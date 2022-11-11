『ハイウェイテクノフェア2022』に日本ライナー株式会社は出…
［日本ライナー株式会社］
高速道路整備や維持管理のお役に立つ、交通安全施設から土木資材などを幅広くご提案いたします。
日本ライナー株式会社（本社：東京都江東区 代表：石田薫）は、2022年11月24日（木)・25日（金）に東京ビッグサイトで開催される、『ハイウェイテクノフェア2022』に出展します。オンライン展示会も2022年11月17日（木）～12月14日（水）に開催されます。
【特設ページ】https://www.nipponliner.co.jp/news/news02/htf2022-products
本ライナー株式会社は、高速道路整備や維持管理に貢献する、交通安全施設から土木資材などの製品を出展します。ご来場の際は、ぜひ当社のブースにお立ち寄りください。
日本ライナーの主な出展製品
日本ライナーの主な出展製品 主な出展製品は以下の通りです。
路面乾燥機「ロードドライヤー」 / 樹脂製仮設規制材「ウォーター・ケーブル・バリアー」 / 逆走警告表示板
『ハイウェイテクノフェア2022』について
名 称：ハイウェイテクノフェア2022 -高速道路を支える最先端技術-
特設ページ：https://htf.express-highway.or.jp/htf2022/
日 程：《リアル展示》 2022年11月24日（木） ～25日（金）
《オンライン展示》 2022年11月17日（木）～12月14日（水）
時 間：一般開場10：00 閉場17：00
会 場：東京国際展示場（東京ビッグサイト） 西１・２ホール
展示ブース：D-13
出 展 名：積水樹脂グループ（日本ライナー/積水樹脂/積水樹脂プラメタル/日本興業）
『ハイウェイテクノフェア2022』
主 催：公益財団法人 高速道路調査会
共 催：東日本高速道路(株)、中日本高速道路(株)、西日本高速道路(株)
後 援：国土交通省、公益社団法人 土木学会、公益社団法人 地盤工学会
公益社団法人 プレストレストコンクリート工学会
公益社団法人 日本コンクリート工学会
特設ページ：https://htf.express-highway.or.jp/htf2022/
日本ライナー株式会社について
当社は道路インフラの分野から、豊かなクルマ社会の実現を目指しております。
【概要】
会 社 名：日本ライナー株式会社
本 社：〒135-0007 東京都江東区新大橋1-8-11 大樹生命新大橋ビル7階
代 表 者：代表取締役社長 石田 薫
設 立：1965年8月
電 話 番 号：03-5638-7433（代表）
U R L ：https://www.nipponliner.co.jp/
事 業 内 容：路面標示施工事業、橋梁メンテナンス事業、安全資材の販売ほか
企業プレスリリース詳細へ （2022/11/11-19:46）
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