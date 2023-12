[一般社団法人スタートアップ協会]

都のスタートアップ戦略「Global Innovation with STARTUPS」に基づく『未来を切り拓く10×10×10のイノベーションビジョン』を実現する一員として都と共に活動いたします。



一般社団法人スタートアップ協会(代表理事・砂川大)は、2023年11月27日発表の通り、東京都が運営するTokyo Innovation Base(以下、TiB)のスターティングメンバーに就任したことをお知らせいたします。



・TIBホームページ:https://tib.metro.tokyo.lg.jp/









■スタートアップ協会とは

スタートアップ協会は、2022年に発足した『スタートアップの互助により日本を「スタートアップのための世界最高の環境」にする』をミッションに掲げ、スタートアップによるスタートアップの利益を代表する非営利団体です。

会員を当事者であるスタートアップにフォーカスし、実態把握、情報共有、政策提言を行っています。



スタートアップに関する法律や規制の勉強会の開催や、スタートアップの声を直接、国や自治体に届けて政策に反映してもらうよう働きかける活動を展開していきます。

また、スタートアップに関する知見や最新情報をウェビナーや対面交流会でお届けいたします。



■TiBとは

TiBとは「世界中のイノベーションの結節点へ」というビジョンのもと、東京からイノベーションを巻き起こすことを目指し、国内外からスタートアップやその支援者が集い、交流する一大拠点として設立されました。



有楽町駅徒歩1分に立地するSusHi Tech Square内に開設され、建物の2・3階がTIBのフロアとなっており、その広さは5千平方メートル 以上。300席のステージをはじめ、多くの人が集まるイベントなどが開催できる大規模な施設です。





(出典:東京都プレスキット)







設立者である東京都は、2022年に策定したスタートアップ戦略「Global Innovation with STARTUPS」に基づき、今後5年間でユニコーン数10倍、起業数10倍、行政とスタートアップの官民協働プロジェクト10倍を目指す「未来を切り拓く10x10x10のイノベーションビジョン」の実現に向けて施策展開を進めています。

(出典:東京都プレスキット)







活動を特徴づけるキーワードの「Global」「Growth」「Collaboration」「Connect」。

それぞれには、次のような意味が込められています。



・Global:グローバルに活躍するスタートアップを生み出す

・Growth:失敗を恐れず挑戦する若者の成長を応援する

・Collaboration:行政や大企業、大学など様々なプレイヤーとスタートアップとの協業を創り出す。

・Connect:あらゆる人をつなぐプラットフォームを創る



[ TiBの概念図 ]



(出典:東京都プレスリリース)





■スターティングメンバーとは

TIBの「みんなで創る」のコンセプトのもと、立ち上げ段階から事務局に参画し、東京都職員と一緒になって、プロジェクトの企画運営を担っている企業・団体は「スターティングメンバー」として登録されています。11月27日に開催された「TIBプレオープンイベント」にて代表者が一堂に会し、正式に発表されました。



(出典:東京都プレスキット)



スターティングメンバーが所属する企業・団体

▪ アップレイス株式会社

▪ 一般社団法人スタートアップエコシステム協会

▪ 一般社団法人スタートアップ協会

▪ 一般社団法人スタートアップスタジオ協会

▪ 株式会社 ガイアックス

▪ 株式会社 資生堂

▪ 株式会社 政策渉外ドゥタンク・クロスボーダー

▪ 株式会社 ゼロワンブースター

▪ 株式会社 ソレイユ・マネジメント・ソリューションズ

▪ 株式会社 浜野製作所

▪ 株式会社 丸井グループ

▪ 株式会社 三井住友銀行

▪ 株式会社 ユニコーンファーム

▪ CIC Japan 合同会社

▪ 清水建設 株式会社

▪ 東急不動産 株式会社

▪ 東京きらぼしフィナンシャルグループ

▪ 東京建物 株式会社

▪ 東京大学協創プラットフォーム開発 株式会社

▪ 東日本電信電話 株式会社

▪ フォースタートアップス 株式会社

▪ Plug and Play Japan 株式会社

▪ プロトスター 株式会社

▪ マカイラ 株式会社

▪ 三井不動産 株式会社

▪ 三菱地所 株式会社

(五十音順、11/27 時点:26 法人)









■スターティングメンバーからのコメント





スタートアップ協会 事務局長・野中瑛里子

TiBのプレ開業、誠におめでとうございます。スタートアップ協会は、スタートアップ等交流イベント推進会議の構成員でもあり、11月27日のキックオフイベントならびに本開業に向け、他のスターティングメンバーと共に、企画運営を目的とした会議を重ねてきました。

引き続き、スタートアップ・エコシステムのさらなる発展に向け、企画・提案を続けて参ります。協会としてもTiBでのイベント開催を予定しておりますので、その際は皆様お越しいただければ幸いです。





