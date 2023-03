[株式会社シグニティ]

株式会社シグニティ(所在地:東京都江東区、代表:片江光太、以下「シグニティ」) は、スマートキャンプ株式会社(以下「スマートキャンプ」)が今最も評価されているSaaS(※1)を表彰する「BOXIL SaaS AWARD 2023」においてBOXIL SaaSセクション Webプッシュ通知サービス部門で表彰されました。また、同日に発表された「BOXIL SaaS AWARD Spring 2023」でWebプッシュ通知サービス部門の「Good Service」,「サービスの安定性No.1」,「機能満足度No.1」,「お役立ち度No.1」,「使いやすさNo.1」に、併せて選出されたことをお知らせします。





「BOXIL SaaS AWARD(ボクシル サース アワード)」は、SaaS比較サイト「BOXIL SaaS(ボクシル サース)」を運営するスマートキャンプが、優れたSaaSを審査、選考、表彰するイベントです。年1回、SaaSの日(※2)を記念して発表される本イベントのほか、Spring、Summer、Autumn、Winterの四半期ごとにも、優れたSaaSが表彰されます。今回「PUSH ONE」は、この「BOXIL SaaS AWARD 2023」と「BOXIL SaaS AWARD Spring 2023」の同時受賞となります。



■「BOXIL SaaS AWARD 2023」とは

エントリー式で審査する「導入事例セクション」と、データを元に定量評価する「BOXIL SaaSセクション」「BOXIL EXPOセクション」「BOXIL SaaS質問箱セクション」の計4つのセクションを設けています。各セクションの選考基準に従い、それぞれの部門ごとにもっとも評価の高いサービスを部門1位として選出します。さらに部門1位の中から、総合1位を選出し、その証として「Best SaaS in Japan」の称号が与えられます。「BOXIL SaaS AWARD 2023」の詳細、選考基準は、公式サイト(https://boxil.jp/awards/2023/)をご覧ください。





■「BOXIL SaaS AWARD Spring 2023」とは

スマートキャンプでは、2022年1月1日から2022年12月31日までの1年間で新たに投稿された口コミ約14,000件を審査対象として、「BOXIL SaaS」のカテゴリに準じた部門ごと(※3)に次の称号を設けています。「BOXIL SaaS AWARD Spring 2023」の詳細、選考基準は、公式サイト(https://boxil.jp/awards/2023-spring/)をご確認ください。





▼「Good Service」

「BOXIL SaaS」上に投稿された口コミを対象に、各カテゴリで総得点(※4)の高いサービスに対してスマートキャンプから与えられる称号です。



▼「使いやすさNo.1」「お役立ち度No.1」「機能満足度No.1」「サービスの安定性No.1」

「BOXIL SaaS」上に投稿された「口コミによるサービス評価」9項目を対象に、各カテゴリ、各項目において一定の基準を満たした上で、最も高い平均点を獲得したサービスに対して、スマートキャンプから与えられる称号です。



※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します

※2 スマートキャンプが独自に定めた記念日で、毎年3月4日です

※3 一定条件に満たないカテゴリ、サービス、口コミ項目は付与対象外とします

※4 総得点=件数×平均点



■実際に投稿された口コミ(抜粋)

「ライトユーザへのPUSHツールとして」

メルマガやアプリなどのPUSH型ツールに登録していないユーザへのアクセス手法は全く考えていなかったですが、プロダクションの勧めでPUSH ONEを導入しました。PUSH ONEを導入によって、一番良かったことは、固定顧客ではない、ライトなユーザにアプローチできるという点です。ライトユーザにタイミングを見てプッシュ通知することで。ライトユーザの再来訪率が向上しつつあります。

出典:スマートキャンプ株式会社, BOXIL SaaS

https://boxil.jp/service/7785/reviews/23394/





「PUSH ONE」の口コミはこちら

URL:https://boxil.jp/service/7785/reviews/

受賞サービスを紹介した記事はこちら

URL:https://boxil.jp/mag/a5969/







■本プレスに関するお問い合わせ先

株式会社シグニティ マーケティングソリューション事業部

担当者名:伊東七彩

電話番号:03-6822-5926(受付時間・平日10時~19時)

メールアドレス:info@signity.jp



■会社情報

商号 :株式会社シグニティ

代表者 :代表取締役社長 片江光太

本社 :東京都江東区青海2-7-4 the SOHO 3F

URL :https://www.signity.jp/

設立 :2018年9月



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/08-19:16)