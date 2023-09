[日産自動車株式会社]

日産自動車株式会社(本社:神奈川県横浜市西区)は、世界最大級の音楽アリーナ「Kアリーナ横浜」のこけら落とし公演として9月29日(金)から10月1日(日)まで行われる、人気アーティスト、ゆずによる「YUZU SPECIAL LIVE 2023 HIBIKI in K-Arena Yokohama supported by NISSAN」の開催を記念した、「日産サクラ」とゆずによるコラボレーションの詳細を決定。世界に一台だけのコラボラッピングカー「ゆずサクラ」の展示をはじめとした、コラボレーションの詳細を発表しました。本コラボレーションでは、横浜の街と共に成長し、地域の発展にも尽力してきた日産がゆずと手を組み、「Kアリーナ横浜」のこけら落とし公演を、アリーナだけでなく横浜の街全体で盛り上げます。コラボレーションのコンセプトは、横浜から始まった日産とゆずのこれまで歩んできた道が、輝かしい未来へ向かう新しい道へと続くことを願い、「横浜からともに、新しい道へ。」と設定しました。ゆずをモチーフにしたコラボレーションビジュアルも制作し、様々な施策を展開してまいります。









横浜で生まれ、Kアリーナ横浜の誕生を祝い、また新しい道へと走り出す日産サクラとゆずによる特別なコラボ レーションをぜひお楽しみください。



「#ゆずサクラ」コラボレーション企画詳細





1.日産グローバル本社2階通路での「#ゆずサクラ」ビジュアルの掲出

9月23日(土)より、日産グローバル本社ギャラリーの2階通路にて、計3種類の「#ゆずサクラ」ビジュアルを掲出中です。



▲ゆずの世界観の中を走行する「ゆずサクラ」※画像はイメージです。



▲コンセプト「横浜からともに、新しい道へ。」をテーマに、ゆずの様々な楽曲から「道」に関わる歌詞を引用。横浜から始まった日産とゆずのこれまで歩んできた道が、輝かしい未来へと向かう新しい道へ続くことを願ったオリジナルメッセージです。※画像はイメージです。



▲ゆずのライブで定番の曲「夏色」での掛け声「1、2、1、2、3 HEY!」をもじって「1、2、1、NISSAN HEY!」という今回のコラボレーション限りのオリジナル掛け声をデザインに採用。また「夏色」の歌詞では「長い長い下り坂」を“下る”自転車が登場しますが、「長い長い上り坂」を“のぼる”なら、電気の力で坂道もスイスイ登ることができる日産サクラ、という、コラボならではのメッセージも挿入しました。※画像はイメージです



■サイズ:

高さ3mm 幅8,9m

■掲出期間:

2023年9月23日(土)~11月30日(木)

■掲出場所:

日産グローバル本社ギャラリー. 2階通路

※掲出期間は予告なく変更する場合がございます。 あらかじめご了承ください。



2.横浜駅を「#ゆずサクラ」ビジュアルでジャック

こけら落とし公演の開催を祝し、横浜駅構内の一帯に「#ゆずサクラ」ビジュアルを1週間限定で掲出します。「#ゆずサクラ」ビジュアルをメインに、ゆずの楽曲の歌詞や、ゆずのライブ写真を活用したビジュアル計19種類を、JR東日本・京浜急行電鉄・東急電鉄・相模鉄道の横浜駅構内に展開。東急東横線横浜駅構内では、ここだけの特別に大きいサイズのコラボビジュアルも。















▲「#ゆずサクラ」ビジュアル例



■サイズ・種数:

高さ2,06m 幅7,28m 1種

高さ1.03m 幅1.456m (B0サイズ) 18種

■掲出期間:

2023年9月25日(月)~10月1日(日)

■掲出場所:

JR東日本・京浜急行電鉄・東急電鉄・相模鉄道の横浜駅構内など計52箇所

※鉄道会社および駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください





3.世界に一台だけのコラボラッピングカー「ゆずサクラ」の展示

コラボレーションビジュアルに登場した「ゆずサクラ」を実車化。柚子の皮をモチーフとし、車体の上には柚子の茎や葉っぱを生やした、世界に一台だけのオリジナルデザインに。また、ゆずのマスコットキャラクター「ゆず太郎」が車内外のいたるところに座っており、充電口をはじめ、車全体を覗き込んだり探したりしながらお楽しみいただけます。ライブ期間中の9月29日(金)から10月1日(日)は、会場である「Kアリーナ横浜」にて、その後11月30日(木)までは「日産グローバル本社ギャラリー」にて展示します。なお、日産本社ギャラリーでは、9月29日から11月30日の期間限定で、「ゆずサクラ×ゆず」のコラボレーションによるオリジナル映像も放映いたしますので、是非お立ち寄りください。





※画像はイメージです。



■展示期間:

2023年9月29日(金)~10月1日(日) 「Kアリーナ横浜」に展示

2023年10月3日(火)~11月30日(木) 「日産グローバル本社ギャラリー」に展示

※イベント内容は予告なく変更する場合がございます。 あらかじめご了承ください。



また、10月3日より日産グローバル本社ギャラリーに展示されている「ゆずサクラ」ラッピングカーを写真に撮って「#ゆずサクラ」のハッシュタグと共にSNSに投稿をしてくださった方に、先着でオリジナルステッカーをプレゼントします。





「#ゆずサクラ」投稿キャンペーン

■期間 : 2023年10月3日(火)~ 無くなり次第終了

■交換場所 : 日産グローバル本社ギャラリーインフォメーション

プレゼント : 「#ゆずサクラ」オリジナルステッカー1枚

対象SNS : X(旧Twitter)またはInstagram

備考 : 日産公式XまたはInstagramのフォローが条件

お一人さまにつき1枚限り。先着3,000名さまにプレゼント





<#ゆずサクラ 特設サイト>

https://www2.nissan.co.jp/SP/SAKURA/YUZUSAKURA/





「YUZU SPECIAL LIVE 2023 HIBIKI in K-Arena Yokohama supported by NISSAN」概要





「YUZU SPECIAL LIVE 2023 HIBIKI in K-Arena Yokohama supported by NISSAN」は、9月29日(金)の初日公演をDAY1 BLUE × FUTARI、9月30日(土)公演をDAY2 RED × ALL STARSと称して開催。1日目は北川悠仁、岩沢厚治の2人による弾き語りライブ、そして2日目はフルバンドによる一大エンターテイメントのステージをお届けします。



追加公演となる10月1日(日)DAY3 BEAUTIFUL × FUTARI & ALL STARSは、BEAUTIFULという“色”を掲げ、弾き語りとフルバンドスタイルを合わせた特別ステージです。新たに誕生する会場で、3日間のこれまでにない音楽体験をお楽しみいただけます。



<日程>

2023年9月29日(金) DAY1 BLUE×FUTARI

開場17:00/開演18:30



2023年9月30日(土) DAY2 RED×ALL STARS

開場17:00/開演18:30



2023年10月1日(日) DAY3 BEAUTIFUL×FUTARI & ALL STARS

開場16:00 / 開演17:30



※DAY1、DAY2 、DAY3のチケットはすでに完売しております。



<特設サイト>

https://yuzu-official.com/pages/yuzuspeciallive2023



<ゆずプロフィール>



1997年10月に1st Mini Album『ゆずの素』でCDデビュー。翌98年にリリースした1stシングル「夏色」がスマッシュヒットし、以後「栄光の架橋」「虹」「雨のち晴レルヤ」などヒット曲を多数世に送りだす。2022年にはデビュー25周年を迎え、全国アリーナツアーでは約半年間で計30万人を動員。最新曲『ビューティフル』が配信中





「Kアリーナ横浜」概要





多種多様な文化が混じりあう国際都市・横浜に、世界最大級の音楽に特化したアリーナとなる「Kアリーナ横浜 」が誕生します。~すべては『音楽』を楽しむために~ 音楽を聴く人・奏でる人のためにつくられた、特別なアリーナ。音楽の素晴らしさをより深く感じていただくための設備を細部にまで詰め込み、アーティストが奏でる音楽を心ゆくまで楽しめる空間を提供します。



















<施設概要>

■住所:

横浜市西区みなとみらい6-2-14

■座席数:

20,033席

■階数:

地上9階

■高さ:

約45m

■敷地面積:

31,793.97平方メートル

■延床面積:

約118,680平方メートル

■アクセス:

横浜駅

JR他各線東口より徒歩9分

※現在計画中の歩行者デッキが完成した場合。完成前は徒歩11分。

新高島駅

みなとみらい線4臨港パーク口より徒歩5分

みなとみらい駅

みなとみらい線2いちょう通り口より徒歩12分

※掲載内容は、2022年12月時点の計画に基づく内容です。今後変更となる可能性がございます。

■WEBサイト:

https://k-arena.com/





日産サクラについて





「日産サクラ」は、100%電気で走る軽の電気自動車です。軽自動車ならではの小回り性能に加え、「日産リーフ」の開発で培った技術をフル投入した電気自動車ならではの静粛性や力強くなめらかな加速を提供します。また、通勤や買い物など、日常のドライブに十分な航続距離、上質で洗練されたデザインと広々とした室内空間、そして「プロパイロット」や「プロパイロット パーキング」などの先進技術が、生活に寄り添いながらも運転する楽しみをもたらし、クルマとの日々の生活にワクワク感をお届けします。多くのお客さまにご好評をいただき、カーオブザイヤー3冠も達成しています。



創立90周年を迎える日産





日産自動車は、「他がやらぬことをやる」という精神のもと、独自の商品や革新的な技術を通じて、世界中のお客さまにワクワクをお届けしてきました。本年で創立90周年を迎える日産は、これからもお客さまに寄り添い、より持続可能な未来の実現を目指して、挑戦を続けてまいります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/25-14:16)