スタジアム一体型の瀬戸内のローカルリゾート「KEIRIN HOTEL 10」(所在地:岡山県玉野市、総支配人:石川 雅一)は、”年末年始の忘新年会にもご利用頂ける宴会セットメニュー” の販売を2022年12月1日より開始いたします。

KEIRIN HOTEL 10 公式サイト: https://keirin-hotel10.com







岡山県を食べ尽くす宴会限定料理セットや、玉野市民の方限定の宴会宿泊プランをご用意。宴会限定料理セット (1名様:4,000円~)では、スパイス料理を提供するKEIRIN HOTEL 10併設のレストラン、『Restaurant “FORQ”』の宴会セットメニューならではのお料理をお楽しみいただけます。

宴会後にそのままホテルに宴会セット付きでご宿泊いただける玉野市民の方限定の宴会宿泊プランは、宴会セット付きで宿泊料金(8,000円~*)。気軽な集まりにぜひご利用ください。

*宴会宿泊プラン:2名1室利用時の1名様のご料金:8,000円~(日~木曜日)/10,000円~(金、土曜)



■宴会セットメニューについて

【岡山を食べ尽くせ宴会限定料理セット】

スパイス料理を提供しているRestaurant “FORQ”にて、年末年始の忘新年会にもご利用頂ける宴会セットメニューをお楽しみいただけます。







【期間】2022年12月1日(木)~2023年1月31日(火)

【場所】KEIRIN HOTEL 10 『Restaurant ”FORQ”』

【人数】4名様~最大30名様程度

【料理】スパイス料理

【料金】1名様:4,000円(税込 ドリンク飲み放題(90分)付き6,000円(税込) /(120分)付き7,000円(税込)

【貸し切り】不可

【予約方法】TEL:0863-31-0555(10:00~19:00) ※3日前までに

【送迎】無し





■岡山を堪能できる宴会メニュー

小豆島EXVを使ったオリーブ冷奴や、瀬戸内牡蠣フライと真蛸の唐揚げ、生フランクロティと皮付きポテトなど、陸の素材、海の素材、両方を贅沢に取り入れたRestaurant ”FORQ”オリジナルの、スパイスと洋食を掛け合わせた料理の数々となっております。

<メニュー例>





瀬戸内牡蠣フライト真蛸の唐揚げ

小豆島EXVを使ったオリーブ冷奴



大山牛乳と丸山卵を使ったブリュレ



豚バラのコンフィ エスニック風

白イカのチャンジャ

生フランクのロティと皮つきポテトのナンプラーガーリックソース

鰆とあぶり穴子のオリンタルライス





・大山牛乳と丸山卵を使ったブリュレ

贅沢に卵黄だけを使用しているので濃厚でとろけるようなブリュレ。

そこに、瀬戸内レモンの酸味を加えて最後の締めにはぴったりな味わいに。



・瀬戸内牡蠣フライと真蛸の唐揚げ

冬の瀬戸内といったらやっぱりこれ!タコと牡蠣!自家製のタルタルソースを添えた贅沢な一品。タコの旨みと牡蠣のクリーミーさをぜひご堪能ください。



・小豆島EXVを使ったオリーブ冷奴

岡山県の豆腐を使用してムース状に、小豆島の高級EXVの香りとキャビアの塩味でバランスの取れた味わいをお楽しみください。



【Reataurant "FORQ":営業時間】





・モーニング/火~金 6:00-9:00(L.Oなし) 土~月 7:00-9:00(L.Oなし)

・ランチ/土日のみ(祝無し):11:30~16:00(L.O.15:30)

・ナイター開催日はランチ営業有:11/18(金)、19(土)、20(日)、28(月)、29(火)、30(水)

・ディナー/全日 17:30~21:00 L.O.20:30



※朝食は宿泊のお客様のみ。



※ナイター開催時はフードラストオーダー後もドリンクのオーダーが可能です。

※ナイター開催日はランチ営業有の場合がございます、都合により営業日程が変更になる事もございますのでホテルまでお問い合わせください。



【玉野市民限定・宴会宿泊プラン】

岡山県玉野市にお住まいの皆様限定、岡山を食べ尽くせ宴会限定料理セットとKEIRIN HOTEL 10での宿泊のセットプランとなっております。







【期間】2022年12月1日(木)~2023年1月31日(火)まで

【対象】玉野市に在住の方

【内容】1泊2食サービス付

【料金】1名1室 9,000円(日~木曜日)/11,000円(金、土曜)

2名1室 16,000円(日~木曜日)/20,000円(金、土曜)

【予約】※3日前まで



※チェックイン時に住所記載のある身分証明書のご提示が必要となります。

※岡山を食べ尽くせ宴会限定料理セットのご利用は、こちらの宿泊プランご予約のお客様に限り1名様からのご予約可能。

※宿泊料金にフリードリンク代は含まれておりません。

※お部屋のタイプはおまかせになります。

※宿泊プランについては年末年始(12/30~1/3)は除外、その他稼働によりお受け出来ない場合があります。



■スタジアム・レストラン『Restaurant “FORQ”』

瀬戸内の食材を使ったスパイス料理やオリジナルスイーツを提供。クラフトビールを片手に、窓側はバンクに向いた座席で、目の前で繰り広げられるレースを観戦しながらの食事が可能です。非レース開催時はモニターでのパブリックビューイングをご覧いただけます。



■瀬戸内旅の玄関口、KEIRIN HOTEL 10について

KEIRIN HOTEL 10のコンセプトは、“KEIRINの新時代を切り開くホテル - YOU ARE THE 10TH RACER”。主に9人でレースを競う競輪。お客様が10番目の選手になった気持ちで過ごせるよう、客室は“スタイリッシュなロッカールーム”をイメージし、競輪ファンのみならず誰もがレーサーになったような気分で滞在することができます。



149室の客室のうち126室がバンク(競走路)側にあり、レースとともに美しい瀬戸内海の風景を楽しめます。また、5階以上のすべての客室にテラスがあり、バンクをより間近に感じることが可能。テラスでくつろぎながら楽しむ、これまでにない競輪の観戦スタイルをお届けします。また、瀬戸内へのフェリー乗り場へ車で5分と近く、直島にフェリーで20分と日帰り旅の拠点にも最適なため、瀬戸内旅に最適です。



■<SDGs>競輪場リニューアルで出た廃材をホテル内外の装飾や備品に

メインスタンドで使われていた数百席分の座席から座板部分を再生。ホテルのエントランスにある大型看板やロビーのオブジェなど多くの人の目に触れる場所に使用しています。他にも、レース用自転車部品を素材に、インテリアとして再生。様々な廃材をロビーやレストランの照明器具やテーブル、客室のインテリアとして活用しています。さらに、競輪や自転車をモチーフにした、ポップなデザインのオリジナルグッズを多数展開。備品やグッズなども細部にまでこだわっています。旅の記念やお土産としてはもちろん、瀬戸内の島旅や普段使いにもおすすめのグッズです。



■施設概要





名称 : KEIRIN HOTEL 10

所在地 : 岡山県玉野市築港5丁目18-3

予約・お問い合わせ: 0863-31-0555

MAIL : keirin@keirin-hotel10.jp

URL : https://keirin-hotel10.com

総支配人 : 石川 雅一

部屋数 : 149室

料金 : オーシャンバンクビュー ツイン・テラス付き

1泊2食付 税込9,700円~(2名1室利用時 1名料金)

アクセス : JR宇野駅から車で5分(宇野駅から送迎あり)

Instagram : https://www.instagram.com/okcs_keirinhotel10/

Twitter : https://mobile.twitter.com/okcs_hotel10





■株式会社温故知新について





社名 : 株式会社温故知新(カブシキガイシャ オンコチシン)

代表取締役: 松山 知樹(マツヤマ トモキ)

本社所在地: 東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室

設立年 : 2011年2月1日

資本金 : 46,075千円

事業内容 : ホテル・旅館の運営、及びコンサルティング





