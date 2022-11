[X-border Partners株式会社]

X-border Partners株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:今井健仁)は、ウォンテッドリー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:仲 暁子)が発表した「Wantedly Best Teams 2022」において、約43,000社の中から上位100社にノミネートされました。





「Wantedly Best Teams 2022」の賞は2021年8月~2022年7月においてWantedlyを活用し共感採用を推進した企業に贈られます。X-border Partners株式会社(以下、XP)では募集へのエントリー数に加え、ダイレクトリクルーティングや採用ブランディングの実践を通じた共感採用を推進している点が評価され、この度のノミネートに至りました。















「Wantedly Best Teams 2022」とは(https://fuze.wantedly.com/)







「Wantedly Best Teams」はウォンテッドリー株式会社が毎年実施しているアワードであり、「共感」を軸とした新しい採用アプローチにおいて成果をあげた企業が表彰されます。

募集のエントリー数をはじめとする総合的な数値を元に、ダイレクトリクルーティングや採用ブランディングを実践している企業がノミネートされ、2022年はWantedlyを活用している約43,000社の中からBEST100社が選定されました。











X-border Partnersでは一緒に働く仲間を募集しています





XPは「専門的知見によって失われた30年からの自由と新しい時代の実感を手に入れる」をPurposeとして掲げ、士業グループの専門的知見を基盤に、M&Aや人材紹介を中心とした既存産業と、Web3を中心とした新興産業の両面からPurposeの達成に向けて邁進しております。

XPでは現在「日本の経済成長を加速させる事業を展開するプロフェッショナル集団」として、一緒に働く仲間を募集しています。ご関心のある方は、ぜひWantedlyからご応募ください。



▼XPのWantedlyページはこちら

URL:https://www.wantedly.com/companies/company_6750539/projects





◆X-border Partners株式会社について



社名:X-border Partners株式会社

本社:東京都中央区銀座8丁目9-16 長崎センタービル7F

代表者:代表取締役社長 今井 健仁、取締役副社長 内藤 貴皓

創業年月日:2021年9月

資本金:100,000,000円

事業内容:クロスボーダー取引・Web3に関するコンサルティング

URL:https://xpartners.jp/





【本プレスリリースに関するお問い合わせ】



X-border Partners株式会社 担当:アシュリー

Email:seminar@xpartners.jp





