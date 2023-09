[神戸チョコレート株式会社]

「KOBE CHOCO」の秋の新作



カフェにフードメニューが仲間入り。時間限定の「ホットサンド」3種類を新発売。チョコレート専門店らしいメニューも!







神戸チョコレート株式会社(本社:神戸市中央区、社長:長澤彰)は、2023年9月21日(木)から、秋の新作メニューとして「ホットサンド」3種類の商品を新発売します。

昨年11月、「Today is a good day with chocolate」をコンセプトに神戸旧居留地に、チョコレートショップ&カフェ「KOBE CHOCO」をオープン。地元神戸の皆様を中心に、連日多くのお客様にご来店いただき、好評を博しております。今夏、カフェで大人気のソフトクリームとシェイクを組み合わせた新感覚ドリンク「シェイクリム」を販売するなど、カフェメニューがさらに充実。

そんななか、お客様から「軽く食事ができるメニューが欲しい」とのご要望を多く頂戴し、

この秋の新作として、ホットサンドが誕生しました。「KOBE CHOKCO」は、秋の神戸をゆったりと楽しんでいただけるひとときをご提案します。





【発売予定日】2023年9月21日(木)

*販売時間 11:00~14:00/平日限定メニュー *テイクアウト可

【価格】

ホットサンドセット:1,100円

ホットサンド単品:825円

*価格は全て店内価格・税込みです

【セットドリンク】

以下のドリンクメニューより、1ドリンク選択

コーヒー(HOT/ICE)、カフェラテ(HOT/ICE)、紅茶(HOT/ICE)

チョコレートドリンク ベーシック/ミルク(HOT/ICE)

100%オレンジジュース/リンゴジュース

【その他セットメニューとの同時注文】

通常セットメニュー(イートイン限定)のご利用も可能です。

・カフェメニュー+チョコレート各種→+165円

・カフェメニュー+テリーヌ各種→+275円

・カフェメニュー+ケーキセット各種→+275円

*価格は全て店内価格・税込みです

「KOBE CHOCO」とは







2009年にお取り寄せ専門のオンラインショップとしてスタートした「KOBE CHOCO」は、看板商品の割チョコから人気に火が付き、首都圏の百貨店で期間限定ショップを展開するなど、カカオ本来の風味や味わいを大切にし、無限に広がるチョコレートの魅力を探求し続けているチョコレート専門店です。2022年11月16日(水)に「Today is a good day with chocolate」をコンセプトに神戸旧居留地に初めての実店舗となる、チョコレートショップ&カフェ「KOBE CHOCO」がオープンしました。

ショップ情報







名称:「KOBE CHOCO」

所在地:兵庫県神戸市中央区明石町30番地常盤ビル2階

営業時間:11:00~19:00

販売アイテム:ショップ:チョコレート、チョコレート菓子他

チョコレートカフェ:チョコレートドリンク、ソフトクリーム、コーヒー他

*チョコレートカフェでは、ドリンクなどのカフェメニューと、

チョコレート1粒からの大変お得なセットメニューもご用意しています。

定休日:月曜日、第1・3火曜日

詳しくは:https://kobechoco.jp/



