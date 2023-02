[一般社団法人日本野菜ソムリエ協会]

野菜ソムリエが選んだ、美味しい「いちご」No.1が決定!



2023年2月2日(木)「第1回全国いちご選手権」が開催。最高金賞には、埼玉県春日部市のヒロファームの『あまりん』が選ばれました。全国各地の産地から届いた63品の『いちご』の中から、食のプロフェッショナルである野菜ソムリエが味覚評価で審査し各賞を決定しました。







日本野菜ソムリエ協会(所在地:東京都中央区、理事長:福井栄治)は、2023年2月2日(木)に、「第1回全国いちご選手権」(以下、本選手権)を開催しました。全国各地の産地から63品のいちごのエントリーをいただき、30名の評価員である野菜ソムリエ30名が商品名や産地、生産者情報などをすべて伏せて食味。その美味しさを相対評価で審査し、評価員全員の合計点数によって各賞を決定しました。



■開催日時: 2023年2月2日(木)11:00~/14:00~

■会 場: 日本野菜ソムリエ協会 築地教室

■審 査 員: 野菜ソムリエ資格保持者 30名

■審査方法: 完全クローズドの味覚評価

■表彰内容: 最高金賞1品/金賞2品/銀賞3品/銅賞6品 /入賞23品







【受賞】



最高金賞 :あまりん





出品者:ヒロファーム(埼玉県春日部市)



お問い合わせ: https://hiro-farm.com/



<評価員のコメント>

・熟した豊かな甘味と香りが一口目から押し寄せてきてただ甘いだけではなくおしゃれなおいしさを感じられました!

・甘味がとにかく強いですね。酸味も残るので後味もおいしいです。また、ジューシーだけど柔らかすぎず、

この両立ができているのは素晴らしい!ヘタの近くまで甘さがしっかりあったのもよかったです。

<生産者のこだわりポイント>

・埼玉県内で栽培を認められた者のみが育てることができる、希少価値の高いプレミアムいちごです。糖度が高くコクがあるのが特徴です。当農園では、お客様に喜んでいただける“こだわりいちご”のために、データに基づく環境制御技術を駆使したいちご作りに取り組んでいます。



金賞 :甘クイーン





出品者:七夕いちご園(滋賀県米原市)

お問い合わせ:http://tanabataichigo.com/



<評価員のコメント>

・甘みはしっかり感じられますがくどくはなく酸味とのバランスも絶妙で、コクのあるイチゴでした。

・甘くてジューシー!柔らかさもちょうどよい。大切に育てられたイチゴなんだと感じられました。

<生産者のこだわりポイント>

ソーラーシェアリングハイブリッドビニールハウスでICTや LEDを利用した自動栽培で環境制御を行いながら

最適な栽培をしています。滋賀県米原市は冬は曇りがちで日照条件が悪い分、生育が遅く美味しいいちごができます。





金賞: とちあいか





出品者:美土里農園(栃木県芳賀郡)

お問い合わせ:080-7064-1115



<評価員のコメント>

・芳醇な香りに果肉がしっかりしており、甘味と豊かな味わいでとってもおいしかったです。

・見た目は濃紅色で果肉は締まっており食べ応えがある。酸味も少なめでカラメルのようなコク(甘さ)が残りました

<生産者のこだわりポイント>

私たちはイチゴ、「とちおとめ」と「とちあいか」という品種を主に生産しています。

完熟した美土里堆肥、竹粉という地産の堆肥をメインに土づくりをし、時期により有機肥料数十種類を配合施肥しています。ここ茂木町深沢は寒暖の差が激しく、時にはマイナス8度まで下がる時もあります。それゆえに野菜達は寒さに負けまいと本来の甘みと旨味を蓄えて育ちます。植物、人、動物に出来るだけ無理を強いらない持続可能な農業を模索しながら、日々土と植物と向き合っております。イチゴの他にはアスパラガス、そばも生産しています。イチゴ栽培を始めたばかりの頃も現在も勉強の日々です!近隣の師匠農家の方々にも教わりながら安全そして安定した品質のイチゴを皆様にお届けいたします。







【受賞一覧】



最高金賞 :あまりん ヒロファーム (埼玉県)

金賞 :甘クイーン 七夕いちご園 (滋賀県)

金賞 :とちあいか 美土里農園 (栃木県)

銀賞 :あまりん いちご畑花園 (埼玉県)

銀賞 :マロンベリー ヒロファーム (埼玉県)

銀賞 :佐藤果実工房のよつぼし 佐藤果実工房 (兵庫県)

銅賞 :古都華 いちごの縁F 藤原大輔 (奈良県)

銅賞 :あまりん ただかね農園 (埼玉県)

銅賞 :甘熟のんほいイチゴ(よつぼし) のんほいイチゴ園とよはし 水谷充裕 (愛知県)

銅賞 :よつぼし 株式会社げんき農場 (埼玉県)

銅賞 :いばらキッスDX 大場いちご園 (茨城県)

銅賞 :奈良県産古都華 株式会社辻本農園 (奈良県)

入賞: 紅白詰め合わせ(とちあいか) ストロベリー工房Hosoya いちご3兄弟 (栃木県)

入賞 :とちおとめ 小島洋一 (栃木県)

入賞 :よつぼし なかはた農園 (熊本県)

入賞 :いちご物語 完熟いちご(かおり野) いちご物語 by ホリマサシティファーム千葉 (千葉県)

入賞 :栃愛果(栃木に愛される果実) 株式会社ウッドベルファーム 鈴木 武 (栃木県)

入賞 :のむのむ とちおとめ いちご家のむのむ (茨城県)

入賞 :のむのむ かんな姫 いちご家のむのむ (茨城県)

入賞 :いちご物語 完熟いちご(紅ほっぺ) いちご物語 by ホリマサシティファーム千葉 (千葉県)

入賞 :あまクイーン 篠田いちご園 (兵庫県)

入賞 :赤箱とちあいか12粒 株式会社ベリーズバトン (栃木県)

入賞 :とちあいか 小島洋一 (栃木県)

入賞 :綾美姫 石川雄一 (福岡県)

入賞 :とちあいか 小竹いちご園 (栃木県)

入賞 :かおりん ただかね農園 (埼玉県)

入賞 :ロイヤルクイーン 水谷農園 (愛知県)

入賞 :とちおとめ 美土里農園 (栃木県)

入賞 :いちご物語 完熟いちご(真紅の美鈴) いちご物語 by ホリマサシティファーム千葉 (千葉県)

入賞 :とっておき 西尾農園 (鳥取県)

入賞 :岩品農園のプレミアムいちご(きらぴ香) 岩品農園 (静岡県)

入賞 :特選あまおう400g うるう農園 (福岡県)

入賞 :軽井沢高原いちご「かおり野」 軽井沢ガーデンファームいちご園 (長野県)

入賞 :ひなた姫 ひなたいちご園 (宮崎県)

入賞 :完熟クラフト苺BERRY(よつぼし) 完熟クラフト苺BERRY (三重県)



◆本大会は、非常に全体のレベルが高く甲乙つけがたい大会でした。

そのため評価員の平均点が野菜ソムリエサミットの受賞基準を満たした 23 品を入賞しました。



●結果一覧(PDF)

https://prtimes.jp/a/?f=d110263-20230203-67566ac69f7bea01851708ced8e15584.pdf



【全国青果物選手権とは】







日本野菜ソムリエ協会では、毎月1回「野菜ソムリエサミット」として、野菜ソムリエによる野菜・果物とその加工品の品評会を実施しております。その目的は、価値ある青果物や加工品を評価・認証し、広く世の中に発信することで生産者を応援し、日本の農業の活性化に寄与することです。特別企画として、農産物のさらなる価値向上を目指す青果物の品評会として全国青果物選手権を開催しております。

【「野菜ソムリエ」とは】







野菜・果物の知識を身につけ、その魅力や価値を社会に広めることができるスペシャリストです。「野菜ソムリエ」の使命は、生産者と生活者の架け橋となること。現在、キャリアアップ・キャリアチェンジや、自分だけでなく家族や友人の健康に活かすため、さらには社会貢献を目指す多くの方々が挑戦しています。

(累計受講生数69,453名※2023年1月末時点)







【運営団体】 一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会



創立:2001年8月7日

理事長:福井 栄治

所在地:東京都中央区築地 3-11-6 築地スクエアビル 7F

事業:野菜ソムリエの資格提供と育成、各種講座やコンテンツの企画開発・提供

ホームページ: https://www.vege-fru.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/03-18:46)