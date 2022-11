[KACHI株式会社]

KACHI 株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役 小坂 理絵)は、大切な誰かとシェア出来るサスティナブルな シェアドコスメ 3 品(化粧水 1 種、乳液 1 種、クリーム 1 種)を、 2022 年 11 月 22 日(火)よりKACHIオンラインストアにて新発売いたします。

モデルでママ起業家の代表小坂 理絵が自身の体験や経験をもとに“大切なだれかとの「繋がり」と「豊かさ」を生み出す、繋がるライフスタイルビューティーブランド”として製品をプロデュースいたしました。

国産原料とエコパッケージにもこだわった、待望のスキンケアラインがついに発売となります。





ー KACHI シリーズ ー





左から KCモイスチャージェル、KC ローション、KCミルキーローション共に 2022 年 11 月 22 日(火)より公式オンラインサイトにて販売スタート

https://kachi-products.com/





□ブランドコンセプト

「Less is More」







ブランドの「KACHI(カチ)」は本当に価値あるものを大切な人へ届けたいという思いから名付けました。

KACHI ブランドが大切にしていることは、自分、家族、友人、地球上のすべての生き物へ「豊かさ」を紡いで無限のループで繋がっていくこと。

「Less is More」をキーワードに、身体や美容にとって余計なものは入れない、なるべく自然由来の成分とシンプル処方にこだわっています。 厳選された原料を採用していること、また環境負荷が少ないパッケージにもこだわりがあります。

年齢、性別、国籍問わず多くの方に使っていただけるよう、インテリアになじむシンプルな美しさ、摺りガラスのような肌触りで環境負荷の極めて少ないバイオPET 容器、FSC 認証を取得した紙の外箱を採用しています。

”美容”と”健康”を追い求めたからこそ、本当の豊かさと価値(KACHI)を提供いたします。







□ブランドロゴマークに込めた想い

KACHI のロゴには、ジンジャーリリーの花の中に、輪を持っている女神がにこやかに座っている姿が描かれています。ジンジャーリリーの花言葉である「豊かな心」と豊かさの象徴である女神がモチーフになっています。 ”「豊かさ」をすべての万物に受け渡し、繋がりの輪を紡いでいく”という願いが込められています。







□KACHI スキンケア3品の製品特徴



(1)世界に誇る、熊本源流の清らかな水を採用





「水の国」と呼ばれる熊本は、国連”生命の水”最優秀賞を受賞するほど、世界でも水質の良さと自然を守る取り組みが高く評価されています。



化粧品には沢山の水が含まれていることから、私たちは「水」に着目し、KACHIシリーズは 熊本東北部の阿蘇市の伏流水*を源流とした水を使用しています。

熊本・阿蘇の地層はすきまに富み、水が浸透しやすいという特徴を持っています。そのため地下水になりやすく、地下に豊富で良質な水が蓄えられています。



*伏流水とは地上に湧き上がっていない地下水のこと





(2)熊本県産 7 種類のオーガニック植物エキスを配合







熊本の美しい水の恵みを充分に受けて育った、熊本県産7種のオーガニック植物エキスを配合。

厳選された和漢植物エキスで肌質問わず、安心してお使い頂けます。うるおいとハリに満ちた肌へと整えます。





(3)国産馬由来の成分はアップサイクルで大切な生命を繋ぐ





熊本、または北海道の国産サラブレッド馬の繫殖・出産期に排出された「胎盤」 から抽出したサラブレッドプラセンタ、「へその緒」から抽出したサラブレッドサイタイエキス、皮膚への親和性が高い馬油を配合しています。

出産時に通常破棄されてしまう「胎盤」「へその緒」をアップサイクルすることで、動物、人との繋がりを大切にしています。

そして、SDS「Safety Data Sheet」を取得している衛生管理の行き届いた農場と提携をすることで、安心安全な成分をお届けいたします。







(4)世界が注目する「天然ヒト型セラミド*²」配合







化学物質ではなく、天然の醸造発酵粕から精製した、世界初のセラミド「天然ヒト型セラミド」を配合しています。 お醤油を作った際に使い粕として残った粕を高純度で抽出したのが 「天然ヒト型セラミド」です。

醸造発酵粕の原料は、大豆、小麦を使用し、サツマイモの根の麹菌と酵母を由来としているため、食材としても安全で、極めて肌がデリケートな方でも安心して使っていただける素材として注目されています。

他のセラミドに比べ分子が長く、安定性が高いので、植物性/合成セラミドと比べても大変高い保湿力を誇ります。





(5)美肌菌発想。コメ発酵液、ビフィズス菌培養溶解質*³配合

私達の全身には約 1,000 兆個の常在菌が存在しています。常在菌を味方につけることが、美しく、健康になるための第一歩だと考え、KACHI は人間に備わる常在菌と自然界の菌・発酵の力に着目した成分を配合しました。 コメ発酵液は「吟醸造り」製法を用いて、手の込んだ日本酒を作る工程のように、よく精米された白米を低温でゆっくり発酵させて抽出します。 原料には熊本県産日本酒を使用し、麴菌から生まれた「アミノ酸」を豊富に含んでいます。

ビフィズス菌培養溶解質は皮膚との親和性が高く、紫外線・乾燥ダメージを受けた肌を優しく保湿し、健やかに整えます。

*²*³モイスチャージェルのみ配合





□KACHI シリーズ(新製品)









■KACHI ローション 120mL 6,050 円(税込)

水質でお肌の状態が変わる程、お肌にとって水はとても重要なもの。 「水の国」と呼ばれる熊本源流の清らかな水と、その恵みを受けて育った7種類のオーガニック植物エキス、ヒアルロン酸を贅沢に配合。

コラーゲン、国産馬由来のプラセンタ、サイタイエキス、米発酵液などエイジングケア*⁴に嬉しい厳選した成分を配合し、肌に瑞々しいうるおいを与えます。

【使い方のポイント】 洗顔後、コットンに 500玉ほど含ませ、パッティングしながら顔全体になじませます。









■KACHI ミルキーローション 100mL 6,050 円(税込)

「水の国」と呼ばれる熊本源流の清らかな水と、その恵みを受けて育った 7 種類のオーガニック植物エキス、熊本県産馬油を贅沢に配合。

コラーゲン、国産馬由来のプラセンタ、サイタイエキス、米発酵液などエイジングケア*⁴に嬉しい厳選した成分を配合し、水分油分のバランスを整え、ハリ弾力のある肌へと整えます。

【使い方のポイント】 化粧水後、コットンに 2-3 プッシュほど含ませ、顔の 5 点(額、両ほほ、鼻、あご)に置いてから顔全体 に充分になじませます。





■KACHI モイスチャージェル 35g 6,050 円(税込)

クリームだけでなく、オールインワンとして使える 2in1 ジェルクリーム。 「水の国」と呼ばれる熊本源流の清らかな水と、その恵みを受けて育った 7 種類のオーガニック植物エキス、熊本県産馬油を贅沢に配合。

3 種類のコラーゲン、3 種類のヒアルロン酸、天然ヒト型セラミド、ビフィズス菌培養溶解質配合で、うるおいに満ちた健やかな肌へ整えます。

【使い方のポイント】 化粧水・乳液で肌を整えた後に約 0.5g・直径 1cm くらいを手に取り、顔全体にていねいになじませ てください。 オールインワンとして使用する場合、洗顔後すぐ、充分なうるおいを感じるまで顔全体にていねいになじませてください。





□KACHI シリーズ

KACHIではオンラインショップにて、バスソルトやサプリメントなども取り扱っております。











□KACHI が約束する9つのフリー

■合成着色料

■合成香料

■鉱物油

■シリコン

■紫外線吸収剤

■合成キュレート材

■旧指定成分

■硫酸塩系原料

■卵、甲殻類、乳由来成分





【会社概要】

会社名: KACHI 株式会社

代表: 代表取締役 小坂 理絵

本社: 〒141-0022 東京都品川区東五反田 2-5-2 THE CASK GOTANDA 901

電話: 03-5537-7117(代表) 、または support@k-kachi.com

サイト URL:https://kachi-products.com/

設立: 2021 年 2 月 25 日

資本金: 500 万円

従業員数:7 名

事業内容:化粧品販売事業、サロン事業、プライベートブランド「KACHI original」、最新美容機器の卸売





【運営サイト】

■ホームページ:https://www.k-kachi.com/

■公式インスタグラム:https://www.instagram.com/kachi_original/

■製品・サービスに関するお問い合わせ:support@k-kachi.com または https://www.k-kachi.com/contact



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/22-17:16)