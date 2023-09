[株式会社セイブリッド]

2023年9月28日(木)よりArchオフィシャルオンラインストアにて限定販売



バスケットボール&ライフスタイルウェアブランド【Arch/アーチ】は、1919年にアメリカのアニメ映画の主人公として誕生した「フィリックス・ザ・キャット」とのLimited Itemをオフィシャルオンラインストアにて限定販売中。

Archオフィシャルオンラインストア▶︎▶︎https://arch-design.jp/









【FELIX THE CAT | Arch】

ガムのパッケージキャラクターとしても有名なフィリックス・ザ・キャットが、Archバスケットボールの舞台で縦横無尽に動き回る、楽しいアイテムがラインナップ。

スポーツに最適なポリエステル素材を採用したDRY-Tシャツや、ストリートテイストを取り入れたワイドシルエットのロングTシャツなど、スポーティで躍動感あふれるフィリックス・ザ・キャットが楽しめる。







■FELIX THE CAT | Arch playmaker L/S tee [DRY]

ゲームメイクをたくされたフィリックス・ザ・キャットを描いたDRY-L/S Tシャツ。

「まずは1本」と、仲間に声をかけながら楽しくボールをキープしているデザイン。

軽量でサラッとした肌触りの、吸汗・速乾性に優れたポリエステルを採用。











SIZE:S、M、L、XL、XXL

MATERIAL:ポリエステル100%

PRICE:¥6,380-(税込)







■FELIX THE CAT | Arch bring happiness tee [DRY]

世界で最も有名な黒猫として知られるフィリックス・ザ・キャットを描いたDRY-Tシャツ。

ハッピーな笑顔で走り出す姿がとても愛らしいデザイン。

軽量でサラッとした肌触りの、吸汗・速乾性に優れたポリエステルを採用。











SIZE:S、M、L、XL、XXL

MATERIAL:ポリエステル100%

PRICE:¥5,720-(税込)







■FELIX THE CAT | Arch starting L/S tee

縦横無尽に動き回るフィリックス・ザ・キャットをデザインしたコットンL/S Tシャツ。

個性豊かなスターティングファイブの5匹が、ゲームの始まりをワクワクしながら待っている姿を描いた1枚。

着心地の良いコットン素材を使用し、ワイドシルエットモデルでストリートコーデにもおすすめ。











COLOR:white、black、sand

SIZE:S、M、L、XL

MATERIAL:コットン100%

PRICE:¥6,820-(税込)







■FELIX THE CAT | Arch playmaker tote bag

ゲームメイクをたくされたフィリックス・ザ・キャットをプリントしたトートバッグ。

ポップなカラーリングで、コーディネートのワンポイントとしてもおすすめ。

しっかりとした厚みの丈夫なキャンバス生地(コットン100%)を採用。











SIZE:H34cm × W29cm × D10cm

MATERIAL:コットン100%

PRICE:¥3,300-(税込)







■FELIX THE CAT | Arch bring happiness key holder【mint】

「幸福を招くネコ」であるフィリックス・ザ・キャットが大きく手を広げているデザインのアクリル製キーホルダー。

キーホルダーとしてはもちろん、バッグや小物のアクセサリーとしても楽しめる。プレゼントにもおすすめ。







COLOR:mint

SIZE:H8.5cm × W6.5cm

MATERIAL:アクリル

PRICE:¥1,320-(税込)







< FELIX THE CAT | Arch collection - 取扱店舗 >

・Arch OFFICIAL SITE https://arch-design.jp/



- Arch -

2009年にスタートしたバスケットボール&ライフスタイルウェアブランド。

スタイリッシュさの中にアソビを感じられるユニセックスなアイテムを展開。



- FELIX THE CAT -

世界で最も有名な黒猫として知られている。

1919年にアメリカのアニメ映画の主人公として誕生し、日本では1980年代に一大ブームを起こした。

誰もが食べたことのある「フィリックスガム」のパッケージキャラクターとしても有名。



バスケットボール&ライフスタイルウェア ブランド「Arch(アーチ)」

Instagram:@arch_bal

X:@Arch_BAL



株式会社セイブリッド

mail:customerservice@arch-design.jp



