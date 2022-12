[株式会社cadre]

2022年12月14日(水)より、大丸東京店4Fにて。軽量かつ大風量のドライヤーを是非ご体感ください。





株式会社cadre (https://cadre.jp/ 所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:藤巻 滉平)は、「new for you 新しいあなたに」をコンセプトとしたブランド『cadre』より、「cadre hair dryer」を、大丸松坂屋百貨店のショールーミングスペース 「明日見世(asumise)」に、2022年12月14日(水)~2023年3月7日(火)まで出品いたします。ドライヤーを実際にお試しいただけますので、ぜひこの機会にお立ち寄りください。





■詳細

日程 :2022年12月14日(水)~2023年3月7日(火)

場所 :大丸東京店 4階 【明日見世-asumise-】

※展示の内容は予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください。









販売初日で1億円売り上げた『cadre hair dryer』(カドレヘアドライヤー)









使っていない時も傍に置いておきたくなるデザイン性。従来のドライヤーの約半分の軽さを実現し限られた洗面台のスペースに収納できる、収まりのよいドライヤー。また「軽量にも関わらず風量が強い」という従来矛盾していたことを、超小型の最新軽量モーターを搭載することで実現。髪の毛に潤いを与えるプライムイオン、リペアストーミング(テラヘルツ波)をダブルで搭載することで、強い風量もありながらも適切な水分量を保つことができます。



●業界屈指の大風量(2.2㎥/分)で毎日のヘアドライが時短に!

●圧倒的な『プライムイオン量(2000万個/㎤)』で、静電気を抑え髪をしなやかな状態に!

●美容業界も注目している『リペアストーミング』搭載!水分を分解させ髪の内部まで浸透、潤いをキープ!

●髪の悩みに合わせた3つのパーソナライズされたモードを搭載!

●折りたたみ可能なコンパクトサイズと驚きの軽さ(約400g)を実現!







株式会社cadre









■社 名 株式会社cadre

■創 業 2022年7月

■代表取締役社長 藤巻滉平

■資本金 100万円



“new for you(新しいをあなたに)”をコンセプトに、2022年7月に設立。シンプルかつ革新的なテクノロジー、D2C企業ならではのデータ活用、手元に置いておきたくなるデザイン性を通じ、家電本来の価値である、

「生活の質を向上させる家電」を再定義し、家電のニュースタンダードとして、家電業界の常識を覆します。





・HP: https://cadre.jp

・Instagram: https://www.instagram.com/cadre.jp/

・Twitter:https://twitter.com/cadre_jp

・公式LINE: @cadre_official







【明日見世-asumise-】









想いあふれるモノとストーリーに出会い・試せる

みらいのためのショールーム【明日見世-asumise-】

明日見世アンバサダーが、ここでしか知り得ない情報と

商品に秘められた想いをお伝えします!





・明日見世Webサイトについて

URL:https://dmdepart.jp/asumise/

・SNSについて

instagram:https://www.instagram.com/asumise_official/

アカウントID asumise_official



