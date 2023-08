[公益社団法人 ON THE ROAD]

クラウドファンディングのお知らせ



公益社団法人 ON THE ROAD(佐賀県佐賀市 代表理事 古場英樹)は、子どものいじめ・24時間の出張駆けつけ相談を通じて、学校はもとより様々な社会参画の機会が限られている子が佐賀県にも多数いることに気が付きました。そのため、子どもたちが地域社会から孤立しないよう、経済的事情等を気にせず親子で参加できる無料のイベントを地域の大人と一緒に毎年企画・実施しています。



2023年9月17日には、船に乗って伊万里湾の海上をシーバード伊万里様のご協力を得て洋上清掃します。海の環境や船の勉強の時間も取り、地元の海について子どもたちと一緒に学び、同日の午後には佐賀の伝統産業である窯業を家族で楽しむ焼物の絵付け体験教室を行います。



「すべては子どもたちのために」を合言葉に、多様な体験の機会や家族との会話やイベント参加者同士の交流を、いじめや不登校に悩む一人でも多くの子どもたちに届けられるよう、皆様ぜひ応援してください。









公益社団法人 ON THE ROAD(佐賀県佐賀市 代表理事 古場英樹)は、2020 年 7 月 17日に佐賀県で一般社団法人として設立され、子どもたちのいじめ相談や伴走支援、復学のための学習支援、難病児・きょうだい児(*)支援のほか、子どもたちとご家族向けの様々な体験事業や地域活性のチャリティイベントに取り組んでいます。

*病気や障がいのある人のきょうだいを、当会では「きょうだい児」と呼んでいます。



当会では、「すべては子どもたちのために」を合言葉に、24時間365日子どものいじめ相談を受けて駆けつけ支援を行っていますが、子どもたちから連絡があるのは、決まって日曜や大型連休最終日の深夜。仕事から疲れて帰宅する親御さんに気を遣って、深夜から早朝まで一人で悩んだ末に、ようやくSOSを発する様子が電話口から伝わってきます。子どもが日々の悩みや不登校の苦しさ、復学後の勉強の困りごとを相談し理解してほしいと思うのは親御さんです。家族の会話を促す場を設け、SOSの電話をかける前に親御さんがお子さんの異変に気付ける機会を増やしたいと思い、親子で参加して会話が弾むイベントを実施するようになりました。







教育委員会を通じて県内の全小中学校に相談ハガキを配布してもらい、24時間・365日いじめ相談に対応しています。電話があればまずお子さんに直接会い、子どもの許可を得て保護者と学校へ連絡。被害を受けた子が相手に「いじめをやめてほしい」と伝えてから、保護者と学校と私たちの3社で解決に向けて連携・伴走しています。



復学や進学を希望する子には毎週2都市で学習支援教室を開催し、個別指導や受験対策も行い、例年のべ1000名を超える生徒に対応しています。対応した子の9割が復学等本人の希望する生活に戻り、受験学年の中学生・高校生は志望する高校や大学に進学しています。



復学に時間を要する子も多く、ご家族と一緒に気軽に参加できる農業や自然体験イベントも実施し、子どもたちと家族が社会から孤立しないよう努めるほか、家庭の事情や経済事情にかかわらず全ての子どもに参加してもらえるよう、参加費等は全て無償で事業を実施しています。





イベント時には、過去にサポートして復学した子や大学生になった子たちが手伝いに来てくれることも増え、子ども目線の様々な企画を検討・実施しています。



このたびのクラウドファンディングは、「GIVING for SDGs sponsored by ソニー銀行株式会社」の認定プロジェクトです。「GIVING for SDGs sponsored by ソニー銀行株式会社」では、寄付決済時に発生する決済手数料をソニー銀行が協賛することで、寄付者の想いがこもった大切な寄付金を全額NPOに届けます。寄付金の社会への還元性を高めることで、寄付文化の浸透およびNPOの社会課題解決に向けた活動を支援することが可能です。

GIVING for SDGs特設サイトはこちら

◆https://congrant.com/jp/corp/sonybank/givingforsdgs.html







ご支援をいただく皆様には、当会を日頃から応援していただいている佐賀県の生産者から、呼子のイカや有明海苔など佐賀県の特産品を返礼品としてご用意いただきました。優しく心のこもった品を手に取っていただき、返礼品を通じて、子どもたちの笑顔があふれるイベントをご支援いただけましたら幸いです。

本取り組みを多くの方に知っていただけますよう、ご取材ならびに貴媒体にて取り上げていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。



【クラウドファンディングURL】https://congrant.com/project/ONTHEROAD/7734

【実施期間】2023年8月15日(火)~2023年9月30日(土)23:59

【公益社団法人 ON THE ROAD】

住所:佐賀県佐賀市嘉瀬町扇町2398-1-2F

URL:https://ontheroad.or.jp/

Email:contact@ontheroad.or.jp

代表理事:古場英樹



