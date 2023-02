[株式会社スズヤコーポレーション]

グローバルガールズダンス&ボーカルグループ 【SPiN】2ヶ月連続 Digital Singleリリース決定!!



2022年8月4日 (木) 日本最大級のファッションイベント

「EXIA Presents KANSAI COLLECTION 2022 AUTUMN & WINTER」オープニングアクトとして、

楽曲プロデューサー Giz’ Mo (from Jam9)によって書き下ろされた、「Let You Go」、「S.A.L.A.N」を披露し、 2022年11月9日(水) にデビュー楽曲『S.A.L.A.N』をリリースしたSPiNが、2023年2月より2ヶ月連続 Digital Singleをリリースす ることが決定した。



第一弾は、2023年2月22日(水) SPiN初の冬バラード楽曲『Powder Snow』、 そして、第二弾は、2023年3月22日(水) 「CHECK MATE」をリリースする。







2022年8月4日 (木) 日本最大級のファッションイベント

「EXIA Presents KANSAI COLLECTION 2022 AUTUMN & WINTER」オープニングアクトとして、

楽曲プロデューサー Giz’ Mo (from Jam9)によって書き下ろされた、「Let You Go」、「S.A.L.A.N」を披露し、 2022年11月9日(水) にデビュー楽曲『S.A.L.A.N』をリリースしたSPiNが、2023年2月より2ヶ月連続 Digital Singleをリリースす ることが決定した。



第一弾は、2023年2月22日(水) SPiN初の冬バラード楽曲『Powder Snow』、 そして、第二弾は、2023年3月22日(水) 「CHECK MATE」をリリースする。



今作の楽曲は、彼女達のデビュー楽曲をプロデュースした、 Giz‘Mo(from Jam9)が手掛けた。 Giz’Mo(from Jam9)は、AAA・E-girls・King & Prince・2PM・KARA・などの楽曲を手掛けている。



『Powder Snow』は、

「恋愛にもう1歩踏み込めない女性像」を描写。 自分自身の中にあるギャップに苦しみながら、自分の本音と向き合って行く様子が冬の景色と重なる様な歌詞になっている。



『CHECK MATE』は、 誰もが憧れや理想の自分になれるんだ。という自己肯定感を高められる楽曲となっている。 憧れと現実の差に苦しむが、苦しむだけでは無く傷付いても「その差を埋めようと前に進む姿」が、 楽曲タイトルでもある『CHECK MATE=あと1歩』という意識に変化する、鼓舞できる様な歌詞になっている。



■2月22日(水) AM0:00~

https://linkco.re/CEPeARua

「Powder Snow」各種音楽配信サービスにて配信開始 ※2月8日(水) 0:00より事前予約受付開始



■3月22日(水)AM0:00~

「CHECK MATE」各種音楽配信サービスにて配信開始 ※3月8日(水) 0:00より事前予約受付開始



【楽曲情報】

リリース日:2023年2月22日(水)

タイトル:Powder Snow

作詞:Giz'Mo(from Jam9)

作曲:Giz'Mo(from Jam9), Gou Ishikuro

編曲:Gou Ishikuro



リリース日:2023年3月22日(水)

タイトル:CHECK MATE

作詞:Giz'Mo(from Jam9)

作曲:Yu-ki Kokubo, Eunsol(1008), YHEL

編曲:Eunsol(1008)





ーSPiN PROFILEー

2022 年3月より開催された、Z世代の革新的オーディション「SSS PROJECT」より勝ち残ったメンバーで結成されたグロー バルガールズダンス&ボーカルグループ。グループ名「SPiN」(スピン)には、それぞれの言葉の頭文字より組み合わさり 命名された。



Symbol of the times (時代の象徴) Pioneering the times (時代を切り拓く) Inbound (世界中の人々が興味を持ち訪る) Spin(人と人との繋がり/時代の渦)



「SSS PROJECT」で一緒に夢を目指したメンバーが1つになり、 “時代の象徴として世界の頂点を目指してほしい”という意味が込められている。



【LINK】 ◆SPiNオフィシャルHP https://spin.mother-music.world



◆SPiN公式 Twitter https://twitter.com/SPiN_officialJP



◆SPiN公式 Instagram https://www.instagram.com/spin_officialjp/



◆SPiN公式 TikTok https://www.tiktok.com/@spin_officialjp





MOTHER MUSIC



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/02-12:16)