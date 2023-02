[合同会社サイバードリーム]

次世代ブロックチェーン(Maxims)を開発する合同会社サイバードリームが、日本発の暗号資産の分散型取引所(DEX)となるソフトウェア製品(MaxSwap)を開発しました。





分散型取引所(DEX)とは



暗号資産の取引所には、中央集権型取引所(CEX : Centralized Exchange)と分散型取引所(DEX : Decentralized Exchange)が存在します。



CEXは政府等の認可を受けて企業等が運営する暗号資産の取引所(取引所が秘密鍵を管理)で、売り手と買い手からの提示価格により、オーダーブック方式で値決めが行われます。



一方、DEXは運営母体が存在せず、スマートコントラクトの論理で値決めを行う暗号資産取引サービス(自分で秘密鍵を管理)で、分散型金融(DeFi : Decentralized Finance)の中心的な役割を担っています。DEXでは、自動マーケットメイカー(AMM : Automated Market Maker)と言うソフトウェアの働きで、自動的に値決めが行われます。



DEXで代表的な製品はUniSwapで、年間で約200億円の手数料収入があり、預かり資産は約4,000億円、企業評価額は約2,000億円と言われます。また現在のDEX製品の多くは、UniSwap社が公開するオープンソースを流用した、UniSwap製品からの派生品で構成されています。



合同会社サイバードリームでは



今回のMaxSwapの開発により、今年中に本稼働が予定されるMaximsブロックチェーンのMaxims トークン(MaxM)と、Ethereumブロックチェーン内の暗号資産(ETHやERC20トークン)との相互交換を可能にして、Maximsブロックチェーンへの新規ユーザーの参入を促す狙いがあります。



つまりMaxMは、巷の暗号資産取引所(CEX)には未上場の為に、新規ユーザーにはMaxMの取得機会は与えられていませんが、今回のMaxSwapの開発により、希望者は、暗号資産取引所(CEX)でETH等を購入し、MaxSwapでMaxMに交換する事により、容易にMaximsブロックチェーンの新しい世界への参入が可能となります。



MaxSwapの主な特徴



■MaxSwapは、機能的にUniSwapの方程式に準拠しているので、UniSwapのV1/V2/V3規格を標準装備していて、トークンの交換時にはAMM方式で価格決定が行われ、流動性プールへの通貨ペアの登録時には、Maxims独自開発の偽造防止機能を搭載したNFTが引換証(LPトークン)として発行され、流動性プールからの通貨ペアの引出時には、通貨ペアの預入量に応じて、手数料収入が配分されます。



■UniSwapやその他の派生型製品は、Ethereumブロックチェーンのスマートコントラクトで動作する仕組みなので、Ethereum内部におけるETHやERC20トークンの交換には有効ですが、外部のブロックチェーンが保有するトークン(例えばBitcoin)との交換には困難が予想されます。



■一方、MaxSwapは、UniSwapのオープンソースの流用ではなく、Maximsブロックチェーンのコントラクトで動作する仕組みを持つ新規開発のソフトなので、MaximsからEthereumへと異種のブロックチェーンを跨いで、ETHやERC20トークンとMaxMとの交換を行う、言わばマルチチェーンの実装とも言うべき技術です。MaxSwapでは、Ethereumに続いてBitcoinとも、同様の方式でブロックチェーンを跨いで、BitcoinとMaxMの交換を行う予定です。つまりMaximsと、EthereumやBitcoinとの間でもマルチチェーンを構築して行く所存です。



■MaxSwapでは、UniSwap的なトークン交換機能と、Polkadot的なマルチチェーンの機能を備える、複合的なサービスを実装し、SFTトークン(Semi-Fungible Token)のERC3525規格と組み合わせる事で、想定外の化学反応が起きる可能性と、魅力的なユースケースとの遭遇に期待を寄せています。



■またユースケースの亜流として、MaximsのコントラクトとしてJava言語で書かれている現在のコードを、EthereumのSolidity言語に焼き直して切り売りすれば、トークン交換機能とマルチチェーン機能を備えた、UniSwapに匹敵するDEXのスマートコントラクトに変換が可能となり、UniSwapの企業価値の何割かの評価は得られるとのアイデアもありますが、当面は妄想として放置しておきます。



製品計画とデモの実演



MaxSwapは、年末に本稼働予定のMaximsブロックチェーンのメインネットにおいて、インセンティブ(潤滑剤)として使用される事を目的に開発が進められ、その体験版は6月に稼働予定のテストネットでご使用頂けます。



しかし、その実物を早期に評価されたい、投資家、協業希望者、マスコミ関係者様を対象に、ご連絡を頂ければ、早期体験版(ETHとMaxMの相互交換) の簡易デモを、Zoom等でマンツーマン方式にて実施させて頂きます。



