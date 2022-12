[CURIOOJAPAN株式会社]

2023年1月6-7日、福岡で受け入れ



香港発のアフタースクール「キュリオキッズ(CURIOOKids)」を運営するCURIOOJAPAN株式会社(本社・福岡市、代表取締役社長・小島譲、以下キュリオジャパン)は2023年1月、ベトナムの姉妹校から”ミニ留学”にやってくる生徒4人を受け入れます。







キュリオキッズは2021年3月、ベトナム進出を果たし、ホーチミンに1号校を開校しました。2周年を記念してこのほど「Learn by Travel(旅に学ぶ)」と題した課外プログラムを企画しました。世界14か国にあるキュリオキッズを訪ね、各国で異文化にふれるのが目的で、初回の旅先に日本が選ばれました。ベトナムの生徒は4歳~10歳の4人で、旅行を通じて自立心や共感力、創造性、問題解決能力を高めます。



「Learn by Travel」の概要





「Learn by Travel」の学びは準備から始まります。日本の気候や文化、訪問地について調べます。旅行に必要な持ち物リスト、異文化交流のためのアイデアも練ります。

日本の受入生徒は事前授業を行い、異文化交流のためのアイディアを練ります。

6日間の旅行(1月5~10日)で福岡、東京を回ります。日本1号校である福岡・百道浜(ももちはま)スタジオでは集中レッスン(4時間)を受けます。日本とベトナムの生徒たちはレッスンでお互いの文化を学びながら、共感力、好奇心、自信、グローバルシチズンシップといった力を育みます。

福岡タワー、南蔵院、福岡市科学館、東京ディズニーランド、三鷹の森ジブリ美術館など観光地もめぐります。



取材いただけます



ベトナム校・日本校の生徒が一緒にレッスンを受ける1月6、7日、取材いただけます。ぜひおいでください。



日時:1月6日(金)9:30~11:30、1月7日(土)9:30~11:30



場所:両日とも百道浜スタジオ(福岡市早良区百道浜1-7-4)



ベトナムの生徒、日本の生徒(保護者の承諾を得ている生徒を指定させていただきます)のほか、下記のスタッフの取材が可能です。



◆キュリオジャパン 代表取締役社長・小島、取締役・星野、広報・吉田へのご取材

◆キュリオキッズのネイティブ教師、日本人教師へのご取材



CURIOOKids(キュリオキッズ)とは







キュリオキッズは香港発、世界14か国に展開する国際教育のブランドです。国際金融都市をめざす産学官連携組織「TEAM FUKUOKA」から誘致を受けて2022年5月、日本1号スタジオを福岡・百道浜(ももちはま)、2022年11月には2号校を照葉(てりは)に開きました。



キュリオキッズは次世代に必要な英語・アントレプレナーシップ・テクノロジー・創造性の4スキルを学べる教室です。探究型で「生きた英語」+様々なスキルを手に入れることを狙いとしています。

このため最大8人までの少人数制で、子どもたち自身が能動的に学ぶアクティブラーニングの手法を取り入れ、個性を尊重しているのが特徴です。



キュリオキッズの教育メソッドは世界でも注目を集めており、国際教育界の栄誉ある賞“The PIEoneer Awards 2022”の最終候補にノミネートされました。





キュリオジャパンの概要



会社名: CURIOO JAPAN株式会社

本社所在地: 〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜1-7-4

代表者 : 代表取締役 小島 譲

設立 : 2021年9月

資本金 : 7,050万円

事業内容 : 国際教育ブランド「キュリオキッズ」運営

WEBサイト : https://curioo.co.jp



