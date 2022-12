[株式会社ReelZ]

ReelZ主催のサッカーイベント『ReelZ LEAGUE 2022』オフィシャルブランドに決定。イベント参加選手はReelZアパレルのウェアを着用して試合に出場する。



株式会社ReelZ(本社:東京都港区、代表取締役:室松 良柾)は2022年12月10日(土)より新アパレルブランド「ReelZ」を始動します。スタートではスポーツウェア中心のラインナップで、オンラインショップやイベントでの商品販売を行います。













新アパレルブランド「ReelZ」について



このたび立ち上げたアパレルブランド「ReelZ」は、アクティブさやクリエイティブさをスポーツウェアという形で表現しています。



YouTubeクリエイターが集う、ReelZ主催のサッカーイベント『ReelZ LEAGUE 2022』ではオフィシャルブランドとして、イベント参加選手が当ブランドのスポーツウェアを着用し、試合に出場します。



しなやかに身体を動かすことができるような高機能ウェアは、試合中もクリエイターが持つ創造性をアピールします。



性別や国境といった既存の枠組みに縛られず、自然に着用していただけるようなカラーやシルエットのウェアを取りそろえました。



選手として最大のパフォーマンスを、そしてクリエイターとして自分らしさを表現できるアパレルブランドに。

ReelZはクリエイティブなユーザーとともに、前進し続けます。



商品イメージPV1:https://youtu.be/ConWfmUnUMs

商品イメージPV2:https://youtu.be/rMOhCEpDmK0

商品イメージPV3:https://youtu.be/O7S5vP1-ItA

商品イメージPV4:https://youtu.be/oDNmPXZbHyw

商品イメージPV5:https://youtu.be/OfI2hM2U1Pw





アイテム詳細



初回ラインナップでは、2022年12月10日(土)に開催されるサッカーイベント『ReelZ JAPAN ALL STAR 2022』『ReelZ LEAGUE 2022』をモチーフにしたプラクティスシャツを販売します。



速乾性のある素材を使用し、ストレッチも効いているため激しいスポーツに最適です。



脇から腰にかけての切り返しはボディ部分の素材よりも通気性の高い生地を使用し、吸汗性もあります。



カラー展開は、男女関わらず着こなしやすい黒・白、Z世代のテーマカラーであり、ReelZのブランドカラーでもある紫、『ReelZ LEAGUE 2022』に出場するチームをイメージした水色・赤の5色を展開。



購入サイト:https://reelz.base.shop/



【商品情報】

・レギュラーフィット

・ラバーロゴ

・リフレクター素材マーク

・ポリエステル100%

・サイドメッシュインサート

・ドロップテール

・生産国:中国



【推奨サイズ】

S:160cm ~ 165cm

M:166cm ~ 170cm

L:171cm ~ 175cm

XL:176cm ~ 180cm



販売価格:7,000円(税込)







プラクティスシャツイメージ写真





販売イベント情報



2022年12月10日(土)には、ReelZが主催するサッカーイベント『ReelZ JAPAN ALL STAR 2022』にて物販を開催。ReelZの商品を手に入れられるチャンスです。



■『ReelZ JAPAN ALL STAR 2022』

ホームページ:https://www.jas2022.reelz.jp/

開催日:2022年12月10日(土)

開場時間:12:00

イベント開始:14:00

キックオフ:15:00

会場:味の素スタジアム(東京都調布市西町376−3)

アクセス:京王線飛田給駅より徒歩5分、西武多摩川線多磨駅より徒歩20分



※入場にはチケットが必要です。



