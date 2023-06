[ゼロワングロース株式会社]

日本初*のマーケティングオペレーションに関する専門書



日本国内及び欧米を中心とするグローバル拠点のマーケティングオペレーション(※1)設計構築において支援実績を持つゼロワングロース株式会社(本社:京都府京都市、代表取締役丸井達郎)は、代表取締役丸井達郎・取締役廣崎依久共著の書籍『マーケティングオペレーションの教科書』(翔泳社)が5月15日に発売後多くの反響を頂き、増刷が決定したことをお知らせ致します。(書籍のご購入:翔泳社:https://www.seshop.com/product/detail/25608|Amazon:https://amzn.asia/d/2n4tVK6)

*日本初:国立国会図書館のデータベースを利用した翔泳社による調査(2023年4月時点)







書籍増刷について





■ 背景

日本のマーケティング活動を欧米と比較すると、施策レベルでは遜色ないように見受けられる一方で、マーケティングによるレベニュー貢献の課題をご相談いただく機会は増え続けています。成果創出のための測定・改善サイクル、数あるテクノロジーの最適な組み合わせや活用、個人に依存しすぎず再現性ある組織作りなど、戦術設計・オペレーションモデルに関連する問題が大半です。日本で初めてマーケティングオペレーションに焦点を当てて解説した本書をお手に取っていただいた読者様からの反響を多く頂きました。マーケティングの再現性と効率性を高めることによるビジネス貢献の注目度の高まりから増刷に至ったと推察しております。



■ 翔泳社ご担当者様コメント





■ 弊社に届いている読者様のお声





書籍情報





■ 書籍概要

○タイトル:マーケティングオペレーション(MOps)の教科書 専門チームでマーケターの生産性を上げる米国発の新常識



○著者:丸井達郎、廣崎依久

○発売元:翔泳社

○発売日:2023年5月15日

○定価:2,200円(本体2,000円+税10%)

○目次:

序章 マーケティングオペレーション(MOps)が注目されている理由

第1章 MOpsの役割

第2章 MOpsの体制づくり

第3章 顧客価値を創造するオペレーションモデルの設計・運用

第4章 成果を可視化するレベニュープロセスマネジメントの設計・運用

第5章 業務を最適化する生産性ダッシュボードの設計・運用

第6章 自社に最適なテクノロジー選定と構築

第7章 MOpsの進化と展望

第8章 MOpsリーダーズの事例インタビュー

■ 書籍購入方法

以下URLよりご購入いただけます。

翔泳社:https://www.seshop.com/product/detail/25608

Amazon:https://amzn.asia/d/2n4tVK6

また、全国の書店でもご購入いただけます。



著者紹介





丸井達郎|ゼロワングロース株式会社 代表取締役



株式会社マルケト(現アドビ株式会社)にてセールス及びマーケティング分野の戦略コンサルタントとして、実現性の高い戦術設計に重点を置いたフレームワークを活用して、多くの顧客企業のDXを成功に導く。また、グローバルでわずか6名しかいない戦略コンサルティングチームにも所属し、グローバル規模の大型プロジェクトもリードした。オンライン広告やウェブサイト最適化、マーケティングオートメーション及びSFAをはじめとしたセールステックまで幅広い知識を有し、自身もマーケターとして、企業の成長に大きく貢献した経験を持つ。テクノロジースタートアップ企業の海外進出などにも従事している。著書に『「数字指向」のマーケティング データに踊らされないための数字の読み方・使い方(MarkeZine BOOKS)』がある。



廣崎依久|ゼロワングロース株式会社 取締役



大学在学中に株式会社マルケト(現アドビ株式会社)にてマーケティングインターン終了後、渡米。大学院にてマーケティングを学んだ後シリコンバレーに移りEd Techのスタートアップ企業、Couseraにてフィールドマーケティング及びエンタープライズマーケティングオペレーションに従事。その後シンガポールに渡りDSPベンダーのMediaMathにてAPAC地域のフィールドマーケティング及びマーケティングオペレーションを担当。01GROWTHでは教育サービスの開発に加え、国内外のコンサルティング業務を行う。



ご参考





・MarkeZine 感覚と経験に頼る属人的なマーケティングから脱するための解決策、「MOps」の4つの役割

https://markezine.jp/article/detail/42241

・MOps Japan 日本のトップマーケター・マーケティングオペレーションプロフェッショナルが集うマーケティングオペレーションに特化したコミュニティ

https://www.marketingoperations.jp/



※1)マーケティングオペレーション





MOpsとは、ヒト・マーケティングテクノロジー・マーケティングプロセスを横断的に俯瞰しながら戦術を設計しメンテナンスするファンクションを指します。よくマーケティングとITの架け橋とも呼ばれ、マーケティングテクノロジーの専門知識と分析力や実行力を備えた人材が、IT部門とマーケティングキャンペーンを実施するフィールドマーケティングとの間に入り実務を進めます。属人的ではなく組織的なマーケティング運用を実現するために、CMOやマネジメントチームに近い存在として組織構成されている事が多く、欧米ではフィールドマーケティングやIT部門で経験を積んだ後、キャリアアップのパスの1つとしてMOpsの業務に従事する方も少なくありません。



ゼロワングロース株式会社について





外資系企業や海外で実際にマーケター、カスタマーサクセス、セールスとして活躍した経験があるからこそわかる、レベニュー組織課題の特定やサポートを中心に、コンサルティングサービス、及び人材育成サービスを展開しています。日本ではまだ浸透していないマーケティングオペレーションやカスタマーサクセスオペレーションの考え方や、それに必要なプロセスや組織の構築方法、戦略・戦術設計方法などを特に得意としています。 「A catalyst for business growth - We take your business from zero to one and support you behind the scenes」を心に企業様のレベニュー組織構築に関する各種サービスを提供しています。詳細については、https://www.01growth.com/about/01growthをご覧ください。



