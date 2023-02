[株式会社ノンバディー]

1本8,800円から!低価格でふたりだけのシルバーやゴールドのペアリングが手作りできる。



2023年2月1日から鳥取指輪工房 prod by NONBODYでペアリングが自分たちの手で作れるようになりました。1本8,800円からなので、カップルさんだけでなく、友達同士や学生さん、県外からの旅行者さんでも手軽に指輪製作の体験ができます。





ふたりだけの結婚指輪や婚約指輪を手作りできる鳥取指輪工房 prod by NONBODY(本社:株式会社ノンバディー、代表取締役:木附勇二)で、2023年2月1日からカップルたちやお友達同士、学生さん、県外からの旅行者さんでも1本8,800円からシルバーやゴールドのペアリングを手作りできるサービスを開始。





Z世代と言われる現在の若者たちは、SNSを使いこなし、自分の意見を発信したり情報収集したりします。また、経済面において、現実的かつ保守的な視点を持ち、「モノ消費」よりも「コト消費」「トキ消費」に関心を持っていると言われています。多様性を受け入れ、自分らしさを尊重する現在の若者たちに向けて、自分たちでの手作りするペアリングはきっと喜ばれるはずです。



【代表者紹介】



●株式会社ノンバディー 代表取締役 木附勇二(きづきゆうじ)

●生年月日:1974年5月31日生

●出身地:兵庫県神戸市

●家族:妻、子供2人

●職業:彫金師

1974年5月に兵庫県神戸市に生まれ、1994年の阪神淡路大震災では全壊した自宅で生き埋めとなりながら、九死に一生を得て生還。その後大阪に移住したのち、2004年6月鳥取市に「ジュエリーショップNONBODY」をオープン。2022年3月26日にはカップルがふたりで結婚指輪を手作りできる工房・「鳥取指輪工房 prod by NONBODY」をオープン。





【プライベート空間で安心して作れます】

午前の部、午後の部と1日2組限定なので、工房をふたりで貸し切り状態、人の目を気にすることなく、プライベート空間で製作できるので、安心。





【初心者でも綺麗に作れます】

職人であるオーナーが丁寧にサポートするので、初心者でも安心して作れます。





【大切な思い出はスマホに保存】

作業の様子を写真や動画を撮り合って、大切に保存したり、SNSにアップすれば、一層楽しく作業ができることでしょう。そんなおふたりの想いをお手伝いさせてもらうのが、わたしたち「鳥取指輪工房 prod by NONBODY」です。





【豊富な実績】

2004年創業の「ジュエリーショップNONBODY」が運営している工房なので経験と実績が豊富。

「ジュエリーショップNONBODY」では今まで約2000組以上の結婚指輪・婚約指輪やオリジナルジュエリー、オーダーメイド、リフォームジュエリー、修理など数多く提供し、みなさまに高評価をいただいております。



【お客様の声】

1.お客様の声

「初めてのことなのでどんな感じなのか、ガタガタした指輪にならないか心配でしたが、スタッフさんがたくさんフォローして下さり自分たちで作ったとは思えないくらい素敵な指輪が完成しました!鳥取で自分達で指輪を作れる場所はここしかないそうなので、こちらでお互いに作り合うことが出来て相手に作って貰えたのも嬉しかったです。あと、スマホスタンドが設置されており、作成中の映像を撮ることが出来たので思い出を映像として残せるのもいいなと思いました。」



