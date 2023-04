[STIMIRON株式会社]

4月28日より公式オンラインストア(https://stimiron.jp/)にて予約販売開始



STIMIRON株式会社(本社:東京都渋谷区、代表:山岸秀匡)は、元ボディビル世界チャンピオンである山岸秀匡の現役復帰を機にMADE IN JAPAN フィットネスアパレル STIMIRON(スティミロン)の新デザイン「IRON DRAGON」を販売開始しました。







STIMIRON公式オンラインストア:https://stimiron.jp/

STIMIRON公式Instagram :https://www.instagram.com/stimiron.jp/



NO LIMITS TO MY GROWTH ~己の成長に限界はない

この言葉を胸に、自身の限界に再挑戦するために現役復帰を決意したプロボディビルダー山岸秀匡が

新しいデザイン「IRON DRAGON」と共に世界に挑みます。

デザインの象徴となるのは、不屈の精神を持つ力強いドラゴン。

これは山岸秀匡の左腕にも刻まれており、限界を超える強さとパワーを持ち続ける

「No limits」精神を体現しています。



















STIMIRONに関する問い合わせ<info@stimiron.jp>

STIMIRON株式会社



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/29-19:40)