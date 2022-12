[株式会社ゼンケア]

株式会社ゼンケア(本社:東京都目黒区、代表取締役:勝浦幹夫、https://zencare.jp/ )が運営する、女性向けヘアブランド「MORE BLOOM」から、『モアブルーム オールインワン ヘアミスト』が2022年12月1日(木)、『モアブルームカラーシャンプー』が2022年12月08日(木)よりオンライン限定で新発売いたします。





― MORE BLOOMシリーズ ―



左から モアブルームオールインワンヘアミスト、エステヘッドバス モアブルームシャンプー 、モアブルームカラーシャンプー



■MORE BLOOM ブランドコンセプト

MORE BLOOMは、非日常的で優雅なセルフケア商品を提供する女性のためのヘアケアブランドです。



わたしたちが目指すのは、髪の悩みを解決するだけでなく、エイジング0を超えるもの。

女性のもっと綺麗になりたいという想いを叶える商品を、あなたにより沿ったサービスとともにお届けしていきます。



今回は、悩める白髪染め世代に寄り添ったヘアケアアイテムと、忙しい大人女性のためのツヤ髪を叶えるオールインワンヘアミストを紹介します。





□モアブルームシリーズ新商品





■モアブルームカラーシャンプー 240㎖

1つで白髪ケア、シャンプー、コンディショナー、トリートメント、ヘアマスクの1本5役。洗うだけで白髪ケアし、髪の集中補修、頭皮ケアが叶うエイジングケア*³シャンプー。



美髪には健やかな頭皮環境が重要だからこそ、アミノ酸系洗浄成分でやさしく、それでいてサッパリした洗い心地を実現。

また、ヘマチン・メタリン*¹・キャピキシル*²をはじめとしたエイジングケア*³に嬉しい厳選した成分を配合し、韓国コスメで話題のツボクサエキスや世界基準取得のボタニカルエキスで、髪や頭皮にうるおいを与えます。



*¹アセチルヘキサペプチド-1 *²アカツメクサ花エキス、アセチルテトラペプチド-3 *³年齢に応じたケア



【使い方のポイント】

1.予洗い:頭皮と髪をぬるま湯ですすぎ水気を切ります。

2.馴染ませる:頭皮から毛先にかけてしっかり馴染ませます。

白髪が気になる部分には多めに塗布してください。

※泡立てず、時間をおけば濃密クリームパックに。

※泡立てて、時間をおけば濃厚泡パックに。







■モアブルームオールインワンヘアミスト 100㎖

“寝ている間に美しく、健やかに美しい髪を育む”

現代女性のお悩みを解決すべく頭皮美容に着目したこだわり成分で、あなたの「もっと」を叶えるためにさらなるサラ艶髪へと育みます。



1本に色持ち、コーティング、ダメージ、ナイトリペア、ツヤ、頭皮ケア、香り、うるおいの大人が求める8役の機能を凝縮。朝のスタイリングから日中の乾燥対策、夜のお手入れまで幅広く対応。

また、フランスのプロヴァンス地方で採取された心地良いホワイトラベンダーの香りが、睡眠の質を上げるのにとても高いリラックス効果が期待できます。



【使い方のポイント】

○入浴後

1.洗髪後、髪をタオルドライします。

2.10-15cm程度離して髪全体に適量をスプレーします。

3.ドライヤーでしっかり乾かします。



○寝ぐせ直しやスタイリング前に

1.寝ぐせ直しやスタイリングのうねった部分に適量をスプレーします。

2.ブラシで整えます。





□ブランドロゴマークがリニューアルしました







”あなたの華(オーラ)が「もっと」咲き誇りますように”

そんな想いから更なる美を求め、新体制【MORE BLOOM】のロゴがリニューアルいたしました。



MORE BLOOMは、頭皮ケア処方に徹底してこだわり、根元から美しい髪を育み守る美容成分を豊富にし、髪本来の美しさを開花させます。





会社概要

販売店舗名:FORMY(フォルミー)

販売業者:株式会社ゼンケア

本社所在地:〒153-0061 東京都目黒区中目黒3-5-5-5F

電話番号:03-5708-5858 受付時間 / 平日11:00~17:00(土日祝を除く)

メールアドレス:pr@formy-shop.jp

FORMY公式ブランドサイト:https://www.for-my.jp/

代表者:代表取締役社長 勝浦 幹夫

設立年月日:2015年10月09日



