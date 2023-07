[株式会社ポック]

ポップアップストアに必要なブランドオリジナルの包装資材を、ワンストップで素早く・簡単に・高品質で制作&提供。



サステナブルパッケージ制作プラットフォームPOC(https://poc-inc.jp/)を開発運営するスタートアップ企業 株式会社ポック(渋谷区 代表取締役 小林大樹)が、ポップアップストアを実施するブランド向けに新たなサービス「POC-UP(ポックアップ)」をローンチしたことをお知らせいたします。







POC-UP(ポックアップ)とは





ポップアップストア向けのオリジナルパッケージ制作に特化したサービスです。



「100~1000個の小ロットのみに完全特化」

数日間だけ立ち上がるポップアップストア。100を超えるポックの提携工場の中から、小ロット特化工場をマッチングすることで、期日中に必要な少ないロットに対応します。

「3週間でオリジナル包装資材が全てそろう」

ポップアップの包装資材に絞り込み、制作スケジュールや色校正をシステム化することで最短3週間という短納期を実現します。



POC-UP特設サイトon notion▶︎https://hissing-anglerfish-e90.notion.site/POC-UP-8f44b297b18046939f4a7d3621b63273?pvs=4



ポップアップストアにおけるパッケージ制作課題







ポップアップストアとは、新商品の発売やブランドの宣伝などのために、数日~数週間の期間限定で開催されるお店のことです。場所や形状も様々で百貨店、ショッピングモール、イベント会場などに設置され、ユニークなブランド体験を提供します。



そんなポップアップストアにおける包装資材制作には大きく3つの課題があります。

1. 生産性とコスト

運営期間が短いポップアップストアでは、必要な包装資材の量が通常と比べ少なく、大量発注が難しいため、自ずと制作コストが上がってしまいます。



2. 時間的成約

ポップアップストアの出店計画はスピーディーに行われることが多く、その時間制約の中で包装資材を設計・製造することは大きな課題となります。



3. ブランドの一貫性

ブランド体験の場であるポップアップにおいて、お客さんの手に渡る包装資材のクオリティは重要です。しかし、生産性とコスト、時間的制約という課題の中でクオリティを高めるのはブランドにとって難しい課題となっています。



「POC-UP(ポックアップ)」3つの特徴







1. 制作スケジュールを無料で自動生成

ポップアップストアの日付と、必要資材を入力するだけで制作スケジュールを自動で作成します。これまで担当者が自身で行わないとけなかった業務を自動化することで、包装資材の発注制作管理の時間をこれまでの1/10程度に短縮します。



2. クイック色校正

ブランド体験の場であるポップアップストア向けの包装資材においては、制作物の色校正需要は以前として高いです。しかし、これまでのオンライン印刷サービスでは追加費用/追加日数が必要でした。ポックアップではそれを費用追加なし、納期延期なしにクイックに実施します。



3. オペレーターのフルサポート

これまでのオンライン印刷サービスでは難しかった専門オペレーターによるフルサポートを低価格にもかかわらず実現。どんなこともオペレーターに相談しながら決めていくことができます。



「POC-UP(ポックアップ)」でつくれるオーダーメイドパッケージ





「ショッパー」

・ポップアップには欠かせないショッパー(紙袋)をオリジナル制作。

・100枚、最短2週間程度から。





「ギフトラッピング」

・ポップアップに多いギフト需要のための不織布袋やコットン袋などを制作。

・100枚、最短3週間程度から。





「包装紙」

・同じくギフトのための包装紙をオリジナル制作。

・100枚、最短2週間程度から。





「店頭パネルボード」

・ポップアップの会場を作るのに必要な店頭のパネルボード。

・最大B0サイズ(1030mm×1456mm)まで対応。

・1枚、最短1週間程度から。



つくれるパッケージは随時追加していく予定です。

詳しくはPOC-UP特設サイトをご確認ください。

POC-UP特設サイトon notion▶︎https://hissing-anglerfish-e90.notion.site/POC-UP-8f44b297b18046939f4a7d3621b63273?pvs=4



サステナブルパッケージ制作サービス「POC」とは





POC(ポック)は、誰もが簡単にサステナブルなオリジナルパッケージをつくれるプラットフォームです。パッケージ制作の構想から納品までの全てをサポートします。1次製造工場への直発注だから適切な価格と最短納期が実現できます。





株式会社ポック 会社概要







会社名:株式会社ポック

代表者:代表取締役社長CEO 小林大樹

資本金:37,999,906円(資本準備金を含む)

所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷2-37-3パレドール千駄ヶ谷201

URL:https://poc-inc.jp

Instagram:https://www.instagram.com/poc_package

Twitter:https://twitter.com/POC_PACKAGE

お問い合わせ:info@poc-inc.jp



ポックの理念







Creativity for People and the Planet.

- 創造力を地球と人のために -

ただ単に、かっこいい、かわいいブランドやパッケージよりも、地球環境にとっても、人にとっても優しいブランドやパッケージのほうが、ワクワクする未来がつくれるとPOCは信じています。創造力を地球と人のために最大限活用していくのがポックの理念です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/03-09:46)