[果実株式会社]

●Bruno Mars(ブルーノ・マーズ)の誕生日を記念して、ブルーノ・マーズがオーナーのラムブランド「SelvaRey(セルバレイ)」と日比谷花壇によるスペシャルフラワーギフト, Tropical Birthdayセットを販売

●ブルーノ・マーズの誕生日10月8日より販売開始

●Tropical Birthdayセットには、従来のスペシャルフラワーギフトセットに加えて、Tropical BirthdayカードとSelvaReyステッカーセットが付属

●特設サイト https://www.celebratemix.world







(C)︎SelvaRey





Bruno Mars(ブルーノ・マーズ)がオーナーのラムブランド「SelvaRey(セルバレイ)」スペシャルフラワーギフト:好評のうちに完売となった本ギフトが、Bruno Marsの誕生日を記念したTropical Birthdayセットとなって追加限定販売されます。販売開始は、Bruno Marsの誕生日である10月8日。Tropical Birthdayセットには、新たにTropical Birthdayカード1枚とSelvaReyステッカーセット(計4枚:4種類各1枚)が付属します。

Tropical Birthdayセットは特設サイト(https://www.celebratemix.world)より購入いただけます。



SelvaRey Rum × HIBIYA-KADAN SPECIAL Flower GIFT -Tropical Birthdayセット-

音楽シーンにとどまらず多彩な活動を行うアーティストBruno Mars(ブルーノ・マーズ)のラムブランド「SelvaRey(セルバレイ)」と日比谷花壇が厳選したトロピカルフラワーがコラボレーションしたスペシャルフラワーギフト。

ギフト内容は、セルバレイホワイトラム/チョコレートラム・トロピカルフラワー・特製バンダナ・特製グラス/特製マグ・特製コースター・オリジナルカクテルレシピ・ブルーノ・マーズミニポスター(ブルーノ・マーズよりメッセージ&プリントサイン入り)。さらに、本セットには新たに「Tropical Birthdayカード」と「SelvaReyステッカーセット」が付属します。これらを特製BOXにてお届けいたします。



(C)︎SelvaRey



SPECIALI:Tropical Birthdayカード



(C)︎SelvaRey



SPECIALII:SelvaReyステッカーセット



(C)︎SelvaRey









<SelvaRey Rum × HIBIYA-KADANギフト詳細>

SelvaRey Rum SPECIAL Flower GIFT -Tropical Birthdayセット- (¥24,640税込)

※数量限定のためなくなり次第終了。予めご了承ください



(C)︎SelvaRey



商品仕様 ※実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます

■SelvaRey White Rum ×1

40% ALC./VOL. 750ml

■TropicalLuxury Flower ×1

120×120mm / 造花・プリザードフラワー

■Bandana Scarf ×1

650×650mm

■Rocks Glass ×2

φ102,H100mm / ガラス

■Special Coaster × 2

10×10mm / 最厚上質紙

■Original Cocktail Recipe × 2

SelvaRey Chocolate RumSelvaRey White Rumを使ったGIFTオリジナルカクテルレシピカード

両面印刷 / コースターサイズ

■Bruno Mars Mini-Poster(With a message from Bruno Mars & printed signature)×1

ブルーノ・マーズミニポスター(ブルーノ・マーズよりメッセージ&プリントサイン入り)

182×257mm / 厚手上質紙

■Tropical Birthdayカード×1

120×235mm

■SelvaRey Sticker Set ×1

セルバレイステッカーセット(計4枚:4種類各1枚)

40×38mm×2 / 37×30mm×1 / 38×47mm×1

■Gift Box

380×260×140mm







Tropical Luxury SPECIAL Flower GIFT -Tropical Birthdayセット-(¥24,640税込)

※数量限定のためなくなり次第終了。予めご了承ください



(C)︎SelvaRey



商品仕様 ※実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます

■SelvaRey Chocolate Rum ×1

35% ALC./VOL. 750ml

■TropicalLuxury Flower ×1

120×120mm / 造花・プリザードフラワー

■Bandana Scarf ×1

650×650mm

■Original Mug ×2

75×80mm, 底辺55mm(容量300ml)/ ガラス

■Special Coaster × 2

10×10mm / 最厚上質紙

■Original Cocktail Recipe × 2

SelvaRey Chocolate Rumを使ったGIFTオリジナルカクテルレシピカード

両面印刷 / コースターサイズ

■Bruno Mars Mini-Poster(With a message from Bruno Mars & printed signature)×1

ブルーノ・マーズミニポスター(ブルーノ・マーズよりメッセージ&プリントサイン入り)

182×257mm / 厚手上質紙

■Tropical Birthdayカード×1

120×235mm

■SelvaRey Sticker Set ×1

セルバレイステッカーセット(計4枚:4種類各1枚)

40×38mm×2 / 37×30mm×1 / 38×47mm×1

■Gift Box

380×260×140mm





















(C)︎SelvaRey





Movie『SelvaRey Rum: Tropical Luxury Wherever You Are』





SelvaRey|セルバレイ

ラムの価値観や認識を変えることを目指し、2014年にスタートしたセルバレイは、創業者であるSeth Gold(セス・ゴールド)、Marc Gold|マーク・ゴールド、Robert Herzig|ロバート・ヘルツィヒ、そして後にBruno Mars|ブルーノ・マーズが加わり、共同運営されています。ブランド名は、スペイン語で「Selva(ジャングル)」+「Rey(キング)」を意味します。世界的に有名なマスターブレンダー、Don Francisco Pancho Fernandez|ドン・フランシスコ・パンチョ・フェルナンデス(通称ドン・パンチョ)によってブレンドされるセルバレイのラムは、滑らかな口当たりとバランスのとれた味わいながら、ユニークな個性が特徴です。

セルバレイは、世界的に有名な酒類業界紙「The Tasting Panel|ザ テイスティング パネル」で、ホワイトラムが94 点、チョコレートラムが95点と、同誌史上最高の評価を獲得しています。

2020年11月には、ボトルやロゴ、グローバルキャンペーンサイトのリニューアルを行い、「Tropical Luxury, wherever

you are. ~トロピカル・ラグジュアリー、どこにいても。~」を新たなテーマに掲げ、ラムの魅力や素晴らしさを体現したキャンペーンビジュアルを展開し話題を集めました。

2022年のブルーノ・マーズ来日公演で「Selvarey ラウンジ」が設置されるなど様々な楽しみ方を提供しています。



ブルーノ・マーズとの出会い

ブルーノ・マーズが「セルバレイ」に出会ったのは、ブランドが誕生したばかりの頃。3名の創業者がブルーノ・マーズにホワイトラムとチョコレートラムを送ったことをきっかけに交流がスタートしました。ハワイで生まれ育ったマーズは、以前からラムをベースにしたモヒートやピニャコラーダ、マイタイ、ラムパンチなどを好み、ラムは彼の一番身近でお気に入りの飲み物でもありました。「セルバレイ」の味わいに感銘を受けたブルーノ・マーズは、長い時間を費やし創業者との関係を築き上げ、現在は、ラムの素晴らしさを世界に発信するため、「セルバレイ」のオーナーになり、精力的に活動しています。

「私はラムと一緒に育ってきました。ワイキキでパフォーマンスをしていた頃、周りにいた誰もがマイタイ、ピニャコラーダ、ラムパンチを片手に楽しんでいた事を今でも覚えています。

私はあの時のようなエネルギーを、これからセルバレイを飲んでいただく皆さんから感じたいです!皆さんセルバレイと共に良い時間を過ごしてください。」



セルバレイの特徴

シングルエステート(単一農園)

セルバレイは、ラム酒の製造工程のすべてのプロセスを一貫して管理しています。サトウキビの栽培、果汁の圧搾、発酵、蒸留、熟成、ブレンド、瓶詰めなど、すべての工程をセルバレイの蒸留所施設内で行ってます。

<サトウキビ>

セルバレイの原料となるサトウキビは、⾚道直下に位置するパナマで作られています。パナマは⾮常に暑く、近隣の中米諸国よりも平均的に気温が高く、この暑さが他地域のサトウキビ畑を悩ませる害虫を自然に退治してくれます。そのため、化学薬品や農薬は使用していません。

<収穫>

ラム酒を作る上で見落とされがちな工程である収穫は、手摘みで収穫しています。収穫後すぐに果汁を煮詰めることで、ラム酒のベースとなるグレードAの糖蜜を製造しています。

<クラフト>

発酵は、野生のパイナップルから抽出した独自の酵母で行われます。1922年製のアンティーク銅柱式蒸留機で蒸留さ

れ、独特の柔らかさを醸し出しています。世界で最も評価の高いバーボン協同組合から樽を仕入れ、ラムの熟成に利用します。

<ブルーノ・マーズマスターブレンダー「ドン・パンチョ」>

セルバレイを代表するホワイトラムとチョコレートラムは、パナマのジャングルに蒸留所を構える、世界的に有名なマスターブレンダー、Don Francisco Pancho Fernandez(ドン・フランシスコ・パンチョ・フェルナンデス)通称「ドン・パンチョ」によってブレンドされた、滑らかな口当たりとバランスのとれた味わいが特徴です。セルバレイのラムは、酒類業界紙「The Tasting Panel|ザ テイスティング パネル」でホワイトラムが94点、チョコレートラムが95点と、同誌史上最高評価を獲得しています。



SelvaRey White Rum|セルバレイ ホワイトラム

バーボン樽で熟成した繊細な風味と香りをお楽しみいたただけるホワイトラムです。切りたてのサトウキビの生き生きとした風味が残る3年熟成のラムと、キャラメルやバタースコッチのような香りを感じられる5年熟成のラムをブレンドしたホワイトラムは、柑橘、パイナップル、クレームブリュレのような、滑らかでまろやかな味わいです。モヒートやダイキリなどの定番カクテルのベースだけでなく、ジンジャエールやトニックウォーターと割っても美味しくお召し上がりいただけます。





SelvaRey Chocolate Rum|セルバレイ チョコレートラム

5年熟成したフルボディのラムに、天然のチョコレートを注入することで、本来の風味を引き立てています。チョコレートとエスプレッソ豆のフレーバーに、甘いトフィーのような香りが加わり、ベーキングスパイスが生み出す丸みのある口当たりが特徴です。ベルベットのように滑らかに熟成されたチョコレートラムは、洗練されたスピリッツを生み出し、ロックでも、コーヒーカクテルのベースとしてもお楽しみいただけます。



公式サイト https://selvarey.com

Instagram https://www.instagram.com/selvareyrum

Facebook https://www.facebook.com/selvareyrum

Twitter https://twitter.com/selvareyrum

Youtube https://www.youtube.com/c/selvareyrum











SelvaRey Rum × HIBIYA-KADAN SPECIAL Flower GIFT

Flower Arrangement:日比谷花壇





東京・日比谷公園内に本店を構え、全国に約190の店舗を展開。ウエディングのフラワーコーディネイトや、フラワーギフト、カジュアルフラワーの販売、緑を通じた暮らしの景観プロデュース、花柄のフラワーコンテンツサービスなどを行っている。

歴史的には、1940年代当時、日本の習慣にはなかった、結婚式での「ウェディング・ブーケ」を日本に紹介したほか、「両親への花束贈呈」を提案。日本の数々の歴史的なシーンを花で彩り、次々に時代における新しい花のサービスを手掛けてきた。近年は、お花を特別なときだけのものではなく、身近なものとしてもっと生活の中で楽しんでいただきたいと、サブスクリプションサービス「ハナノヒ」をスタートさせ、好評を博している。花と緑の販売、装飾にとどまらず、暮らしの明日を彩り、豊かなものへと変えていく提案を続けている。











問い合わせ先

プレスリリースに関するお問い合わせ先

CELEBRATE MIX事務局

info@celebratemix.world

SelvaReyに関するお問い合わせ先

株式会社コートーコーポレーション

TEL 0798-71-0030

花に関するお問い合わせ先

株式会社日比谷花壇

https://www.hibiya.co.jp/contact/



<ご取材/画像掲載についてのお願い>

*写真素材使用の際にはクレジット「(C) SelvaRey」の記載をお願いいたします。



