[株式会社LAKOTAN]

株式会社LAKOTAN(代表取締役:西野天翔、以下「 THE HANARE 」)は、合同会社LOVINA(代表社員:松田美香、以下「 HIRAKI 」)と提携し相互利用可能な会員権を販売中。







第一弾は、千葉県大多喜町にて開業予定の『 THE HANARE 』の会員権を販売致します。

『 THE HANARE 』は『 HIRAKI 』との提携により相互利用可能な拠点を拡充する事が可能になります。



また、『 THE HANARE 』シリーズとなる大多喜、伊豆半島でのプロジェクトも『 HIRAKI 』と提携し販売を行う計画です。







■THE HANAREについて

500平方メートルの敷地をもつ THE HANARE は多種多様な生態系が生息する自然の宝庫に位置しています。

THE HANAREでは会員制サウナならではのラグジュアリーな「ととのい」体験をご提供いたします。





天然素材を用いた落ち着いた色合いが特徴の離れにはサウナ室、シャワー、休憩室を備えています。

床から天井までの開放感のある窓からは大自然の景色をお愉しみいただけます。

また、離れから望むことができる池には小魚や鳥、野生動物などが遊びに訪れてきます。











■HIRAKIについて

HIRAKIが位置する千葉県大多喜町出身の建築家の山本浩司が自然の中に溶け込むようにデザインしたヴィラはオーク材をふんだんに使用しています。建築コンセプトは現代的で日本家屋や北欧家具の伝統文化を取り入れています。



天然素材を用いた落ち着いた色合いが特徴のヴィラは160平方メートル の空間に3つのベットルームを備えています。床から天井までの開放感溢れる窓からは屋外の景色を愉しむことができ、専用露天風呂や化粧室、大空間のリビングダイニングスペースを備えています。











■入会方法

『 THE HANARE 』公式ホームページよりお申し込みください。(入会前審査有り)

THE HANARE公式ホームページ:https://thehanare.com/



■募集会員数

20口 (残り10口)



■開業予定日

2023年4月末(予定)



■ 会社概要

会社名:株式会社LAKOTAN

代表者:西野天翔

設立:2022年2月22日

事業内容:宿泊施設の企画・運営

会員制サウナの企画・販売・運営

会員制別荘の企画・物件管理





■Instagram

https://www.instagram.com/the_hanare



■Twitter

https://twitter.com/thehanare



