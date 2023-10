[株式会社 フォーラム]

「あなたも世界記録の目撃者に!」





日本の中長距離陸上界底上げのために開催される選手ファーストの大会「The Fst in Fukuoka 2023」(ザ・ファースト・イン・フクオカ)。同大会が出場選手支援のためのクラウドファンディングを実施。

福岡のど真ん中!!大濠公園を舞台に世界記録を狙い「ガチ」でチャレンジ。

「あなたも世界記録の目撃者に!」







2023年11月11日(土)、福岡市の大濠公園で、東京オリンピック・マラソン6位入賞の大迫傑選手が企画実施する全く新しい形のロードレース大会「The Fst in Fukuoka 2023」が開催される。

福岡市の中心部に位置する市民憩いの場、そして市内外のランナーが集うことでも有名な大濠公園内のフラットな高速コースを舞台とした世界公認レースとなる。今年度からはRoad Mile(約1.6km)も世界・日本陸連の公認種目となり、5Kmと合わせて記録が期待される。更にブラインドマラソンも開催される。



東京オリンピックでは大迫傑選手が6位入賞、パラリンピックでは道下美里選手が金メダルに輝いた。

しかし、中長距離陸上界が世界と対等に戦うためには不足しているものがあると大迫選手は考えている。

それは、1.「十分な育成環境」、2.「アスリートへの金銭的な支援」。

このふたつの課題へのチャレンジとして始まったのが「The Fst in Fukuoka」。



・世界のトップレベルの選手が競い合い

・大都市の市街地にある公園でたくさんのお客様に近い距離から応援してもらい

・世界記録、日本記録、自己記録に果敢に挑戦する

・その成果に対して賞金が用意されている



「The Fst in Fukuoka」はそのような大会となる。

賞金を準備し、日本人選手のライバルとなる海外有力選手を招待した大会とするため、READYFORでのクラウドファンディングを実施する。



クラウドファンディングの情報は以下の通り。

■クラウドファンディングURL:https://readyfor.jp/projects/fst-fukuoka2023

■募集期間:2023/10/6(金)10時~11/10(金)23時

■第一目標金額:300万円

★大会URL: https://tff2023.digipam.jp/







企業プレスリリース詳細へ (2023/10/12-16:16)