[株式会社2WINS]

初日セッションはオンライン無料視聴が可能に!全国12校から選抜された学生が参加



株式会社2WINS(本社:東京都渋谷区、代表取締役 Co-CEO:小川椋徹、吉村良太)が運営する現役東大生によるWeb3コミュニティ「本郷web3バレー」は、2022年12月3日(土)から12月10日(土)にかけて開催する学生ブロックチェーンハッカソン「Blockchain Hackathon for students」の追加情報を発表します。









「Blockchain Hackathon for students」は『Web3領域でこれからの日本を創っていく若者の”登竜門”』を提供することをビジョンに掲げ、豪華登壇者、審査員をお迎えし、学生による学生のためのブロックチェーンハッカソンを実施します。ブロックチェーン開発経験は浅いながらも、極めて優秀な参加学生の皆さんに、ブロックチェーン領域で0→1の開発経験を積んでもらうことが今後大きな意義を持つと考えております。今回は、東大生の他に、京大生や阪大生など全国の大学12校から約80名の応募が集まり、審査を通過した総勢52名の学生が参加します。



■豪華登壇者が決定!初日はオンライン無料視聴が可能に!

開催初日12月3日(木)のオープニング・インプットセッションには、イーサリアム財団のエグゼクティブ・ディレクターを務める宮口あや氏をはじめ、豪華登壇者が登壇します。オープニング・インプットセッションはオンラインで無料視聴が可能となっております。ご希望の場合は、下記フォームより必要事項をご記入の上、お申し込みください。

https://forms.gle/9DhxXqwJrx3cezfJ6



DAY1(オープニング・インプットセッション)

12:30

オープニング

13:00 - 13:30

Ethereum Foundation エグゼクティブ・ディレクター 宮口あや氏ご講演

「Ethereum Foundationのビジョン ~日本の学生に求めること~」

13:40 - 14:10

Comps ITL Pte. Ltd. 代表 西村祥一氏ご講演

「今後のブロックチェーンエンジニアに求められるもの」

14:20 - 15:10

KLab株式会社 取締役会長 / 株式会社BLOCKSMITH&Co. 代表取締役社長CEO 真田哲弥氏ご講演

「トークンエコノミクスの今と未来」

15:20 - 16:10

Coinbase株式会社 代表取締役 北澤直氏×PKSHA Capital パートナー 海老原秀幸氏×

三菱UFJ信託銀行株式会社 デジタル企画部デジタルアセット事業室 プロダクトマネージャー齊藤達哉氏ご対談

「ブロックチェーンは社会課題解決の切り札になるか」





■追加審査員が決定!

既に発表されている馬淵邦美氏、石井敦氏、堤隆道氏に加え、5名の追加審査員が決定しました。開催終了日となるDAY8では、全11チーム、総勢52名の学生が、業界の最前線で活躍されている審査員の前でプロトタイプを発表します。1位に選ばれたチームには30万円、2位には10万円、3位には5万円が贈呈されます。



・PwC コンサルティング合同会社 パートナー執行役員 / 一般社団法人Metaverse Japan 共同代表 馬淵邦美氏

・Comps ITL Pte. Ltd. 代表 西村 祥一氏(NEW)

・Ethereum Foundation Software Engineer 堤隆道氏

・株式会社クーガー 代表取締役CEO 石井敦氏

・株式会社テコテック 代表取締役 釣崎 宏氏(NEW)

・東京大学大学院工学系研究科准教授 田中謙司氏(NEW)

・筑波大学客員准教授 / ax株式会社取締役CTO 客野一樹氏(NEW)

・Coinbase VP Business Development Dan Kim氏(NEW)





■イベント開催概要

イベント名:Blockchain Hackathon for students

テーマ :Web3領域でこれからの日本を創っていく若者の”登竜門”

開催日時 :12/3-12/10開催(12/3 オープニング・インプットセッション

12/4 技術ワークショップ、 12/5-9 開発期間、12/10ピッチ・懇親会)

開催場所 :12/3,4,10 対面 12,5-9 オンライン

参加費 :無料(地方学生には交通費の補助あり)

定員 :学生52名(申込終了)※事前申込制のオンライン聴講は定員無制限

主催 :本郷web3バレー

公式サイト:https://todaiweb3.com/hackathon/



■DAY1(オープニング・インプットセッション)のタイムスケジュール

時間:12:00-17:00

会場:FinGATE KAYABA

詳細:

12:00 開場

12:30 オープニング

13:00 - 13:30 宮口あや氏ご講演 「Ethereum Foundationのビジョン ~日本の学生に求めること~」

13:40 - 14:10 西村祥一氏ご講演「今後のブロックチェーンエンジニアに求められるもの」

14:20 - 15:10 真田哲弥氏ご講演「トークンエコノミクスの今と未来」

15:20 - 16:10 北澤直氏×齊藤達哉氏×海老原秀幸氏ご対談「ブロックチェーンは社会課題解決の切り札になるか」



■DAY2(技術ワークショップ)のタイムスケジュール

時間 : 9:30 - 17:30

会場 : KDDI DIGITAL GATE

詳細:

9:30 開場

10:00 - 10:50 web3/Dapps開発概要

11:00 - 11:30 remixとsolidity固有概念

11:30 - 12:10 ERCの読解と実装

13:00 - 13:50 Emoji NFT1

14:00 - 14:50 Emoji NFT2

15:00 - 17:20 チームでのアイスブレイク、作業



■DAY8(ピッチ・懇親会)のタイムスケジュール

時間:12:00 - 18:00

会場:CIC Tokyo

詳細:

12:00 開場

12:30 - 13:30 オープニング・審査員紹介

13:00 - 13:45 ピッチ(前半)

13:55 - 14:40 ピッチ(後半)

14:40 - 15:00 審査

15:00 - 15:40 審査員コメント

15:40 - 16:00 クロージング

16:30 - 18:00 懇親会



■協賛・協力企業

【協賛企業】

<Gold>株式会社BLOCKSMITH&Co.、株式会社テコテック、株式会社レアゾン・ホールディングス

<Silver>KDDI∞Labo、株式会社アクセル

<Bronze>マネックスグループ株式会社、株式会社bitFlyer、スタートバーン株式会社

<Special>株式会社gumi



【協力企業・団体】

CIC Tokyo、FinGATE KAYABA、Coinbase、一般社団法人日本ベンチャーカンファレンス

三菱UFJ信託銀行株式会社、Comps ITL Pte. Ltd.、クーガー株式会社







■現役東大生によるWeb3コミュニティ「本郷web3バレー」について

Web3という最先端の領域に可能性を感じ、2022年6月に当社代表の2人を含めた現役東大工学部生3名で設立。現在のメンバー数は35名(2022年11月時点)。ブロックチェーンの技術そのものを重要視して活動しており、事業も作れて開発もできる東大生限定Web3集団を目指している。専門家等による対面またはオンラインの勉強会や、学内外のWeb3のイベントに参加・登壇している学生が多数在籍。定期的に、メンバーがインターンで得た技術的な知識や、Web3業界の最新情報の共有を行っている他、企業との共催イベントの開催や、企業との情報交換会などに取り組んでいる。





■株式会社2WINSについて

『社会を進化させるシステムを創る』ことをビジョンに掲げる我々は、テクノロジーを実社会に応用し、社会を次のステージに進めることに貢献したいと考えています。東京大学で機械情報工学を修めた、ソフトとハードの両輪に精通するエンジニアにより構成されています。



2022年4月、東大生ならではの課題感を解決するために、アメリカのUC Davisで実際に使用されている学内アプリを参考に東大生専用DXアプリ「UTify」を開発し、その時に結成したメンバーを中心に現在はアプリ開発・システム開発に従事しています。最近では、Z 世代ならではのUI・UXを開発開始時点から取り入れたいというクライアントの意向があることから、新規事業としてインフルエンサーマーケットプレイスの開発に携わっています。



今後はブロックチェーンの開発にも会社として力を入れていきたいと考えており、弊社を事務局に置いて立ち上げた現役東大生によるWeb3コミュニティ「本郷web3バレー」にて、ブロックチェーンの技術習得や情報収集にも力を入れています。



設立 :2022年2月17日

代表 :代表取締役 Co-CEO 小川椋徹、代表取締役 Co-CEO 吉村良太

所在地 :〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町1-12

事業内容:エンジニアリング事業、コミュニティ事業



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/04-11:40)