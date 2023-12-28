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オンラインストアにて2024年1月1日（月）より先行発売！ 全国直営店は2024年初売りより順次発売となります。





City Essentials





ナイロン・メッセンジャー・スリム・フラップ・シッパー・ポケット / Black

ナイロン・メッセンジャー・スリム・フラップ・シッパー・ポケット / Olive

ブロンク・クレセント・バッグ / Black

ブロンク・クレセント・バッグ / Olive







キングス・クレセント・バッグ / Black

キングス・クレセント・バッグ / Olive

ブラガンザ・ショルダー・バッグ / Black

ブラガンザ・ショルダー・バッグ / Black





ブラガンザ・ショルダー・バッグ / Olive



キングス・クレセント・バッグ / Black

Manhattan Portage創立40周年の最後をかざるBagコレクションは、耐久性に優れたナイロンシェルを採用し、都会的かつシックなデザインが特徴。機能性にもこだわり、気兼ねなく持ち歩けるサイズ感と使い勝手の良さが魅力です。無駄を削ぎ落としたミニマルなディテールがスマートな装いにマッチし、デイリーに大活躍し、どんなスタイルにも合わせやすく幅広いシーンで活躍してくれます。ブランドならではの高品質な素材とデザインによる、ファッション性と機能性を両立したアイテムに仕上がっています。





Details

アウトドア系のアウターに用いられることの多いタスランナイロン(※)を使用することで、マットな色調、コットンライクな風合いに仕上げ、ソフトでクラシカルな表情に。軽さの中にも耐久性や撥水性を兼ね揃えている。

また、生地の裏に中綿をボンディングし、ふっくらと丸みのあるシルエットを実現。

※タスランナイロン…糸に撚りをかけないで、圧縮空気を吹き当て結束させた「エアー加工糸」から作られたナイロン生地。撚りをかけないことで軽量で膨らみがあり、多くのナイロン生地のような光沢のある質感とは違うマットでソフトな風合いが出せるのが特徴。





Product Number

ナイロン・メッセンジャー・スリム・フラップ・シッパー・ポケット

MP1605JRSFZPPNT

￥13,750-(税込)

Black, Olive

W34×H21×D12cm

表:Nylon 100％, 中綿: Polyester 100％



ブロンク・クレセント・バッグ

MP2403PNT

￥8,250-(税込)

Black, Olive

W27×H15.5×D9cm

表:Nylon 100％, 中綿: Polyester 100％



キングス・クレセント・バッグ

MP2404PNT

￥13,200-(税込)

Black, Olive

W40×H23×D13.5cm

表:Nylon 100％, 中綿: Polyester 100％



ブラガンザ・ショルダー・バッグ

MP2405PNT

￥14,300-(税込)

Black, Olive

W40/29×H34×D16cm

表:Nylon 100％, 中綿: Polyester 100％







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