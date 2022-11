[スパークル株式会社]

~研究シーズから社会課題解決への実践~



仙台市(市長:郡 和子)とスパークル株式会社(本社:宮城県仙台市、代表取締役:福留 秀基、以下、「スパークル」)は、2022年11月11日(金)より、ICTや大学の研究成果等を活用し、社会課題の解決を目指す方を対象に事業化を支援するプログラム「SENDAI NEW PUBLIC 」への参加者募集を開始いたします。







「SENDAI NEW PUBLIC」(以下、「本プログラム」)は、仙台市が取り組む”起業家を生み育てるエコシステム構築”の一環として、SDGsの達成につながる社会課題の解決を目指して実施するもので2020年度にスタートしました。プログラム全体を通じて、東北を拠点にアクセラレーションプログラムの実施やスタートアップへの投資・支援を行ってきたスパークルが伴走支援していきます。



2021年より引き続き、SDGsを根幹に据えながら、特に本プログラムで優先的に取り組む課題として「3.すべての人に健康と福祉を」「10.人や国の不平等をなくそう」「11.住み続けられるまちづくりを」「8.働きがいも経済成長も」「9.産業と技術革新の基盤をつくろう」の5つを選定し、具体的なテーマを設定しています。

仙台市とスパークルは、本プログラムを通じて、仙台市にとどまることなく、東北地域をはじめ国内外の課題解決に貢献する事業や起業家を生み育てるエコシステムの構築を継続して目指してまいります。



応募期間は2022年11月11日(金)から11月21日(月)までとなっております。ピッチコンテスト・審査の上で11月29日(火)に採択者を決定し(予定)、12月から2023年3月までプログラムを実施します。プログラム最終日には成果発表会も予定しております。



【お申込みはこちら】 https://tohoku-events.net/newpublic



■募集テーマ



SDGs17の目標の中でも特に本プログラムで優先的に取り組む課題・テーマ



高齢化・長寿命化の進展における様々な医療介護費の低減や支援人材不足の解消





地域・人口・収入による格差に対するギャップを埋め、社会安全性を生む取り組み





生活機能と消防・防災機能を兼ね備えた持続可能かつ強い都市への変革





特に農林水産業等における労働力の効率化による持続的な産業活性化





行政サービス・民間事業の効率化や、産業における新たな技術活用による事業継続や新規産業の創出



■本プログラム実施の背景

仙台市は、2011年に発生した東日本大震災以降、女性の起業や社会起業が活発化し、「女性活躍・社会起業のための改革拠点」として国家戦略特区として位置付けられています。新たな雇用を生み出し、多様な働き方や生き方ができる起業を重要と捉え、”起業家を生み育てるエコシステム構築”に取り組んできました。

そして仙台市では、「高齢化の進展」「過疎化の進展」「働き方・ライフスタイルの変化」「経済構造の変化」などをさらに深掘りしたSDGsの達成につながる行政課題・地域課題に対して、これまでの活動を通じて築いたネットワークを活用し、大学等の研究成果やICTを活用した課題解決事業アイデアを官民連携でブラッシュアップしていきながら、実用化に向けて支援を強化したいと考えています。



■特長

1.事業計画案のブラッシュアップ

創業期から支援するVCであるスパークルの専門家目線から、事業案の策定・ブラッシュアップ支援

2.事業化支援

伴走支援、発表会を通じて、具体的な事業化に向けたパートナー候補マッチング支援

3.投資検討

スパークルやVCネットワークによるシード投資検討機会の提供



■「SENDAI NEW PUBLIC」概要

名称:SENDAI NEW PUBLIC

応募資格:独自のテクノロジーを持っていて、社会に役立てたいと考えている方

※国籍・居住地・勤務地は問いません(仙台市在住・在勤以外の方も可)

※学生の応募も可

※法人の場合は、概ね設立3年以内に限る



応募条件:

・プログラム期間中の活動に参加可能であること(リモート参加も可)

・事業アイデア等のプラン内容が公序良俗に反していないこと



選考方法:

・審査会で選考いたします。

・選考基準は以下の5つの観点を重視し、評価いたします。

1.顧客課題(顧客課題の解像度を評価)

2.ソリューション(顧客課題の解決に資するプロダクトやソリューションなのかを評価)

3.ビジネスモデル(収益モデルの持続性を評価)

4.競合優位性(サプライチェーンの持続性を評価)

5.SDGs貢献度(SDGsの達成に繋がる社会課題への貢献なのか評価)



※変更となる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。その際はWEBサイト等でお知らせいたします。

■連携プログラムについて

本プログラムは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の実施する「Technology CommercializationProgram(以下「TCP」)」の連携プログラムに位置づけられています。TCPは、技術を基に起業して事業を大きく拡大させたいと考えている起業家、起業家予備群、起業意識のある研究者等を支援するためのプログラムです。TCPへの参加を希望される方は、本プログラムへご応募ください。



■スパークル株式会社概要

「新しい世界の経済循環をつくる」をミッションとして、東北地方の発展のために挑戦し続けるプロフェッショナルファーム。現在は主要事業としてベンチャーキャピタル事業・コミュニティ事業・コンサルティング事業を展開しています。

会社名:スパークル株式会社

所在地:宮城県仙台市青葉区一番町1丁目9-1 仙台トラストタワー10階(クロスコープ仙台)

設立:2018年8月1日

代表者:代表取締役 福留秀基

URL:https://spurcle.jp



