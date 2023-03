[株式会社 lily & co.]

ジェイアール名古屋タカシマヤ1階 婦人アクセサリー売場特設会場



ナチュラルダイヤモンドを扱うジュエリーブランド【lily&co.】がジェイアール名古屋タカシマヤに初出店。

2023年のホワイトデーイベントテーマは【#重ね付け】100点を越える一点ものリングの中から誰とも同じでない自分だけの重ね付けをお選びいただけます。重ね付けのアドバイスやギフトのご相談もさせていただきますので、ぜひ皆さまお立ち寄りください。

https://lilyandco.jp/pages/event









希少価値の高いピンクダイヤ

をはじめナチュラルダイヤモンド

は天然由来の色や模様が入っているのが特徴的。

いろんな色と形のダイヤジュエリーを地金

ジュエリーと何個も重ねて

楽しむスタイルがおすすめ。

これからの季節、ご入学就職のお祝いギフト

や新生活のお守りジュエリー

としてもおすすめです。







■名古屋イベント限定特典について







*期間中15万円以上ご購入いただいた方には、重ね付け

にぴったりの14Kローズゴールドリング

をプレゼントいたします。*リングをご購入の方には無料でお好きな刻印

をお入れいたします。(デザインや文字数に制限あり)



■一番人気のコレクションはブランドのシグネチャーコレクション【願い事】







(願い事のリング 85,800円 /反時計回りに Muscat / Milk tea / Cassis / Apricot / Earl Gray / Citrus / Pistachio)

願い事を叶えるちから。それは私たち一人一人の中にすでに備わっています。そのパワーを最大限に発揮できるよう。今日も自分が信じた道を胸を張って進んでいけるよう。日々お守り

のように身につけて、セルフラブ

の気持ちや自分の中にある力を思い出してほしいという想いを込めて。私たち一人一人にそれぞれの美しさがあるように、ナチュラルダイヤにも唯一無二の美しさ

があります。

自分らしいなと思えるリングを選んで、BELIEVE

やGRATITUDE

などリマインダーとなるような言葉を刻印するのがおすすめ。





(L 'EAU freeform diamond ring 538,000円/ Baby Muscat Diamond Ring 145,200円/ Ripple ring 58,300円)





(Cocoa Brown Diamond Ring 428,800円)



■ lily & co. 期間限定イベント概要



期間 2023年3月8日(水) ~14日(火) 午前10時~20時

場所 ジェイアール名古屋タカシマヤ1階 婦人アクセサリー売場特設会場

デザイナー在店日 8(水)11(土)12(日)

https://lilyandco.jp/pages/event



■ lily & co. (リリーアンドコー)ブランドコンセプト

デザイナーであるMika Kentがヘアメイクアーティスト時代に感じた顧客の女性たちが持つたくさんのコンプレックス

。でもそれはまさにその人しか持たないチャーミングポイント

でありナチュラルビューティー

。素直にそのことを伝えると顧客たちの表情が変わった。『完璧な美よりも自然になるべく近いありのままのかたちが美しい

』というアプローチ。ダイヤモンドや貴石の天然に由来する色や模様をその石の個性ととらえ、人ひとりひとりの個性

とも重ねて身に付ける人がもっと自分を好きになれるようなジュエリーを提案する。



Founded in 2015, lily & co. is a luxury jewelry brand that ethically and sustainably sources conflict-free diamonds to create individual, handmade pieces that are designed to last across generations. What sets lily & co. apart from other brands in the industry is its unique focus on carefully selected, untreated, natural diamonds and its excellent sense of design and craftsmanship. With each diamond boasting naturally distinctive nuances in color and inclusions, no two lily & co. pieces are ever made exactly the same.



■ホームページ



https://lilyandco.jp/



■アトリエサロン

〒108-0071 東京都港区白金台5-11-4 Barbizon21 3階

03-6277-2073
info@lilyandco.jp

LINE @lilyandco





