大声選手権初の特別企画として、掛川市を拠点に活動する女子ソフトボールチーム『NECプラットフォームズレッドファルコンズ』との5番勝負。スポーツ女子の悩み、感謝、恋愛事情、目標などお題に沿って叫び、「叫べる街、かけがわ」をアピールしました。



私たちアザレア・スポーツクラブは、SDGs11「住み続けられるまちづくり」のため、スポーツチームとして地域のイベントに積極的に参加をして参ります。

(アザレア・スポーツクラブHP「私たちのACTION × SDGs」https://azalea-sc.com/event-action/)



5番勝負の様子(動画)







試合結果





◎先鋒 お題「スポーツ女子の悩み」

アザレア・セブン

星谷心咲 114.8dB lose⚫︎

vs

NECレッドファルコンズ

大塲亜莉菜 116.9dB win⚪︎

⁡

◎次鋒 お題「感謝」

アザレア・セブン

山本みなみ 108dB lose⚫︎

vs

NECレッドファルコンズ

高橋未来 113dB win⚪︎

⁡

◎中堅 お題「恋愛事情」

アザレア・セブン

久保光里 112dB lose⚫︎

vs

NECレッドファルコンズ

分藤柚葉 114.1dB win⚪︎

⁡

◎副将 お題なし「フリーワード」

アザレア・セブン

田村満孔 111.2dB win⚪︎

vs

NECレッドファルコンズ

小川原結 110.3dB lose⚫︎

⁡

◎大将 お題「目標」

アザレア・セブン

迫田夢乃 112.9dB lose⚫︎

vs

NECレッドファルコンズ

峰サアヤ 114.6dB win⚪︎



結果はNECレッドファルコンズの勝利となりました。



アザレア・セブン 5番勝負メンバー























大声選手権





叫べる街かけがわ(掛川暮らしのマガジン、株式会社クギヅケ、Aprendiz)が運営する、名前の通り声の大きさを競うイベントです。



▼叫べる街、かけがわHP

https://kakegawasakeberu.studio.site/

▼叫べる街、かけがわInstagram

https://www.instagram.com/kakegawasakeberu/





AZALEA SEVEN (アザレア・セブン)





女性と子どもに特化したアザレア・スポーツクラブの1stプロジェクトとして、2019年3月に発足した女子ラグビーチームです。エコパを活動の拠点とし、チーム名は静岡県の花である「つつじ」の英語名「Azalea」に由来しています。『アザレア・セブン』は、一企業が保有して運営するチームではなく、周辺地域の複数の企業に支えていただき運営しています。選手は主に社会人と大学生で構成されており、それぞれ仕事・学業とラグビーを両立しながら活動しています。



運営会社 一般社団法人アザレア・スポーツクラブ





・公式URL:https://azalea-sc.com/

・Facebook:https://www.facebook.com/azaleasportsclub/

・Twitter:https://twitter.com/ClubAzalea

・Instagram:https://www.instagram.com/azaleasportsclub/

・選手運営チームInstagram:https://www.instagram.com/rugby_azaleaseven/



