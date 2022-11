[株式会社カドリールインターナショナル]

ランジェリークのベーシックラインで長年に渡り愛され続けている ” TERRACE(テラス)“が、

快適な着心地はそのままにカラーリングと素材をアップデートし11月25日(金)に発売いたします。







リバーレースの美しい羽根が肌に舞う ランジェリークのアイコニックなシリーズ ″TERRACE" 。





以前より定評のある3/4カップブラジャーは、着用感はそのままにより丸みのある自然なバストシルエットが叶うモデルへアップデートいたしました。ショーツやランジェリーには上品で光沢のあるコットン100%の布地を使用し、天然素材ならではのソフトな肌当たりでストレスフリーに着用できます。

(※モデル着用 3/4Cup bra ¥13,200~ / Standrard shorts ¥7,150)









肌の上でレースの柄が最も引き立つチャコール、

ほんのりと肌に気品を漂わせるようなポーセリン、

チャーミングさとヘルシーなムードが魅力のピンクの3色を展開。



発売日:11月25日(金)

色展開:ポーセリン / ミッドナイトグレイ / ピンク





【 NON WIRE BRA 】





デコルテラインにリバーレースが映えるセンシュアルなノンワイヤーブラジャー。

レースのスカラがバストに寄り沿い優しくバスト包み込む設計に。

ノンワイヤーながら脇に配したボーンにより安定しノンワイヤーが初めての方でも安定の着用感でトライしやすいアイテム。レースを贅沢に使用した美しいデザインに着心地の良さを兼ね備えた逸品です。

(※モデル着用 Non wire bra ¥12,100 / Standrard shorts ¥7,150)





【 NON PATTEED BRA 】





心地よい風を感じるような リラックスフィットする ニューモデルも登場。

レース1枚のノンパテッドブラは解放的なムードが楽しめます。ファッションを楽しむようにランジェリー選びにも新しいアイテムを取り入れて楽しんでみてはいかがでしょうか。

(※モデル着用 Non pated bra ¥12,100 / Tanga ¥6,600)





【 ITEM LINEUP 】









3/4Cup bra ¥13,200~ / Hip hung ¥7,700











Camisole ¥15,400 / Tanga ¥6,600











左上から下へ

Camisole ¥15,400 / Standrard ¥7,150

Hiphung ¥7,700 / Non patted bra ¥12,000

Non wire bra ¥12,100 / 3/4Cup bra ¥13,200~ / Slip ¥22,000





【 販売店舗 】

-L‘ANGELIQUE オフィシャルオンラインストア

https://www.langelique.co.up/



【 関東 】

- NEWoMan新宿

03-6380-1051



- 伊勢丹新宿本店

03-3352-1111(代表)



- 銀座三越

03-3562-1111(代表)



- 横浜高島屋店

045-465-2111(代表)



【 東海・関西 】

- JR名古屋高島屋

052-566-8809(直通)



- 京都高島屋

075-221-8811(代表)



- 阪急うめだ本店

06-6361-1381(代表)



L'ANGELIQUE INSTAGRAM

@langelique_official



問い合わせ :(株)カドリールインターナショナル ランジェリーク

TEL :03-3461-7834



