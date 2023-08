[株式会社FSL]

~2023年8月21日(月)にCLUB CITTA' で開催~



株式会社FSL(本社:東京都港区、代表取締役:溝口勇児)は、フリースタイルのプロリーグ化をコンセプトに掲げ、新たなフリースタイルの可能性とエンターテイメントを提供する「FREE STYLE LEAGUE」(通称:FSL)の第3回大会『FSL VOL.3 presented by XENO』に、株式会社セルミュラー、株式会社NAORUテクノロジーが就任したことをお知らせいたします。

なお、大会では「セルミュラー」「NAORU」のロゴをステージなどに掲出いたします。







■株式会社セルミュラーより就任メッセージ

私たちセルミュラーは才能あるアーティストたちにスポットライトを当て、 彼らの努力と創造性を称える場を提供したいと考えています。 アーティストと観客の皆様が会場で共鳴し、共に感動を分かち合う瞬間を創り出すことを楽しみにしております。



■株式会社NAORUテクノロジーより就任メッセージ

日本最大のMCバトルイベントにスポンサーとして参加させて頂き大変光栄です!選手の皆様が最大限のパフォーマンスを発揮できるように全力でサポートさせていただきます!!



■株式会社セルミュラーについて



マーケティングの全てを網羅し、企業課題に対してソリューションを提供する。 高い市場ニーズに応えるため、企業のマーケティングを内製化するインハウスコンサルティングを中心に顧客との緊密な連携を図り、Web広告運用をはじめ、オフライン・オンラインのイベント運営やSEO対策を行うコンテンツマーケティング、膨大なデータを細部までビジュアライズ化するデータ分析とそれに基づく施策のご提案、そしてクリエイティブ制作からシステム構築まで、すべてを自社で提供。このONE COMPANY体制で、企業の組織課題を徹底的にヒアリングし、マーケティング全領域を駆使したマーケティングコンサルティングを通じて企業様の事業成長に尽力している。

公式サイト:https://cellmuller.com



■株式会社NAORUテクノロジーについて



日本初!マッサージをしない整体院を全国各地に40店舗展開中!最新AIを用いた姿勢診断で根本からの症状改善を行います!



■FSL VOL.3 presented by XENO大会概要

大会名称:FSL VOL.3 presented by XENO

開催日時: 2023年8月21日(月)18:00-21:00 *終了時間は前後することがございます

会場 :CLUB CITTA'

冠協賛 :XENO

公式サイト:https://freestyleleague.com/ppv/vol-3



■チケット販売について

販売場所:e+(イープラス)https://eplus.jp/fsl/

料金 :1Fスタンディング席/7,980円(税込)

2F VIP席/100,000円(税込)

販売期間:販売中 *売り切れ次第終了



<VIP席特典内容>

ドリンク提供(シャンパン等)

大会終了後に行われるVIP限定アフターパーティへのご招待

(出場MCやオフィシャルチェアマンのZeebraが参加)

オフィシャルチェアマンZeebraをはじめ、参加MCとの写真撮影&交流

FSL オリジナルサイン入りTシャツプレゼント

FSLVOL.3 オリジナルDVDプレゼント



■「FREE STYLE LEAGUE」(通称:FSL)について

“フリースタイルのプロリーグ化” をコンセプトに掲げたこのプロ

ジェクトは、参加バトラーやリスナーに新たなるフリースタイルの可能性とエンターテイメントを届けます。

会場での観戦だけでなく、FSL専用アプリをダウンロードすることで、FSL主催のエキシビションマッチイベントを視聴することが可能。アプリに搭載の投票機能システムで、バトルの勝敗を視聴者がジャッジでき、オンラインでも臨場感溢れる体験を提供しています。

また、旧来のバトルイベントにはなかった” マッチメイク型” の試合形式を採用し、バトラーやフリースタイルシーン全体を新しいエンターテイメントとして昇華することを目指しています。



■FSLアプリ/公式SNS

公式アプリ:https://apps.apple.com/jp/app/fsl/id1618192892

公式Twitter:https://twitter.com/FSL_japan

公式Instagram:https://www.instagram.com/fsl_japan/

公式YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCXIaUFBW7TrZh_utWNILFDQ

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@fsl_japan



【株式会社FSL概要】

会社名:株式会社FSL

住所 :東京都港区海岸1丁目4-22

代表 :溝口勇児

一般の方からのお問合せ先:info@freestyleleague.com



