[株式会社SHARE BASE]

池袋・サンシャイン60展望台 てんぼうパークで開催!



No.1決定トーナメント!!昆虫最強王図鑑展









今年4月にリニューアルオープンした池袋の話題スポット「サンシャイン60展望台 てんぼうパーク」内で「昆虫最強王図鑑展」を開催!

なんと!今回「昆虫最強王図鑑展」にご来場のお客様は、てんぼうパークもお楽しみいただけます!!

このてんぼうパークは「365日、公園びより。」 をテーマにした開放感あふれる展望施設となっており、ファミリーでお楽しみいただけます。

また、会場にはインスタ映え必至のフォトスポットが多数あります!

今年の夏はぜひご家族で、「昆虫最強王図鑑展」と地上60階からの絶景をお楽しみください!

*会場内は写真撮影・SNS投稿可能です。



================================================





『昆虫最強王図鑑展』とは

シリーズ累計350万部を突破したGakkenの大人気の「最強王図鑑」から『昆虫最強王図鑑』がリアルイベントとなって登場!

もしも重量ハンデをなくしたら…真の王者は!?

珍しい生きた昆虫や標本、巨大昆虫オブジェ、戦闘体長を1/12スケールで再現したフィギュアなどを、今回は書籍とは違う展覧会オリジナルトーナメントで紹介!

(C)Gakken

================================================

開催概要

展覧会名:昆虫最強王図鑑展

会 期:2023年7月15日(土)~8月15日(日)32日間(休館日なし)

開館時間:10:00~17:00(最終入場16:30)

*8/11(金)~8/15(火)はナイトミュージアムを開催のため、9:00~20:00(最終入場19:30)

会 場:サンシャイン60展望台 てんぼうパーク イベントスペース

主 催:「昆虫最強王図鑑展」実行委員会

企画制作:Pizza Works

監 修:篠原かをり

企画協力:Gakken

協 力:日本コロムビア / KAM CAM



展覧会公式サイト

https://konchu-saikyououzukan-ex.com/

展覧会公式SNSアカウント

Twitter @konchusaikyoex

Instagram @konchusaikyoex



チケット情報

料金(税込):一般(大学生以上)1,400円(前売1,200円)/ こども(4歳~高校生)1,000円(前売800円)

※「昆虫最強王図鑑展」にご来場の方はてんぼうパークにも入場可能

※3歳以下 無料

※小学生以下の子供のみの入場不可

※当日券は公式オンラインチケット「アソビュー!」、サンシャイン60展望台(券売機)で販売



お得な前売券販売中!【販売期間:6月3日(土)~7月14日(金)】

公式オンラインチケット「アソビュー!」:https://www.asoview.com/channel/tickets/Jz7trL5kqR/

チケットぴあ(Pコード:994-314):https://w.pia.jp/t/konchu-saikyououzukan/

ローソンチケット(Lコード:34392):https://l-tike.com/konchusaikyououzukan/

イープラス:https://eplus.jp/saikyououzukan-tokyo/

CNプレイガイド:https://www.cnplayguide.com/insects/

セブンチケット:セブン-イレブン店頭販売のみ【購入方法】http://7ticket.jp/go/i000008

チケットに関するお問合せ

サンライズプロモーション東京:0570-00-3337(平日12:00~15:00)



【展示内容】

■イントロダクション

パネル展示 / 映像展示/巨大昆虫1体 / 標本展示

■第1回戦(予定)

パネル展示 / 生体展示6体 / ジオラマ展示5点

巨大昆虫1体

■第2回戦(予定)

パネル展示 / 生体展示4体 / ジオラマ展示4点

映像展示2点

■準決勝 (予定)

パネル展示 / 生体展示4体 / ジオラマ展示2点

巨大昆虫1体 / 映像展示2点

■決勝 (予定)

パネル展示 / ジオラマ展示1点 / 巨大昆虫2体

映像展示1点

■フォトスポット

■グッズ販売



【コンテンツ紹介】

※画像はイメージです

※展示生体やコンテンツは変更になる場合がございます

■生体展示(予定)

クロドクシボグモ(仲間展示)

クロカタゾウムシ

リオック

スマトラオオヒラタクワガタ

ギラファノコギリクワガタ

ヘラクレスオオカブト

コーカサスオオカブト

ミイデラゴミムシ

ペルビアンジャイアントオオムカデ(仲間展示)

デスストーカー(仲間展示)

■標本展示

コーカサスオオカブト、オオエンマハンミョウ、オオスズメバチ、リオック、スマトラオオヒラタクワガタ

ギラファノコギリクワガタ、ヘラクレスオオカブト など

■巨大昆虫展示

クロドクシボグモ(約3m)、コーカサスオオカブト(約1.7m)、ヘラクレスオオカブト(約2.4m)

オオスズメバチ(約1.7m)、スマトラオオヒラタクワガタ(約2m) など

■ジオラマ展示

コーカサスオオカブト vs クロドクシボグモ

ペルビアンジャイアントオオムカデ vs オニヤンマ

オオキバヘビトンボ vs スマトラオオヒラタクワガタ

ギラファノコギリクワガタ vs ミイデラゴミムシ

ヘラクレスオオカブト vs パラポネラ

コーカサスオオカブト vs オオエンマハンミョウ

オオスズメバチ vs ペルビアンジャイアントオオムカデ

スマトラオオヒラタクワガタ vs ミイデラゴミムシ

ヘラクレスオオカブト vs デスストーカー

オオエンマハンミョウ vs スマトラオオヒラタクワガタ

オオスズメバチ vs ヘラクレスオオカブト

■映像展示

オオスズメバチ vs ペルビアンジャイアントオオムカデ

スマトラオオヒラタクワガタ vs ミイデラゴミムシ

オオエンマハンミョウ vs スマトラオオヒラタクワガタ

オオスズメバチ vs ヘラクレスオオカブト など





































企業プレスリリース詳細へ (2023/06/05-17:46)