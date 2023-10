[コネキス株式会社]

海、山、文化……奄美の魅力をMeta Questで世界に発信。これを見れば奄美をもっと知りたくなる来たくなる!





映像体験の革命を目指すコネキス株式会社は、この度観光産業のさらなる活性化に向けた驚きの多視点実写VR映像体験『POV tourism』を提供いたします。

国内旅行者はもちろん、グローバル配信によるインバウンドへの新しいビジュアル観光情報発信手段となります。



コネキスが開発した「好きな視点に移動しながら映像空間を体感できる」多視点VR映像技術によって、複数の観光スポットを巡りながら自由自在に楽しむことができます。

観光地の魅力を驚きの映像体験でバーチャルに実感いただくことにより、旅行者の関心は大いに高まります。



POV tourism 観光コンテンツ第一弾『Welcome to 奄美』



唯一無二の自然と文化を世界に発信するため、奄美クリエイター協会が全面協力。マングローブ林からクジラとのダイビング、海底に奇跡のミステリーサークルを作るアマミホシゾラフグまで驚異の実写VR映像を満載、奄美全島を巡る旅をVRヘッドセットMeta Questでリアルに体感いただけます。



『Welcome to 奄美』では5つの魅力的な観光スポットを紹介、それぞれの場所で好きな視点からご覧いただけます。(本コンテンツは5視点のVR映像で収録)

自ら空間を移動できる新しい実写VR映像体験によって、現場にいるという実在感が高まります。この新しいVR-UXは、奄美大島の魅力をより印象深く伝えることに成功しています。





Meta Questストアー『POV tourism』ダウンロードはこちら:

https://www.meta.com/ja-jp/experiences/6329840140448140/

*世界同時配信・ダウンロード無料

*POV tourismアプリをインストールいただいた後、POV tourism内で『Welcome to 奄美』コンテンツをダウンロードしてください(コンテンツ無料)

*『Welcome to 奄美』コンテンツファイルは8.15GBです

*ダウンロード後はWi-Fiがないオフライン環境でも安定してご利用いただけます



渡邊課とコネキスのコラボレーションによる制作

『Welcome to 奄美』の実写VR映像監督は、全天球VR映像作家の渡邊課(Concent, Inc.)が担当、コネキスと共同で新しいVR-UXを創り上げています。



コネキスと渡邊課は今後とも各地の観光VR映像体験を制作してまいります。



インバウンド・観光DXをターゲットとしたPOV tourism 観光コンテンツの制作に関するお問い合わせは、コネキスwebページの問い合わせフォームからお願いいたします。



制作協力:

奄美クリエイター協会

https://amami-creator.com/



全天球VR映像作家:

渡邊課(Concent, Inc.)

https://watanabeka.com/



VR開発・配信:

コネキス株式会社

https://connekiss.com/



